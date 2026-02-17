『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』「【甘いひととき】ピックアップガチャ」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』（以下、『100カノ』）初のスマートフォン向けゲームアプリ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』（以下、『100パズ』）で、2026年2月16日(月)より、「【甘いひととき】ピックアップガチャ」を開催しました。ピックアップガチャでは、バレンタイン衣装のキャラクターが登場します。



■【甘いひととき】ピックアップガチャ開催！

2月16日(月)より開催されたピックアップガチャでは【甘いひととき】の全4キャラが登場します。

★3【甘いひととき】花園羽香里

★3【甘いひととき】好本 静

★3【甘いひととき】薬膳楠莉

★3【甘いひととき】薬膳楠莉(18歳)

▼期間限定ピックアップガチャ開催期間

2026年2月16日(月)メンテナンス後～3月1日(日)11:59まで

※ガチャの開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、2月16日(月)開催の「恋色ショコラを召し上がれ(ハート) 第3弾」を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。バレンタイン衣装を着たキャラクターの姿をぜひお楽しみください！

■恋色ショコラを召し上がれ(ハート) 第3弾 開催！

2月16日(月)よりイベント「恋色ショコラを召し上がれ(ハート) 第3弾」を開催いたしました。当イベントでは、期間中のハイスコア順位に応じたランキング報酬が獲得できます。またイベントステージで集めたポイントで、ピックアップガチャチケットやイベント限定の★3サポートカードが獲得できる交換所も登場します。繰り返し挑戦して報酬を手に入れよう！

▼イベント開催期間

2026年2月16日(月)メンテナンス後～2月20日(金)11:59まで

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

▼獲得可能なアイテム

・★3サポートカード「あんな所にネコちゃん……！」 最大5枚

・楠莉の薬（★3キャラクター） 最大1つ など

※獲得可能なアイテムはゲーム内よりご確認ください。

■『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』とは

『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』は、アニメ『100カノ』の世界観を再現した簡単＆爽快なパズルゲームです！

作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。また、ゲームオリジナルのイラストもゲーム公式Xアカウントにて順次公開中です。

〈App Store / Google Play〉

https://hyakkanopuzzle.onelink.me/CuAS/96nwkqli

〈ゲーム公式X〉

https://x.com/hyakkano_anime

■製品概要

タイトル名 ：君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル

ジャンル ：3マッチパズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

(C)CHICPIXEL STUDIO LLC All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。