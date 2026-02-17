【品川区主催】アクセラDEMO DAY！スタートアップと連携・共創のきっかけをつくる

写真拡大

株式会社キャンパスクリエイト


品川区は令和6年度よりスタートアップ・エコシステム推進事業を実施しており、「スタートアップを応援するまち しながわ」として、スタートアップと地域産業双方が成長可能な「エコシステム」の形成による地域産業のさらなる活性化を目指しています。


社会課題の解決を志すスタートアップを支援する本プログラムを通して、約半年間ビジネスプランやプロダクトを磨いてきた受講生の成果発表を実施します。


連携・共創機会の創出を目的とした交流会（飲食あり）も開催いたしますので、スタートアップと出会いたい事業会社やVC・CVC、またスタートアップの皆様もぜひご参加ください！



DEMO DAY詳細はこちら！ :
https://shinagawa-ism.com/accelerations/https://shinagawa-ism.com/event/event-3816/
品川スタートアップナビに遷移します。


概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/31052/table/379_1_1824b28d4befd5d76aa43a38a8dcfaa0.jpg?v=202602180151 ]


このような方はぜひご参加ください！


●　シード・アーリー期のスタートアップ（投資先）を探しているVC・CVC


●　スタートアップと連携し社会課題の解決を目指したい・新規事業を立ち上げたい事業会社


●　品川区を盛り上げたいスタートアップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など




　　　　　　スタートアップとの共創で事業を加速させませんか？


　　　　　　　　　　皆様のご参加をお待ちしております！



お申し込みはこちらから :
https://forms.gle/XcXYCKXZTFVJV2bZ8
Google申込フォームに遷移します。


▼本セミナーに関するお問い合わせ先


株式会社キャンパスクリエイト


オープンイノベーション推進部　小林


☎：042-490-5728


(メール)：open-innovation@campuscreate.com