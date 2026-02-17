【新店OPEN】神奈川県に８店舗目！「がってん寿司平塚四之宮店」が2026年2月18日(水)にグランドオープン！！

株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市）のグルメ回転寿司業態である「がってん寿司」などを運営する株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）は、2026年2月18日（水）に「がってん寿司平塚四之宮店」をグランドオープンいたします。

がってん寿司平塚四之宮店

新店舗情報

グランドオープン：2026年2月18日（水）

店名：がってん寿司平塚四之宮店

所在地： 〒254-0014

神奈川県平塚市四之宮1丁目10番13号

電話番号：0463-73-6844

営業時間：11時00分～21時00分（ラストオーダー20時45分）

客席数：52

がってん寿司 イチオシ商品

みなみまぐろ中とろ

お寿司に合うまぐろと言われ、最大の魅力は脂の甘さ！独特の旨みがあり、食感も特長です。

がってん寿司バイヤーが直接買い付け。

オーストラリアより届く絶品まぐろです。

がってん真鯛湯霜造り

生産地の愛媛から活魚車を使い、東京都大田区にて活〆するので鮮度が良く、歯ごたえが違います。バナナ粉末やポリフェノールなど指定の餌で育てるので、しっかりとした旨みも魅力です。

生キングサーモン

ニュージーランドから届く、希少な生キングサーモンはとろけるような食感、風味豊かで十分な旨みの最上級の味わい。

グルメ回転寿司【がってん寿司】について

市場直送・店内調理。グルメ回転寿司のパイオニア

がってん寿司は、『がってんしょうち！』という職人の元気な掛け声や全国の漁港から市場を通さず、産地直送で届く抜群な新鮮なネタを店内で調理し、職人がお客様の目の前で握る高品質な寿司が特長のグルメ回転寿司のパイオニアです。

1987年11月に店名「元禄寿司FC」で1号店を埼玉県寄居町にオープン。1995年4月から「がってん寿司」に屋号変更。ネタの開発にもこだわり、バイヤー厳選のオーストラリアで自社買い付けした「みなみまぐろ」、自社配合の飼料で育て、活〆状態で店舗に届く鮮度抜群の「がってん真鯛」、流通しているサーモンの中の数％しか獲れない稀少な「生キングサーモン」などを販売。

がってん寿司は日本全国に96店舗、上海・韓国・香港・台湾など海外にも53店舗を展開。がってん寿司の他にも、焼肉業態「がってんカルビ」ラーメン業態「優勝軒」カフェ業態「ヒナノ珈琲」とんかつ業態「かつ敏」、「かつはな亭」など様々な業態を展開中。

株式会社ジーエスアールについて

がってん寿司 HP :https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/

【会社概要】

社名：株式会社ジーエスアール

取締役社長：阿部 康洋

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目１番地

事業内容：がってん寿司／承知の助等の運営

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/company/group/gsr.html

株式会社アールディーシーについて

【会社概要】

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/

