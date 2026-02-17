堀口珈琲、神奈川（横浜・関内）に初出店。ジェラートとコーヒーを融合した新業態「HORIGUCHI COFFEE & GELATO」誕生

株式会社堀口珈琲

スペシャルティコーヒー専門店の株式会社堀口珈琲（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：若林恭史）は、神奈川県初出店となる新店舗「HORIGUCHI COFFEE & GELATO」を、大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」にて、2026年3月19日（木）にオープンします。これまで直営店は東京都内で展開してきましたが、都外への出店は初となります。

本店舗では、堀口珈琲として初めて本格導入するジェラートを軸に、コーヒーを日常的に親しむイタリアの「バール」というスタイルを通して、スペシャルティコーヒーをより身近に楽しめる新しい体験を提案します。スペシャルティコーヒーをジェラート、ドリップコーヒー、エスプレッソで表現し、ジェラートとコーヒーを組み合わせることで、味わいの広がりや重なりを楽しめるテイクアウトメニューをご用意します。また、多彩な味わいのコーヒー豆や横浜限定商品などの物販も展開。堀口珈琲ならではの、スペシャルティコーヒーの新たな入口となる店舗です。

ブランド初のオリジナルジェラート

本店舗の大きな特徴のひとつが、堀口珈琲として初めて本格的に導入するジェラートです。店内で製造するジェラートには、堀口珈琲のスペシャルティコーヒーを贅沢に使用。豆の個性や焙煎による違いを生かした2種類のフレーバーを展開します。それぞれのコーヒーの特徴がジェラートの味わいの中に明確に表れ、ドリップコーヒーやエスプレッソと組み合わせることで、風味の広がりをより立体的に楽しめます。

ジェラートの監修は、〈BIEN-ETRE〉〈FLOTO〉などを手がけるパティシエ・馬場麻衣子氏。素材の背景や季節感を大切にする感性が、コーヒーの新たな表情をかたちにします。

ジェラート(ダブル) 税込650円

＜メニュー例＞

- コーヒーとジェラート（ダブル）のセット 1,150円- ジェラート：シングル 550円、ダブル 650円、トリプル 750円

*全て税込価格

横浜と堀口珈琲

横浜・関内駅前に誕生する「BASEGATE横浜関内」は、商業施設やホテル、オフィス、文化・交流機能を備えた大規模複合街区です。横浜・関内エリアの新たな玄関口として、開業前から注目を集めています。

一方、堀口珈琲にとって横浜は、世界中のコーヒー生豆が集まる横浜港にほど近い地に焙煎拠点「横浜ロースタリー」を構えるなど、ブランドの中核を担う重要なエリアです。焙煎拠点としての認知が高まるなか、横浜での出店を望む声も多く寄せられており、今回の出店が実現しました。

開港以来、文化やビジネス、異国の価値観が行き交ってきた歴史を受け継ぎながら、次世代の横浜を象徴するこの施設を起点に、より多くの人へスペシャルティコーヒーの魅力を届けていきます。

【限定商品について】

横浜限定の物販商品として「ドリップバッグ YOKOHAMA ROASTERY」をご用意しました。

店舗からほど近い焙煎拠点「横浜ロースタリー」をモチーフとしたパッケージには、焙煎の風景や抽出シーンが描かれています。横浜を訪れた記念や、大切な方への手土産にふさわしい品です。

「HORIGUCHI COFFEE＋●●」始動。第一弾はイタリアの食文化を＋（プラス）

横浜ロースタリーをモチーフとしたパッケージドリップバッグ YOKOHAMA ROASTERY （6袋入り） 税込1,620円

本店舗は、堀口珈琲が新たに取り組む、“スペシャルティコーヒーをよりひらく”ための新業態「HORIGUCHI COFFEE＋●●」として展開する店舗です。

1990年の創業以来、生豆の選定から焙煎、抽出に至るまで一貫して品質と向き合ってきた堀口珈琲。その専門性を保ちながら、多彩な食体験を「＋（プラス）」することで、コーヒーそのものの価値を再定義し、より多くの方にスペシャルティコーヒーとの“出会いの場”を創出します。

2026年は、「HORIGUCHI COFFEE＋●●」の展開を横浜と有明に予定しており、本店舗はその第一弾です。本店舗では、コーヒーを日常的に親しむイタリアの文化を＋（プラス）。バールとジェラートというイタリアの食文化に、堀口珈琲のスペシャルティコーヒーを組み込み、ドリップコーヒー、エスプレッソ、ジェラートの三つのかたちでコーヒーの魅力を表現します。それぞれを組み合わせることで、風味の広がりもお楽しみいただけます。

港町にひらかれた、白とテラゾーが織りなすバール空間

店舗の設計を手がけたのは、建築家・高塚章夫氏。イタリアでコーヒーや軽食を気軽に楽しむ日常の場として親しまれる「バール」の文化を着想に、店舗空間を構成しています。

モノトーンを基調とした左官仕上げの壁と天井、色鮮やかなテラゾー床が印象的な空間は、コーヒー伝来の中継地であった地中海・エーゲ海に浮かぶサントリーニ島のような石灰質の街並みと砂浜を想起させ、港町・横浜の異国情緒あふれる景観とも呼応しています。

店舗概要

ジェラート監修

定番のコーヒー豆やギフト商品を揃えた物販外観イメージ- 店舗名：HORIGUCHI COFFEE & GELATO- 住所：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1 BASEGATE横浜関内 継承の道 1F- アクセス：JR根岸線「関内」駅 徒歩1分、横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅 徒歩1分、みなとみらい線「日本大通り」駅 徒歩7分- 営業時間：11:00～20:00- 定休日：原則なし（館の休館日は除く）- 面積：約31.5m2- 開業日：2026年3月19日

馬場 麻衣子（ばばまいこ） 氏

外国語大学を卒業後、独学で製菓を学び、星付きレストラン等を経て2010年に東京・代々木上原「BIEN-ETRE PÂTISSERIE」を開業。2017年にはジェラート店「FLOTO gelato & biscuit」（参宮橋）、2022年には「BIEN-ETRE MAISON」（代々木上原）をオープンし、素材本来の香りと味わいを大切にする繊細なデザート作りで高い評価を得ています。

本店舗では、堀口珈琲のスペシャルティコーヒーの風味を、ジェラートというかたちで再構築する監修を担当。

店舗設計

高塚 章夫（たかつかあきお）氏

アアト株式会社一級建築士事務所（Aaat Inc.）代表。京都大学、パリ建築大学ラ・ヴィレット校を経て、伊東豊雄建築設計事務所勤務後、2010年独立。主な仕事に凸版印刷ショールーム「Aurora」、中里太郎右衛門陶房「御茶盌窯記念館」など。国内外で受賞多数。

堀口珈琲においては焙煎拠点「横浜ロースタリー」、主要店舗「Otemachi One店」「狛江店」「玉川高島屋S・C店」の設計を歴任し、本店舗が5軒目のプロジェクトとなります。

https://aaat.jp

会社概要

1990年創業。「THE NEW COFFEE CLASSIC」をブランドコンセプトに、コーヒーの価値を高め、豊かな暮らしに貢献することを目指すスペシャルティコーヒー専門店。コーヒー豆の焙煎・販売を中核に、生豆の供給や喫茶店の運営も行っています。

最高品質の生豆のみを使用し、その多くを長期的な信頼関係を築く生産者から調達。横浜ロースタリーでの緻密な焙煎と徹底した選別により、スペシャルティコーヒーの先駆者として品質の新たなスタンダードを提示し続けています。また、「コーヒーとSDGs」の視点からサステナビリティに関する取り組みも推進。横浜市の「Y-SDGs認証」Superiorを取得。女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」も取得しています。

- 会社名：株式会社堀口珈琲- 創業：1990（平成2）年5月- 設立：1996（平成8）年7月19日- 資本金：1,000 万円- 本社所在地： 〒156-0055 東京都世田谷区船橋1-12-15- 代表者名： 代表取締役社長 若林恭史- 従業員数：88人（2026年2月現在）- 主要事業：コーヒー生豆の供給・焙煎加工、コーヒー焙煎豆の販売、喫茶店の運営

- ブランドサイト https://www.kohikobo.co.jp/- オンラインストア https://kohikobo.com/- 公式Instagram @horiguchicoffee(https://www.instagram.com/horiguchicoffee/)- 公式X @kohikobo(https://x.com/kohikobo)- 公式Facebook https://www.facebook.com/horiguchicoffee/