大同特殊鋼グループの大同ライフサービス、アットホームの「スマート申込」を導入

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、大同特殊鋼株式会社（本社：愛知県名古屋市)のグループ会社である株式会社大同ライフサービス（本社：愛知県名古屋市 以下、大同ライフサービス）に賃貸物件の入居申込がオンラインで行える「スマート申込」の提供を開始したことをお知らせいたします。

【概要】

近年、不動産取引における電子化が進み、不動産業界全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速しています。このたび、大同ライフサービスでは、アットホームのオンライン入居申込システム「スマート申込」を導入し、入居申込手続きのオンライン化を進めてまいります。

アットホームの「スマート申込」は、株式会社ビジュアルリサーチ（本社：東京都港区 代表取締役社長：小野 貴広 以下、ビジュアルリサーチ）が提供する賃貸管理システム「i-SP」と申込情報の連携をしています。このたびの導入によって、大同ライフサービスは入居者の募集・申込業務から管理業務までスムーズに行うことができ、スピーディーなお客さま対応を可能にします。

アットホームは、今後も物件情報の流通促進や、不動産会社と消費者の快適な住まい探し体験につながるサービスの開発・提供を通して、不動産会社の支援と不動産業界の活性化に寄与してまいります。

【オンライン入居申込システム「スマート申込」について】

アットホームが提供している、専用フォームに必要な情報を入力するだけで入居申込をオンラインで行えるサービスです。家賃債務保証会社や少額短期保険会社、ライフライン取次サービス会社、引越し運送会社との取次連携も「スマート申込」上で行うことができ、不動産会社は入居申込のペーパーレス化、情報連携における業務効率化を図ることができます。不動産会社からは申込受付業務やデータ管理における業務効率化や利便性向上につながったという声が寄せられています。

【「スマート申込」と「i-SP」のデータ連携について】

「i-SP」は、ビジュアルリサーチが開発・販売している賃貸管理業務支援システムです。取扱い物件が10,000戸以上の賃貸管理会社からの指名も多く、安心のセキュリティーを完備しています。アットホームの「スマート申込」とデータ連携しているため、「i-SP」を利用する賃貸管理会社は、「スマート申込」を導入することで、入居申込業務を「i-SP」上で完結でき、手書き書類の不備確認などの業務負荷が軽減できます。

アットホームはこれからも全国63,000店以上のアットホーム加盟店の業務効率化、生産性の向上をサポートするさまざまな商品やサービスの開発・提供に取り組み、不動産業界のDXを支援してまいります。

【会社概要】

■株式会社大同ライフサービス

所在地 ： 愛知県名古屋市南区大同町4-7

設立 ： 1957年8月

資本金 ： 4億9千万円

URL ： https://www.daidolife.co.jp/

■アットホーム株式会社

所在地 ： 東京都大田区西六郷4-34-12

設立 ： 1967年12月

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鶴森 康史

URL ： https://www.athome.co.jp/corporate/