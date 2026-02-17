【BOXILアンケート調査】営業のAI活用、約7割が成果向上を実感

スマートキャンプ株式会社

SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を運営するスマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）は、営業活動においてAIツールを利用している営業担当者389人を対象に「営業のAI活用に関する実態調査」を実施し、結果を公表しました。

本調査では、営業現場におけるAIツールの導入状況や、活用に対する現場の意識、期待する効果を明らかにすることを目的としています。

調査サマリ

営業のAI活用、最も多いのは「提案資料の作成」

- AIを活用している業務として最も多いのは「提案資料の作成」。次いで「営業メールの作成・送付」- 約7割がAIツール活用による成果の向上を実感。約6割は営業活動の「質」向上を実感- 最も使用されているAIツールは「生成AI」次いで「AI音声解析・議事録作成ツール」「SFA/CRMなどツール搭載のAI機能」が続く

営業活動のうち、AIを活用している業務はなにかを尋ねたところ（n=389、複数選択可）、最も多かった回答は「提案資料の作成」（40.0％）、次いで「営業メールの作成・送付」（39.4％）となり、生成AIが得意とする資料、文章作成の領域で特に活用が進んでいることがわかりました。

約7割がAIツール活用による成果の向上を実感

- 提案資料の作成（40.0％、197人）- 営業メールの作成・送付（39.4％、194人）- 市場調査・企業リサーチ（19.7％、97人）- 問い合わせ対応（チャットボットなど）（18.9％、93人）- 商談の議事録要約（14.6％、72人）

AIツールの導入前後を比べて、営業活動の成果・質の変化を尋ねたところ（n=389）、最も多かった回答は「成果・質ともに向上した（40.4％）」でした。「成果は向上したが、質は変わらない/低下した（26.5％）」を合わせると、66.9％が成果への寄与を実感しています。

また、調査結果では「成果・質ともに向上した（40.4％）」と「成果は変わらない/低下したが、質は向上した（19.5％）」を合わせた59.9％が営業の質の向上も実感していることがわかりました。

AI活用成功の秘訣は「学習データの質と量の確保」

AI活用を成功させるために最も重要だと感じる要素を聞いたところ（n=389）、最も多かった回答は「学習データの入力ルールの徹底」（13.6％）、つまり学習データの量と質の確保でした。

- 学習データ入力ルールの徹底（13.6％、53人）- 現場社員への教育・トレーニング（13.1％、51人）- セキュリティ・ガイドラインの策定と遵守（11.6％、45人）- 導入目的と解決すべき課題（KPI）の明確化（11.3％、44人）- 自社に最適なツール・パートナーの選定（10.8％、42人）

この順位の傾向から、利用者のリテラシーや活用に向けたデータの整備が重要であると考えられます。

最も使用されているAIツールは「生成AI」

実際に業務で使用しているAIツールの種類を聞いたところ（n=389、複数選択可）、最も多かった回答は「生成AI」となりました。 まずはChatGPTやGeminiをはじめとする汎用的な生成AIが、営業現場の効率化ツールとして定着していることがわかりました。

- 生成AI（ChatGPT, Gemini, Claudeなど）（62.7％、244人）- AI音声解析・議事録作成ツール（25.4％、99人）- SFA/CRMなどツール搭載のAI機能（24.4％、95人）- AIチャットボット・ボイスボット（20.1％、78人）- 自律型AIエージェント（8.0％、31人）

調査概要

タイトル：営業のAI活用実態調査

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

調査対象：営業活動においてAIツールを利用している20～60代の営業担当者 389人

調査期間：2025年12月18日～12月25日

調査主体：スマートキャンプ株式会社

※本アンケート結果は小数点以下任意の桁を四捨五入しています。合計が100％にならない場合があります。

【引用に関するお願い】

本調査を引用する際は、出典として「BOXIL」と記載し、ウェブの場合はURL（https://boxil.jp/mag/a10614/）へのリンクを設置してください。

記載例：BOXIL「営業のAI活用実態調査」, XXXX年XX月XX日確認, https://boxil.jp/mag/a10614/

