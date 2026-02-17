シナモンAI、「Japan DX Week 名古屋」に出展（2/25～27 ポートメッセなごや）

株式会社シナモン

当社は、2026年2月25日（水）～27日（金）の3日間、ポートメッセなごや（愛知県名古屋市港区）で開催される、中部地方最大級のDX総合展「Japan DX Week 名古屋」に出展します。なお、本展示会は、「Japan IT Week 名古屋」も同時開催されます。

「Japan DX Week 名古屋」は、生成AI活用、社内業務DX、製造現場のDXなどの最新技術やサービスが一堂に集結する中部地方最大級の総合展示会です。シナモンAIブース（場所：第1展示館 7-61）では、独自の高精度RAGシステム「Super RAG(TM)（スーパーラグ）」および、生成AI搭載のAI-OCRプラットフォーム「Flax Scanner HUB（フラックス・スキャナー・ハブ）」の展示・デモを実施します。ぜひ、シナモンAIブースまでお立ち寄りください。

■ シナモンAIブース 展示AIプロダクト

◇ Super RAG(TM)

シナモンAIの「Super RAG」は、表や図などの複雑なドキュメントを解析し、高精度な回答を生成するLLM環境をノーチューニングで構築可能な独自AIプロダクトです。最大の特徴は、一部の機能強化に留まらず、前処理・検索・生成という全工程を汎用的かつ高精度に「全体最適」している点にあります。特に前処理では、文字数で機械的に区切る従来のRAGとは異なり、独自のレイアウト解析技術でタイトルや図表を自動判別し、文書の意味や構造を保ったまま最適にチャンク化します。これにより、データ活用に適さない非構造化データを高度に構造化し、RAGシステムによる業務自動化を極めて高い精度で実現します。

「Super RAG」は、ベクトル検索とグラフ構造検索を掛け合わせることで、文書内に明記されていない関係性まで網羅した、見落としのない的確な回答を導き出します。検索に最適化させるための事前のデータ加工は不要で、決算書や技術資料、社内規定といった専門的な情報を登録するだけで、最短5分のノーコード操作により現場で即座にAIアシスタントを作成可能です。1つの環境で複数のユースケースへ展開できる汎用性を持ち、問い合わせ対応や報告書作成、暗黙知が求められる少量多品種業務など、幅広い領域で「業務で使える精度」を即座に提供します。

直近のアップデートでは、Microsoft SharePointとの連携機能を正式リリースいたしました。これにより、RAGに関する専門知識がなくても、既存の社内ストレージを活用して自社専用のAI環境を安全かつ容易に運用いただけます。今後はBoxとの連携も予定しており、社内のナレッジ活用と情報共有をこれまで以上に効率化することで、企業のDXを強力に推進します。*ドキュメントの種類により回答精度に差があります。

https://cinnamon.ai/super-rag/

◇ Flax Scanner HUB

シナモンAIの「Flax Scanner HUB」は、多様な業界・業種で使用される様々なフォーマットの書類から、AIが人間のように意味を理解し、データを読み取ることができる汎用性の高いオリジナルの高精度AI-OCRプラットフォームです。従来のAI-OCRは、フォーマット化された書類に対して、事前に定義する「座標定義型」が主流ですが、フォーマットが無数に存在する書類への対応は困難です。これに対し、「Flax Scanner HUB」は事前の複雑な設定をすることなく、読み取り難易度の高い非定型帳票からでも高精度にデータを抽出することが可能です。座標定義型、特徴量学習型、生成AI抽出型の3つの異なるAIエンジンを搭載しており、帳票の種類に合わせた最適な方法でデータを読み取ります。

「Flax Scanner HUB」は、低コストで手軽に導入できるマルチテナント型だけでなく、シングルテナントやオンプレミス（プライベートクラウド）といった、よりセキュアな環境で利用することも可能です。API連携も可能なほか、帳票ごとの分類や分割といった抽出方式の自動判定や、AIモデル・UIのカスタマイズなど、機能拡張にも対応します。

https://cinnamon.ai/flax-scanner-hub/

◇ シナモンAIは、パートナー企業を募集しています

シナモンAIのAIプロダクトおよびAIソリューションは、クラウドのメリットを活かしたスピーディな導入体験や、オンプレミス環境、専用サーバーの特徴を活かしたセキュアな環境での利用が可能です。エンドユーザー企業、システムインテグレーター企業、BPO企業を問わず、様々なパートナー企業に、安心してソリューションを利用していただくことが可能です。ご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※本プレスリリースに記載されている「Super RAG(TM)」および「Flax Scanner(TM)」は、株式会社シナモンの商標です。

■シナモンAI概要

社 名： 株式会社シナモン

ＵＲＬ ： http://www.cinnamon.ai

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町3-16 金田ビル 6F

設 立： 2016年10月

代表者 ： 代表取締役社長CEO平野未来

［事業内容］非構造化データを対象としたAIプロダクト事業、AIコンサルティング事業

シナモンAIは、「誰もが新しい未来を描こうと思える、創造あふれる世界を、AIと共に」をパーパスに、高度なビジネスAIソリューション実現のため、AIプロダクトとAIコンサルティングを提供しています。圧倒的高精度のドキュメント解析技術を大規模自然言語モデル（LLM）と組み合わせ「自動化の自動化」を推進。生成AIを統合可能な革新的AI-OCR「Flax Scanner」や、LLM活用を大幅に促進する「Super RAG」をコアに、お客様が保有するナレッジからAI時代の新たな事業構造を創造し、飛躍的な成長を実現する変革の先導役として、多数の国内大手企業への提供実績を有しています。人工知能研究所をベトナム（ハノイ・ホーチミン）に構え、高度なAI人材を獲得・育成するエコシステムを構築し、AI-OCR、自然言語処理、大規模言語モデル、音声認識など、非構造化データを活用する技術資産を蓄積しています。これらの技術を、独自のAI戦略「ハーベストループ」と共に、DXやAI活用の推進を支援しています。

▼本件に関する企業からの問い合わせ先

https://contents.cinnamon.ai/contact/inquiry