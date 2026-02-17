ダイアンから「ニオイ対策＋制汗」にアプローチ 全身使える薬用デオドラントスプレー+BODYが新登場！

株式会社ネイチャーラボ

ヘアケアシリーズ『ダイアン パーフェクトビューティー』より、全身用に使える「薬用 デオドラント ドライスプレー＋BODY」を全国のドラッグストア及びバラエティショップにて、2026年3月1日より発売いたします。

ダイアンのドライシャンプーシリーズは、シュッとするだけで「頭皮汚れスッキリ※」「ツヤ髪復活※」など、1本で多機能をこなす人気アイテムです。

※薬用タイプは除く

2019年3月の発売以降、ダイアンのドライシャンプーシリーズの売上が6年連続No.1＊ブランドになりました。

今回発売する『薬用デオドラント ドライスプレー+BODY』シリーズは、気になる汗やニオイ、ベタつきを防ぎ、クールにさらさら肌を保ちます。お出かけ前のエチケットに。スポーツ後や外出先で汗やベタつきが気になる時に。これ一本でいつでもどこでもスッキリ快適な時間をお過ごしください。

シーンに合わせて選べる「無香料」「フレッシュシトラスペア」「カシス＆ホワイトティー」に加え、暑い夏に嬉しい「クール（無香料）」もラインナップ。さらに、持ち運びに便利な40gサイズと、たっぷり使える95gサイズの2サイズ展開で、あらゆるライフスタイルにご活用ください。

＊出典：True Data（全国のドラッグストア、スーパーマーケットなどの消費者購買情報【ID-POSデータ】を統計化した日本最大級の標準データベース）において2020年1月～2025年12月にドライシャンプー年間売上ランキング1位（モイストダイアン パーフェクトビューティー ドライシャンプー フレッシュシトラスペアの香り95g）

■商品概要

ダイアン パーフェクトビューティー

薬用デオドラント ドライスプレー【医薬部外品】

汗もニオイもスッキリ！全身に使える 薬用デオドラントドライスプレーが誕生！

２つの有効成分＊1配合で、気になる汗を抑え、臭いの原因菌を殺菌。

これ一本で全身リフレッシュ！ベタつきを防ぎ、さらさら肌を保ちます。

香りは、「フレッシュシトラスペア」「カシス＆ホワイトティー」「無香料」、さらにー10°C＊2の冷感が気持ち良い「クールタイプ（無香料）」と豊富なラインナップで、シーンや気分に合わせてお選びいただけます。

＊1 イソプロピルメチルフェノール、クロルヒドロキシアルミニウム

＊2 塗布部分の表面温度の変化。冷却感には個人差があります。

●効能・効果

制汗、皮膚汗臭、わきが(腋臭)

95g / 1,200円（税込1,320円）※カシスホワイトティーのみ 95g / 1,330円（税込1,463円）

40g / 880円（税込968円）

※発売日:2026年3月1日(日)

■商品ラインナップ

ドライシャンプー

パーフェクトビューティーライン

Diane Lotus（ダイアンロータス）

マエガミスティック

カラーシャンプー

ヘアマスク

Diane Perfect Beautyとは

発売からわずか10日間で、100万本の売り上げを達成* したダイアンパーフェクトビューティー。厳選したオーガニックアルガンオイル(※1)とビューティーケラチン(※2) を贅沢に配合し、ネイチャーとサイエンスの融合によりクオリティの高い潤い&美髪ケアを実現します。

公式ブランドHP：https://www.moist-diane.jp

* 2017年9月1日～10日間のダイアンパーフェクトビューティーシリーズ累計出荷個数

ネイチャーラボ調べ

※1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ※2 補修成分