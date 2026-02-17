東京で大好評の「HTHREE Fitting Room」が大阪に初上陸！サンプルセールも同時開催
アジアのデザイナー支援に取り組むピンコイ株式会社は、台湾発の手染め革靴ブランド「HTHREE（エイチスリー）」の靴を試着・オーダーができる『HTHREE Fitting Room』を、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）に大阪で初の単独開催いたします。
東京での開催時に「購入前にサイズを試せる」「フィット感を直接相談できる」と大きな反響を呼んだ本イベントが、ついに大阪初上陸。会場では、新規の受注予約のほか、サンプルシューズの特別セール（最大40％OFF）も同時に実施いたします。
さらに、大阪開催にあわせて東京でもサンプルセールと一緒に試着会を開催。サンプルセールでもお客様の靴のフィット感を大切にしていただくため、会場でご試着が可能なほか、いずれの会場でも新品シューズのオーダーが可能となっています。
■ 行列のできるシューズブランド「HTHREE」とは
「HTHREE（エイチスリー）」は、職人が一つ一つ「手染め」で仕上げる個性的で美しい色合いが人気を集める台湾発のシューズブランドです。サイズも豊富に展開しており、自分の足のサイズに合わせたサイズの微調整などセミオーダー注文ができることも人気の理由の一つ。
2019年に開催された受注会では開場前から行列ができ、1日で約100足以上売り上げるなど、日本でもファンの多い注目のブランドです。また、コロナ禍を経て約4年ぶりに日本で開催された受注イベントも大盛況のうちに終了。2024年の夏には関西開催を希望する声に応え、京都でも同イベントを好評開催。
■「HTHREE Fitting Room」の見どころ１）購入前に、各デザイン・サイズ試し履き可能！その場でオーダーも
本イベントでは人気のシューズデザイン7シリーズ・12タイプをご用意。各シリーズの全サイズが揃うため、実際に購入を考えられているシューズを履いてフィット感を確かめることができます。さらにその場で簡単にオーダーが可能です。
２）20色以上の豊富なカラーサンプルから好みの色合いを選べる
職人が一足ずつ丁寧に手染めするHTHREEならではの色合いを、20色以上のカラーサンプルから自由にセレクト可能。自分だけの一足を見つけることができます。
※既存色からカラー変更の場合、別途料金が発生します。
３）サイズ調整も対応可能
標準モデルをそのまま選べるのはもちろん、甲高・幅広など足のお悩み・形に合わせてサイズに微調整を加える「セミオーダー」も可能です。
４）デザイナーが来日！
今回の『HTHREE Fitting Room』に合わせて、デザイナーが来日。サイズやカラー、履き心地について、デザイナー本人に直接相談できる貴重な機会となっています。
５）来場者限定の送料無料特典
HTHREE Fitting Roomにご来場いただいた方には、送料無料クーポンをプレゼント。
オーダーいただいた靴は、日本全国送料無料でお届けします。
※オーダー後に靴の制作に入るため、当日のお持ち帰りはできません。
６）購入者にはノベルティもプレゼント
購入者の方には、ノベルティとしてレザーウォレットもプレゼント。
シューズの発送時にあわせてお送りいたします。
■ 実際に試着できるアイテムをチェック
・高めのヒールでも履き心地抜群！：バックルメアリージェーンヒール
4.6cm バックルメアリージェーンヒール | https://jp.pinkoi.com/product/8s39erYr
ベルトデザインが印象的な人気No.1モデル。高めのヒールながらも履き心地抜群で、「長時間履き続けても疲れない」と、お客様からも好評です。実際に試着して、その履き心地の良さを体感してみてください。
・個性際立つデザインで華やかに：LEBE メアリージェーン
LEBE メアリージェーン / 45D（限定カラー）| https://jp.pinkoi.com/product/EWJhxmL5
世界的にも有名な「Vibram(R)」のソールを採用したLEBEの履き心地を、実際に試せるチャンスです。ボリューム感のあるラバーソールとHTHREEならではの手染めレザーの融合は必見。
この一足のために作られた限定グラデーションカラーも注目ポイントです。
・クラシカルなデザインが魅力：EL ペニーローファー
EL ペニーローファー | https://jp.pinkoi.com/product/fwJJnVAf
クラシックなローファーデザインに、HTHREEならではの手染めのニュアンスをプラス。深みのあるアッシュグリーンは幅広いコーディネートに馴染み、オン・オフ問わず活躍します。一足は持っておきたいアイテム。
・華奢なストラップが女性らしさを引き出す：ティーバーヒール
3.4cmティーバーヒール | https://jp.pinkoi.com/product/72NYG8tj
クラシックなスタイルで上品に見せてくれるティーバーヒールは、華やぎのある大人な着こなしをまとめてくれる一足です。3.4cmという、ちょうど良いヒールの高さも人気の理由。女性らしさを引き立てる、シックなチェリーレッドで足元にアクセントを。
その他詳細は下記ページをご欄ください
・実際に試着できる全ラインナップはこちら
https://jp.pinkoi.com/topic/hthree-fitting#unit-1752224363184
・ブランドやその他ラインナップはこちら
https://jp.pinkoi.com/flagship/hthree
■ 最大40％OFFに！Sample Saleも開催
3月13日（金）～3月29日（日）の期間限定で、オンラインにて「Sample Sale」を開催いたします。
本セールでは、Fitting Roomにて展示されたシューズを特別価格でご購入いただけます。
この機会をぜひお見逃しなく。
※サンプル品のためサイズ調整・カラー変更などの調整はいたしかねます。
詳細はサンプルセールページをご覧ください。
なお、ご購入いただいた商品は後日発送となります。
▼対象シューズ一覧はこちら
https://jp.pinkoi.com/store/hthree?tag=Sample%20Sale
■ イベント概要
【大阪】
・場所：〒大阪府大阪市西区北堀江1-10-2クレストギザ1F（DENCHU SPACE）
・アクセス：四ツ橋駅1分・開催日程：2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）
・営業時間：3/20 13:00-19:00、3/21 10:00-19:00、3/22 10:00-18:30
【東京】
・場所：〒150-0033 東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）
・アクセス：淡路町駅・小川町駅 徒歩3分、JR神田駅から徒歩8分
・開催日程：2026年3月28日（土）～3月29日（日）
・営業時間：10:00-19:00
■ Pinkoiとは
「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：1,200万点以上、ショップ数：50,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で680万人以上、発送実績は168の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。
＜会社概要＞
日本支社
会社名：ピンコイ株式会社
代表者：顏君庭（ピーター・イェン）
所在地：東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）
設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）
台湾本社
会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司
代表者：顏君庭（ピーター・イェン）
所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103
*他台灣・香港に拠点を展開
設立：2011年8月
従業員数：115名（2025年4月時点、グループ合計数）
ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社、Pinkoi (HK) Limited（香港支社）
Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com
アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app
Twitter｜https://twitter.com/PinkoiJP
Instagram｜https://www.instagram.com/pinkoijp/
Facebook｜https://www.facebook.com/pinkoijapan/
TikTok｜https://www.tiktok.com/@pinkoijp
LINE｜https://lin.ee/IKAMiOb