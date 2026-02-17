JTB、M-1グランプリ王者「たくろう」と新しい旅の魅力を発信

株式会社JTB

株式会社JTBは、2025年M-1グランプリ2025王者「たくろう」のお2人が新たにJTB応援団に就任したことを発表します。お笑いと旅行という異なる分野の融合により、「たくろう」の持つエンタテインメント性とJTBが持つツーリズムにおける専門性をかけ合わせ、幅広い層に新しい旅行の楽しみ方を発信していきます。

今後、各種キャンペーンやSNSでの連動企画、イベントへのゲスト参加（予定）等を通じ、旅行の楽しさ、奥深さを新たな角度から伝えていきます。

「たくろう」は、M1グランプリのネタで「旅行のことはおまかせあれ～！」とJTBを取り上げ、その親しみやすいユーモアで多くの視聴者に印象を残しました。JTBは、彼らのユニークな表現力と発信力を生かし、新しい角度から若年層を含む幅広い世代に向け、旅行の魅力を伝えていきます。

第1弾として、2月17日（火）から開始する「春旅キャンペーン」に、JTB応援団として登場。魅力あふれる表現を生かしたキャンペーンページや動画広告を通じて、旅行の魅力や楽しさと「旅行のことはJTBにおまかせあれ～！」のメッセージを広く発信していきます。

◇春旅キャンペーン 「ときめく春旅」

キャンペーン期間：2026年2月17日（木）～4月26日（日）

特設サイト：https://www.jtb.co.jp/myjtb/campaign/harutabi/

◇たくろう プロフィール

吉本興業所属の漫才コンビ・たくろうは、赤木裕さんの独特なボケと、きむらバンドさんの優しいツッコミが生む唯一無二の世界観で注目を集め、2025年にはM-1グランプリで初の決勝進出にして優勝を達成した実力派コンビです。