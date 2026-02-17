株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が運営する「BIOTOP（ビオトープ）」は、1912年創業のアメリカを代表するアウトドアブランド「L.L.Bean（エル・エル・ビーン）」との初の別注トートバッグを2026年3月6日（金）より発売いたします。

発売に先駆け、2月20日（金）より「BIOTOP ONLINE」にて予約受付を開始いたします。



今回の別注では、現在は廃盤となりながらも希少なヴィンテージトートバックとして市場で高い人気を誇る「GARDEN TOTE BAG（ガーデン・トート・バッグ）」にフォーカス。

L.L.Beanのアイコンモデル「BOAT AND TOTE（ボート・アンド・トート）」をベースに、ガーデニング用途の機能性を兼ね備えたデザインにアップデートしました。

最大の特徴は、外側に前面・背面それぞれ3つずつ（計6つ）、さらに内側に1つの大容量ポケットを備えた高い収納力。

ガーデニングツールの持ち運びを想定した設計ながら、タウンユースからキャンプなどのアウトドアシーンまで幅広い用途で使用可能です。

カラーはNATURAL、PINK、CHARCOAL、BLACKの全4色展開。

通常はバッグ内側に配される「L.L.Bean」ロゴをあえて外側に施すことで、別注ならではの特別感を演出しています。

⚫︎ 横（上部）61cm × 横（下部）44.5cm × 縦 37cm × マチ 16.5cm

⚫︎ ボディには11オンスの100%コットン生地を採用

⚫︎ 外面に6つ、内面に1つのポケットをデザイン

⚫︎ 肩掛けにも対応する3.2cm幅のハンドルを採用

＜L.L.Bean for BIOTOP＞ Exclusive GARDEN TOTE BAG

Price：\11,000 (in tax)

Size：F

Color：NATURAL / PINK / CHARCOAL / BLACK

■ 予約開始日：2026年2月20日（金)

予約ページ https://www.junonline.jp/biotop/product/bag/tote-bag/BFX36030

■ 発売日：2026年3月6日（金）

■ 取り扱い店：BIOTOP 4店舗 (白金台・大阪・福岡・神戸)

BIOTOP ONLINE STORE https://www.junonline.jp/biotop/