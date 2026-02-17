【SGE導入で検索流入が激減！？】「AIに無視される恐怖」を解決する「調査リリース×構造化データ実装術」を無料公開

株式会社PRIZMA

「SGE（AI検索）が本格化したら、うちのサイトへの流入は激減するんじゃないか……？」

日々の業務の中で、そんなふうに頭を抱えていませんか？

AIが検索結果のトップで回答を完結させる「ゼロクリック検索」の時代。

成果が出ないのは、あなたの能力不足ではありません。

「SEOで上位表示さえすればいい」という『過去の常識』にとらわれていただけです。

その現状を打破するため、株式会社PRIZMAは、日本市場特有のAIアルゴリズム傾向を分析し、現場のノウハウを体系化した決定版資料『AI対策の虎の巻 - AIに好かれる情報発信術 -』を公開しました。

▼資料の無料ダウンロードはこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper127?utm_source=prtimes

なぜ「従来のSEO」だけではうまくいかないのか？

これまで正解とされてきた「キーワードを網羅した記事」や「テクニカルSEO」だけでは、AI時代の検索市場では生き残れません。

なぜなら、AIが求めているのは「検索順位」ではなく、回答の根拠となる「情報の純度（一次情報）」と、それを機械が理解できる「構造化されたデータ」だからです。

特に日本市場においては、世界的な傾向とは異なり、「企業の公式発表（プレスリリース）」がAIの引用元として極めて強く評価されるという特異なデータが出ています。

この事実を知らずにコンテンツを作り続けることは、穴の空いたバケツに水を注ぐようなものです。

本資料では、AIに「この情報は信頼できる」と認識させ、回答の引用元として選ばれるための具体的なメソッド（LLMO）を公開しています。

本資料で公開しているノウハウ（一部）

本資料では、顧客の心理状態に合わせて使い分ける「3つの育成アプローチ」を、具体的な「質問例」とともに公開しています。

●2025年版 日本版AI引用元ドメインTOP10

PR TIMESやnoteが上位に食い込む日本独自の傾向をデータで可視化

●AIが見るWebと人間が見るWebの違い

「構造化データ」を実装し、AIに自社の専門性を正しく伝えるための記述例

●SEOとLLMOの決定的な違い

「クリック獲得」から「言及獲得」へ。評価基準のシフトチェンジを比較表で解説

※これらは資料のほんの一部です。全文はPDFでご覧いただけます。

この資料で目指す姿

この資料を読むことで、あなたは「AI検索」という未知の脅威を、「自社の信頼性を証明するチャンス」に変えることができます。



AIの回答に自社名やサービスが自然に引用され、指名検索が増え続ける――そんな「選ばれるブランド」への第一歩を、今すぐ踏み出してください。



▼資料の無料ダウンロードはこちら

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper127?utm_source=prtimes

株式会社PRIZMAについて

株式会社PRIZMAではリサーチから、プランニング、PRまですべての機能を兼ね備えた、一気通貫型でPRサービスを網羅的に提供可能です。

リサーチ＆企画力、コンテンツ力、メディアリレーション。3つの要素を組み合わせることで、PRの新たな地平を生み出す、全く新しい形のPRエージェンシーです。

PRIZMAは貴社の専属PRパートナーとして、包括的プロモーション戦略を提供します。



【事業内容】

・ブランドコンサルティング

・コンテンツマーケティング

・ネット集客支援

・メディアPR代行



【サービス概要】

・PRIZMA｜調査リリース

独自調査で大手メディアに拡散。平均掲載数も50件以上を実現。PRIZMAにはアンケート調査を活かした豊富な実績があります。大手メディアをはじめとした、影響力の高い媒体へ質の高い記事を配信を行います。

https://www.prizma-link.com/press



・PRIZMA｜漫画プロモーション

市場ではまだ新しい漫画インフルエンサーや、1億PVの漫画メディアで培った漫画制作を通して総勢200名以上の実践経験豊富なクリエイターと日々オリジナル漫画を制作しています。貴社のご要望にフィットした実力のある漫画家をアサインさせていただきます。

https://www.prizma-link.com/manga



・PRIZMA｜リサーチ

国内1,000 万人以上、5,000件以上の調査実績を誇る国内最大級の市場調査スキームを保有しており、貴社の求める情報を信頼できる客観的なデータでご納品させていただきます。

https://www.prizma-link.com/research

広報担当者・マーケ担当者様必見の無料ホワイトペーパー・コンテンツ集

▼無料ホワイトペーパー

「マンガでわかるPRIZMA」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/prizma_form2

「リサーチコンテンツの活用に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper16

「z世代の漫画コンテンツへの興味関心に関する調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper19



▼コンテンツ集

・「成功する広報の方法とは？」広報担当者がおすすめする方法5選

https://www.prizma-link.com/press/blog/8aCu6dYK

・【プレスリリース使用者必見】プレスリリースの外注って実際意味あるの？

https://www.prizma-link.com/press/blog/press_outsorce

・「ウェビナーの実態調査」

https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper40

株式会社PRIZMA

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/

Tel : 03-5468-1850（代）