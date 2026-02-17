［日本の生活雑貨を北米のバイヤーへ直接PR ］日本の中小規模メーカーを支援するGojiaiが北米最大級の展示会「NY NOW 2026 Winter」に出展

BATOON

日本の中小規模メーカーと北米のバイヤーと繋ぐ「Gojiai」を運営するBATOON（東京目黒区、代表：高橋夏奈）は、2026年2月1日～3日にアメリカ・ニューヨークで開催された、北米最大級の雑貨展示会「NY NOW2026 Winter」に出展し、現地バイヤーへ日本製の生活雑貨を直接PRいたしました。

◆Gojiai（ごじあい）の取り組みについて

Gojiaiは2025年に日本の中小規模のメーカーとアメリカのバイヤーを繋ぐプラットフォームとして立ち上げました。

海外進出において大きな負担となりがちな「市場に適した商材の選定やデザイン調整」「現地に響くPR作成」「現地接客、受注」「輸出」までを一括で支援。

人員不足や、ノウハウがなく北米進出に興味がありながらもトライ出来ずにいるメーカーへ、取り組みやすい初期費用と継続しやすい環境を提供し、北米への進出を応援します。

◆日本の上質で美しい商品が集結、現地バイヤーの関心を惹く

2回目の「NY NOW」への出展となる今回の目玉は「江戸つまみ細工」（東京）で作られたアクセサリー。わずか1cm角にも満たない小さなシルクを折り込み作られるアクセサリーを、北米市場に合わせてデザインを微調整し出品。現地では生産の様子を動画で流しながらPR。大手美術館のミュージアムショップバイヤーや、人気雑貨店のバイヤーから評価をいただきました。

この他、美濃焼（岐阜県）、燕三条（新潟県）、山中塗（石川県）、今治タオル（愛媛県）などの美しい商品が並び、現地バイヤーが実際に手に取っていただきながら、デザイン製や質の良さなどをPR。

ギフトショップ、インテリアショップ、雑貨店、百貨店、ミュージアムショップ、レストラン等から引き合いをいただきました。

◆今後の展開について

Gojiaiは今回の「NY NOW2026 Winter」を踏まえ、次回の「NY NOW2026 Summer」への出展を計画しています。伴いまして「NY NOW2026 Summer」への出品を希望される国内メーカーも社数限定で募集予定です。

また、展示会のみに留まらずニューヨーク・ロサンゼルス・サンフランシスコ・シアトルでのポップアップイベントも計画しており、活動を通じ今後の日本のものづくり業界の発展に貢献していく所存です。

前展示会での受注による店舗への導入（サンフランシスコ小売店）

アメリカ向けGojiaiサイト：https://gojiai-japan.com

日本国内向けページ：https://gojiai-japan.com/jp

◆担当者コメント

[BATOON／代表 高橋 夏奈]

2024年 Tokyo Startup Gateway セミファイナリスト

グラフィックデザイナー、雑貨デザイナー、MD、バイヤー、ディレクターを経て、2024年に独立しBATOON（ばとん）を立ち上げ。

バイヤー時代に産地を回る中で日本のものづくりの危うさを感じる。幼少期にアメリカ育った経験や人脈を活かしGojiaiをローンチ。

日本市場向けの雑貨ブランディングや商品開発のサポート事業も行う。