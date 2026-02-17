″SQLが書けなくてもCDP活用″。ハイブアイキュー、Treasure Data AI Foundry（LLM）でアイスタイルのデータ活用業務を高度化
株式会社ハイブアイキュー（本社：東京都、以下HiveIQ）は、株式会社アイスタイル様においてTreasure Data CDPの「AI Foundry（LLM）」を活用し、CDP（カスタマーデータプラットフォーム）活用の高度化および利用部門の拡大を実現しました。
https://www.hiveiq.co.jp/works/isdc/
左からハイブアイキュー金、小暮、アイスタイル押野氏
本プロジェクトの特徴は、「CDPを高度化すること」ではなく、「CDPを使える人を増やすこと」にあります。
■背景：コンサル業務における構造課題
アイスタイル様では、保有する膨大な美容・化粧品データを活用し、化粧品メーカー様に対して広くさまざまなコンサルティング業務を実施しています。
一方で、従来の業務フローには次のような課題がありました。
- CDPにデータはあるが、抽出はデータエンジニアに依存
- コンサルタントは抽出結果を受け取ってから資料作成
- 分析依頼→抽出→確認→再依頼という往復が発生
- 提案リードタイムが長期化
つまり、「データはあるが、データを自由に使えない」という構造が存在していました。
この構造は、提案スピードや提案の深度に影響し、コンサル業務の競争力に直結します。
■AIによる"CDP活用の民主化"
HiveIQはTreasure Data AI Foundry（LLM）を活用し、コンサルタント自身が自然言語でCDPデータを活用できる環境を設計・構築しました。
具体的には：
- ノーコード／nonSQLでのデータ抽出環境構築
- 自然言語による分析クエリ生成
- 提案資料作成に活用可能なアウトプット整形
これにより、データエンジニアを介さずに、コンサルタントが直接データを抽出し、仮説検証から提案資料作成までを完結できる体制を実現、CDPは「データエンジニアのみが扱えるツール」から「営業・コンサル現場の武器」へと進化しました。
■成果
本プロジェクトにより、
- CDP利用部門の拡大
- 分析依頼工数の削減
- 提案作成スピードの向上
- 仮説検証回数の増加
- 提案の精度向上
を実現。AIを活用してCDPの"利用者を広げる"ことで成果を最大化する基盤を構築しました。
■HiveIQの強み
HiveIQによる業務支援は、単なるCDP構築に留まりません。
- CDPが「使われる」設計
- 業務に組み込む活用設計
- AI活用アーキテクチャ設計
- 組織定着支援
までを一気通貫で支援しております。
私たちは、CDP/AIが「使われる状態」を設計し、伴走する会社です。
＜当リリースに関するお問い合わせ＞
Email：info@hiveiq.co.jp
＜会社概要＞
会社名：株式会社ハイブアイキュー
設立 ：2023年5月16日
代表者：代表取締役 重原 洋祐
事業 ：CDP・データ活用構築支援、CDP・データ活用支援事業、AIエージェント開発、データ活用人材育成支援事業
所在地 ：東京都千代田区内神田1-5-12 北大手町スクエア4階
URL ：https://www.hiveiq.co.jp/