【ＢＳ日テレ】大好評！イ・ビョンフン監督話題作の韓国時代劇「薯童謠　ソドンヨ」が２月１９日（木）ごご１時放送スタート！

株式会社ＢＳ日本（C）SBS監督イ・ビョンフン×脚本家キム・ヨンヒョン 詩歌「薯童謠」まつわる薯童＜ソドン＞と善花＜ソンファ＞をモチーフに、韓国ドラマ史上初めて三国時代の百済（クダラ）を舞台に描かれた壮大な歴史ロマン大作！

▽イ・ビョンフン監督は本作品では遺跡や資料が少なく、放送当時描かれることがなかった”百済”の物語に挑戦！”百済”が科学を重視し栄えた国としていかに先端技術や文化を維持していたかを主人公の足取りを通して描いた。また、同時に、現存する最古の郷歌「薯童説話」をモチーフに武王を通して最高にドラマチックな人生とラブストーリーを展開し韓国での大ヒットへとつなげた。

▽キャストについても名実ともに備えた俳優を中心に起用する監督だったが、この作品では放送当時フレッシュだった役者を抜擢。

主演を務めた正統派のイケメン俳優チョ・ヒョンジェやキュートなルックスで人気が高いイ・ボヨンには撮影時に多くのファン詰めかけたという。人気若手が多く起用される近年の韓国ドラマの先駆けといえるかもしれない。

＜あらすじ＞

百済・新羅・高句麗が対立する三国時代。

百済の王子に生まれながら、出生を知らずに平民として育ったチャン。母は、少年になったチャンを百済最高の技術士モッラスに預ける。宮廷の陰謀で、モッラスは新羅へ亡命。

チャンは、そこで新羅の姫ソンファと運命の恋に落ちる。

成長後も互いを忘れられなかった２人は、再会し、国籍と身分の違いを超えて愛し合う。

だが、サテッギルによって２人は離れ離れに。

やがて、自分が百済の王子だと知ったチャンは、いくつもの試練を乗り越え、百済再興と、

ソンファとの恋慕をかなえるために奮闘する。

【第１話】（C）SBS（C）SBS

西暦554年、百済第26代聖明王は、新羅の地で恥辱の死を迎える。それから26年後、新羅が兵力を増強する一方で、百済は第27代威徳王のもと国の弱体化が止まらなかった。そんな中、威徳王の甥プヨソンは虎視眈々と狙っていた先代王の首を取り戻す。威徳王は踊り子ヨンガモに心を奪われ、禁忌を犯して責任を問われるという事態に。しかし、王の相手をしたヨンガモは、太学舎の技術士モンナスと深く愛し合っていたのだった。

＜番組概要＞

［タイトル］韓国時代劇「薯童謠 ソドンヨ」

［放送話数］全74話

［放送日時］2026年2月19日（木）ごご1時 ～ 毎週月曜～金曜 ごご１時～２時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ

［コピーライト］（C）SBS

［キャスト］チョ・ヒョンジェ

イ・ボヨン

リュ・ジン

イ・チャンフン

イム・ヒョンシク

キム・ヨンホ

パク・テホ

ホ・ヨンラン

キム・ヘジョン

［スタッフ］ 脚本：キム・ヨンヒョン

演出：イ・ビョンフン

［番組ＨＰ］https://www.bs4.jp/sodonyo/

