【JX通信社・ニトエル共催】2月19日（木）″止まらない″サプライチェーンの作り方　リスク検知から代替調達まで、初動を劇的に速める「調達DX×危機管理」

株式会社JX通信社

2026年も米国のベネズエラへの軍事攻撃にはじまり、世界の不安定さが際立つ状況が続いています。そんな中、調達先の多重化・分散化を進める企業の調達部門には、いわゆる「安く買う機能」だけでなく、企業の事業継続性を支える「リスク管理機能」としての役割も強く求められています。 その鍵となるのは、社内に散在する取引先情報と、社外から得るリスク情報をいかに紐づけるかです。

今回は、調達DX領域で見積の業務効率化やサプライヤー管理、BCP情報の管理や実績分析など、ソーシングに必要な情報の一元管理に強みを持つ「ニトエル」様から調達DXの導入のポイントについて伺います。

あわせてJX通信社からは、いざそのサプライチェーンに国内外でリスクが顕在化した際にいかに早期に検知するか、「FASTALERT（ファストアラート）」を用いた連携手法と導入事例をご紹介します。

開催概要

開催日：2026年2月19日（木）12:00～13:00

参加費：無料

開催方法：Zoomにて開催いたします

▼詳しくはこちら(https://fastalert.jp/news/webinar20260115)

講演概要

ウェビナーに申し込む :https://jxpress.zoom.us/webinar/register/3917616192861/WN_0MJl16dbReexcc30RbfP7A#/registration

JX通信社・防災アプローチ社共催ウェビナー

【 JX通信社×ニトエル 共催ウェビナー】

"止まらない"サプライチェーンの作り方

リスク検知から代替調達まで、初動を劇的に速める「調達DX×危機管理」

登壇者：ニトエル株式会社

取引先管理・BCP担当 新垣 健太

登壇者：株式会社JX通信社

データ戦略部長 藤井 大輔

略歴：ラジオ局勤務中に東日本大震災を経験。以降、災害情報伝達に関する官民の様々なプロジェクトに関わる。2020年よりJX通信社勤務。FASTALERT事業責任者、公共分野向け提案責任者を経て現職。AI防災協議会 官民データ接続仕様検討分科会 副主査。

ウェビナーに申し込む :https://jxpress.zoom.us/webinar/register/3917616192861/WN_0MJl16dbReexcc30RbfP7A#/registration

※企業のBCP・安全/リスク管理 関連部門にご所属の方を対象としております。個人の方、当社ならびにニトエル株式会社の同業者のご参加については、お断りさせていただく場合があります。

※本ウェビナーはJX通信社とニトエル株式会社の共催となります。お申し込みいただいた方の申し込み情報の取り扱いについて、登録画面の注意事項をご了承のうえお申し込みください。

※Zoomからウェビナーへのアクセス方法が返信されますので、時間になりましたらPCやスマホからアクセスしてください。

※スマートフォンから参加するには、Zoomアプリのインストールが必要です。（Zoomのアカウントや利用登録は必要ありません）

※参加されている方のお名前や顔、音声は他の参加者には伝わりません

災害・事件・事故情報の自動収集「FASTALERT(ファストアラート)」について

FASTALERT サービス資料

▼メールアドレスで資料を受け取る(https://fastalert.jp/resources/brochure)

FASTALERTは、多くの製造業の皆様にご愛顧いただいております。

生産・稼働に影響するリスクを早期に覚知、事業継続・安定供給を支える製造業でのご活用については、以下をご覧ください。

▼FASTALERT「製造業の皆さま向けページ」(https://fastalert.jp/case-manufacturing)

JX通信社について

JX通信社は、報道領域に特化したテックベンチャーです。

「1億人を動かすニュースを創る」というビジョンを目指して、国内の大半の報道機関のほか官公庁やインフラ企業等に、SNSをはじめとする各種ビッグデータからリスク情報をリアルタイムに検知・配信する「FASTALERT（ファストアラート）」、身近な情報を投稿したり、記事を読むだけでポイ活ができる市民参加型ニュース速報アプリ「NewsDigest（ニュースダイジェスト）」といった速報・アラートサービス、報道規格の高品質な選挙情勢調査サービス「JX通信社 情勢調査」などを提供しています。

https://jxpress.net

「FASTALERT（ファストアラート）」について

「FASTALERT」は、国内外の災害、事故、事件などのリスク情報をインターネット上の多様な情報源からAIが収集・分析し、デマやフェイクニュースを排除した、信頼できる情報のみをリアルタイムで配信するWebサービスです。同サービスは、リリース後7ヶ月でNHKと全ての民放キー局、全ての一般紙に採用されるなど多くの報道機関をはじめ、民間企業のBCPやサプライチェーン管理、官公庁・自治体の防災業務などに幅広く採用されております。

https://fastalert.jp