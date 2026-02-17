【2/16より】【香川県】最大500万円(補助率3/4)！申請前の経費も対象！「事業者の未来への投資を応援する総合補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金」が公募しています！

申請期間：令和8年2月12日（木曜日）から3月23日（月曜日）まで

対象経費：令和7年10月1日（水曜日）から令和8年9月30日（水曜日）までの期間中に発生し、支払が完了した経費

県内事業者の成長、生産性向上につながる設備投資に対して、最大500万円(補助率3/4)を補助します。

申請前の経費も対象となります。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=81152

----------------------------

申請資格

●県内に本社のある中小企業等

●県内に主たる事務所のある医療法人、農業法人、NPO法人等の法人

●県内に住所のある個人事業者

--------------

対象経費

次の3つの条件を全て満たすものとなります。

●補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

●令和7年10月1日（水曜日）から令和8年9月30日（水曜日）までの期間中に発生し、支払が完了した経費

●証拠書類等によって支払金額が確認できる経費

補助対象経費は以下のとおり

（1）機械装置等費 （2）運搬費 （3）設備処分費（上限有） (4)外注費

--------------

補助額

補助率：補助対象経費合計額の4分の3

補助限度額：100万円

（直近の売上高が10億円以上の事業者は500万円）

※補助対象経費合計額が25万円（税抜）以上となるものに限ります。

----------------------------

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=81152

☆お問合せはこちら

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com