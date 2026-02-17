アパマンショップ新CM、累計再生回数1億回突破

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において「店舗数・契約数No.1」*1・*2を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、2025年11月20日（水）に公開した新TVCMシリーズの公式YouTubeチャンネルでの累計再生回数が、2026年2月17日時点で1億回を突破したことをお知らせいたします。

本CMシリーズは公開直後から再生数を伸ばし、公開10日間で1,000万回、約2ヶ月で5,000万回を記録しました。さらに公開から約3ヶ月となる本日、累計1億回再生という節目を迎えました。

公開から一定期間にわたり再生数が積み上がっている点は、本CMが短期的な話題にとどまらず、継続的に視聴されていることを示しています。

■ 1億回再生突破の背景：見るCMから「みんなで楽しむCM」へ

土屋太鳳さん＆炎伽さん姉妹出演「店舗数・契約数No1」キャンペーン篇CM｜【公式】アパマンショップ「店舗数契約数No1」篇を見る :https://www.youtube.com/watch?v=feTb1SIJQPg&t=15s

累計1億回という驚異的な再生数を支えたのは、デジタル時代の「共感」と「参加」を軸にした戦略です。

・「アパマンダンス」が社会的なムーブメントに

パワーパフボーイズによるキャッチーな振付がTikTok等で爆発的に拡散。「アパマンダンスコンテスト」への投稿を通じて、視聴者が「自ら踊り、発信する」という能動的な参加が1億回という膨大な視聴体験を生み出しました。

・圧倒的な認知度がもたらす「安心感」と「信頼」

1億回という再生回数は、多くの方に視聴された一つの指標であり、ブランドに触れる機会の広がりを示しています。

住まいを検討する時期において、認知の広がりが選択肢の一つとして想起される土台となっています。

・新生活を象徴するポジティブな世界観

土屋太鳳氏・土屋炎伽氏の姉妹が体現する「明るい未来」への期待感が、進学や就職を控えた視聴者の心に深く浸透し、継続的な視聴を後押ししました。

■ CMテーマ：扉が開くたび、新しい暮らしが動き出す瞬間

新TVCMのテーマは「新しい暮らしが動き出す瞬間」です。 土屋太鳳氏・土屋炎伽氏の明るくポジティブなイメージを核に、扉が開くたびに、新生活を始めるリアルな人々（学生、社会人）が登場し、軽やかに踊り出します。これは、アパマンショップが提供する「新しい暮らしへの安心感と期待」が、生活者の心と身体を軽やかにする様子を可視化したものです。多様なライフシーンがテンポよく連鎖し、見る人の気持ちを自然と前向きにする“元気で明るい世界観”を描いています。

■公開中CM（YouTube）

「店舗数契約数No1」篇 https://youtu.be/feTb1SIJQPg

「さあ、理想のお部屋へ」篇 https://youtube.com/watch?v=mqDWlWpX7qQ(https://www.youtube.com/watch?v=mqDWlWpX7qQ)

■ 新CM概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/247_1_8d16fdb8970c776e9d0c3b52e5b55ca6.jpg?v=202602180151 ]

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

