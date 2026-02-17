【代理店・支援会社向け】提案準備に使える！Xキャンペーンガイドを無料公開【キャンつく】

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス(以下、当社)は、代理店・支援会社向けに、Xキャンペーンの提案準備に特化した資料『【代理店・支援会社向け】提案準備に使える！Xキャンペーンガイド』を公開しました。

リポストキャンペーンとインスタントウィン(URL型)の費用相場、必要な準備項目、手動運用とツール利用時の工数比較(98%削減)など、クライアントへの提案時に必要な情報を簡易的にまとめています。

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/X0SRY90s(https://camtsuku.com/document_archive/X0SRY90s/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260216_teian)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

▼代理店・支援会社さま専用窓口のご案内

https://camtsuku.com/meeting/agency(https://camtsuku.com/meeting/agency/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260216_teian)

※キャンつくのお見積り・仕様等について、代理店・支援会社さま専用のお問い合わせ窓口をご用意しております。提案準備に向けた個別相談も承っておりますので、お気軽にお声がけください。



▼ 資料の公開背景

代理店・支援会社がクライアントにXキャンペーンを提案する際、「この事例っていくらでできるの？」「実施するなら何を準備したらいい？」といった質問に即座に答えられる資料となります。

特に、リポストキャンペーンやインスタントウィンは、企業のSNSマーケティング施策として定着していますが、具体的な費用相場や必要工数、準備項目については、案件ごとにバラつきがあり、提案時の見積もりや説明に時間がかかるという声を多くいただいています。

また、手動運用とツール活用による効率化の差を定量的に示すことで、ツール導入の必要性をクライアントに説明しやすくしたいというニーズもあります。

当社は、こうした代理店・支援会社の提案活動を支援するため、キャンつく実績データに基づいた費用相場、平均応募数、CPF、工数比較など、実務で即使える情報を簡易的まとめたガイドブックを作成しました。

また詳細なお見積りの際に即座に対応できる「代理店専用窓口」リンクを掲載。急ぎの提案にご活用できる仕様になっています。

▼本資料の見どころ

本資料は、Xキャンペーンの2大手法について、提案に必要な情報を網羅した構成となっています。

第1章 リポストキャンペーンの相場と準備

・平均応募数、CPF想定など実績データに基づく相場感

・ツール費用、賞品金額、広告費の内訳と目安

・クライアントに説明しやすい準備項目のステップ別整理

・提案時に押さえるべきポイントと注意事項

第2章 インスタントウィン(URL型)キャンペーンの相場と準備

・平均応募数、CPF想定など実績データに基づく相場感

・ツール費用、賞品金額、広告費の内訳と目安

・インスタントウィン特有のメリットと訴求ポイント

・追加で必要となる準備物とクリエイティブ要件

第3章 手動とツール利用時の工数比較

・手動運用時の作業別工数の内訳(応募者リスト作成、抽選、連絡、集計)

・ツール導入による工数削減効果

本資料は、クライアントへの提案書にそのまま活用できる構成になっており、「この事例はいくらでできるのか」「何を準備すればいいのか」という質問に即答できる内容となっています。

▼ 活用イメージ

シーン1: クライアントへの初回提案

「Xキャンペーンの費用相場はどれくらいですか?」

→ 本資料のデータをそのまま提示し、簡単な見積もりを即座に提供

シーン2: 手法の比較説明

「リポストとインスタントウィンの違いは?」

→ 費用、応募数、特徴を分かりやすく説明

シーン3: ツール導入の提案

「手動でできませんか?」

→ 工数比較データを示し、効率化のメリットを定量的に説明

シーン4: 予算の根拠説明

「この見積もりの根拠は?」

→ 実績データに基づく平均値やCPFを提示し、説得力のある説明を実現

▼ こんな方におすすめ

・Xキャンペーンの提案を検討中の方

クライアントへの提案準備を効率化したい代理店・支援会社の担当者

・各種キャンペーンの相場感を調べている方

リポスト・インスタントウィンの費用相場や平均応募数を把握したい方

・クライアントからの質問に即答したい方

「この事例はいくらでできるか」「何を準備すればいいか」にすぐ答えたい方

・提案資料の作成時間を短縮したい方

データ収集や資料作成に時間をかけず、効率的に提案準備を進めたい方

◼︎ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250604_adam)

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/