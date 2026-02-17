東京で大好評の「HTHREE Fitting Room」が大阪に初上陸！サンプルセールも同時開催

ピンコイ株式会社

アジアのデザイナー支援に取り組むピンコイ株式会社は、台湾発の手染め革靴ブランド「HTHREE（エイチスリー）」の靴を試着・オーダーができる『HTHREE Fitting Room』を、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）に大阪で初の単独開催いたします。

東京での開催時に「購入前にサイズを試せる」「フィット感を直接相談できる」と大きな反響を呼んだ本イベントが、ついに大阪初上陸。会場では、新規の受注予約のほか、サンプルシューズの特別セール（最大40％OFF）も同時に実施いたします。

さらに、大阪開催にあわせて東京でもサンプルセールと一緒に試着会を開催。サンプルセールでもお客様の靴のフィット感を大切にしていただくため、会場でご試着が可能なほか、いずれの会場でも新品シューズのオーダーが可能となっています。

■ 行列のできるシューズブランド「HTHREE」とは

「HTHREE（エイチスリー）」は、職人が一つ一つ「手染め」で仕上げる個性的で美しい色合いが人気を集める台湾発のシューズブランドです。サイズも豊富に展開しており、自分の足のサイズに合わせたサイズの微調整などセミオーダー注文ができることも人気の理由の一つ。

2019年に開催された受注会では開場前から行列ができ、1日で約100足以上売り上げるなど、日本でもファンの多い注目のブランドです。また、コロナ禍を経て約4年ぶりに日本で開催された受注イベントも大盛況のうちに終了。2024年の夏には関西開催を希望する声に応え、京都でも同イベントを好評開催。

■「HTHREE Fitting Room」の見どころ

１）購入前に、各デザイン・サイズ試し履き可能！その場でオーダーも

本イベントでは人気のシューズデザイン7シリーズ・12タイプをご用意。各シリーズの全サイズが揃うため、実際に購入を考えられているシューズを履いてフィット感を確かめることができます。さらにその場で簡単にオーダーが可能です。

２）20色以上の豊富なカラーサンプルから好みの色合いを選べる

職人が一足ずつ丁寧に手染めするHTHREEならではの色合いを、20色以上のカラーサンプルから自由にセレクト可能。自分だけの一足を見つけることができます。

※既存色からカラー変更の場合、別途料金が発生します。

３）サイズ調整も対応可能

標準モデルをそのまま選べるのはもちろん、甲高・幅広など足のお悩み・形に合わせてサイズに微調整を加える「セミオーダー」も可能です。

４）デザイナーが来日！

今回の『HTHREE Fitting Room』に合わせて、デザイナーが来日。サイズやカラー、履き心地について、デザイナー本人に直接相談できる貴重な機会となっています。

５）来場者限定の送料無料特典

HTHREE Fitting Roomにご来場いただいた方には、送料無料クーポンをプレゼント。

オーダーいただいた靴は、日本全国送料無料でお届けします。

※オーダー後に靴の制作に入るため、当日のお持ち帰りはできません。

６）購入者にはノベルティもプレゼント

購入者の方には、ノベルティとしてレザーウォレットもプレゼント。

シューズの発送時にあわせてお送りいたします。

■ 実際に試着できるアイテムをチェック

・高めのヒールでも履き心地抜群！：バックルメアリージェーンヒール

4.6cm バックルメアリージェーンヒール | https://jp.pinkoi.com/product/8s39erYr

ベルトデザインが印象的な人気No.1モデル。高めのヒールながらも履き心地抜群で、「長時間履き続けても疲れない」と、お客様からも好評です。実際に試着して、その履き心地の良さを体感してみてください。



・個性際立つデザインで華やかに：LEBE メアリージェーン

LEBE メアリージェーン / 45D（限定カラー）| https://jp.pinkoi.com/product/EWJhxmL5

世界的にも有名な「Vibram(R)」のソールを採用したLEBEの履き心地を、実際に試せるチャンスです。ボリューム感のあるラバーソールとHTHREEならではの手染めレザーの融合は必見。

この一足のために作られた限定グラデーションカラーも注目ポイントです。

・クラシカルなデザインが魅力：EL ペニーローファー

EL ペニーローファー | https://jp.pinkoi.com/product/fwJJnVAf

クラシックなローファーデザインに、HTHREEならではの手染めのニュアンスをプラス。深みのあるアッシュグリーンは幅広いコーディネートに馴染み、オン・オフ問わず活躍します。一足は持っておきたいアイテム。

・華奢なストラップが女性らしさを引き出す：ティーバーヒール

3.4cmティーバーヒール | https://jp.pinkoi.com/product/72NYG8tj

クラシックなスタイルで上品に見せてくれるティーバーヒールは、華やぎのある大人な着こなしをまとめてくれる一足です。3.4cmという、ちょうど良いヒールの高さも人気の理由。女性らしさを引き立てる、シックなチェリーレッドで足元にアクセントを。

その他詳細は下記ページをご欄ください



・実際に試着できる全ラインナップはこちら

https://jp.pinkoi.com/topic/hthree-fitting#unit-1752224363184

・ブランドやその他ラインナップはこちら

https://jp.pinkoi.com/flagship/hthree

■ 最大40％OFFに！Sample Saleも開催

3月13日（金）～3月29日（日）の期間限定で、オンラインにて「Sample Sale」を開催いたします。

本セールでは、Fitting Roomにて展示されたシューズを特別価格でご購入いただけます。

この機会をぜひお見逃しなく。

※サンプル品のためサイズ調整・カラー変更などの調整はいたしかねます。

詳細はサンプルセールページをご覧ください。

なお、ご購入いただいた商品は後日発送となります。

▼対象シューズ一覧はこちら

https://jp.pinkoi.com/store/hthree?tag=Sample%20Sale

■ イベント概要

【大阪】

・場所：〒大阪府大阪市西区北堀江1-10-2クレストギザ1F（DENCHU SPACE）

・アクセス：四ツ橋駅1分・開催日程：2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）

・営業時間：3/20 13:00-19:00、3/21 10:00-19:00、3/22 10:00-18:30



【東京】

・場所：〒150-0033 東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）

・アクセス：淡路町駅・小川町駅 徒歩3分、JR神田駅から徒歩8分

・開催日程：2026年3月28日（土）～3月29日（日）

・営業時間：10:00-19:00

■ Pinkoiとは

「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：1,200万点以上、ショップ数：50,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で680万人以上、発送実績は168の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。

＜会社概要＞

日本支社

会社名：ピンコイ株式会社

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）

設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）

台湾本社

会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他台灣・香港に拠点を展開

設立：2011年8月

従業員数：115名（2025年4月時点、グループ合計数）

ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社、Pinkoi (HK) Limited（香港支社）

Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com

アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app

Twitter｜https://twitter.com/PinkoiJP

Instagram｜https://www.instagram.com/pinkoijp/

Facebook｜https://www.facebook.com/pinkoijapan/

TikTok｜https://www.tiktok.com/@pinkoijp

LINE｜https://lin.ee/IKAMiOb