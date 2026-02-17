【circusAGENT】人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」がバックオフィスDXPO大阪’26に出展。前回の東京開催に続き、西日本エリアの採用DXを支援。

circus株式会社

circus株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：矢部 貴志）が運営する人材紹介プラットフォーム「circusAGENT（サーカスエージェント）」は、2026年2月24日（火）～2月25日（水）にインテックス大阪で開催される「第4回 バックオフィスDXPO 大阪’26」に出展することをお知らせいたします。

2025年8月の東京出展に続き、今回は関西エリアで初めて展示会に出展いたします。

全国各地のエージェントと繋がれるプラットフォームとして、本展示会では関西圏の企業様が抱える採用課題に合わせ、エージェント採用の最適化を叶える機能や活用事例をご紹介します。

circusAGENTについて

「circusAGENT」は、採用企業とエージェントの人材紹介取引を効率化するBtoBプラットフォームです。

採用企業がプラットフォーム上に求人を掲載することで、登録しているエージェントに対して一括で紹介依頼が可能になります。蓄積された選考データを活用し、マッチングの精度向上と業務のDXを同時に実現しています。

▼「circusAGENT」サービスサイト

https://service.circus-group.jp/circus/forrecruiting/

circusAGENTブース概要

展示会名：第4回バックオフィスDXPO’26

会期：2026年2月24日（火） 9:30～18:00、2月25日（水） 9:30～16:00

会場：インテックス大阪 4・5号館

出展区画：採用・研修ソリューション展 11-27

展示会URL：https://dxpo.jp/real/box/osaka/?utm_source=ex&utm_medium=link(https://dxpo.jp/real/box/osaka/?utm_source=ex&utm_medium=link)

※本展は来場事前登録制のため、入場には「来場事前登録」が必要です。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

会社概要

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業と人材紹介会社を繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi(https://service.circus-group.jp/circus/agentnavi/)」、履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類(https://circus-career.jp/services/totonou)」など、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/