エンドロールは結婚式だけのものじゃない！新ブランド「企業エンドロール専門店」が「イベントLIVEエンドロール」プランを提供開始。

ルリエ株式会社企業エンドロール専門店が「イベントLIVEエンドロール」プラン提供開始

撮影・映像制作・デザイン・Web制作を手がけるルリエ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：飯岡大昇）はこのたび、企業イベント向け映像演出の新ブランド「企業エンドロール専門店」を立ち上げ、入社式・決起大会・周年記念式典・会社説明会などの企業イベントやパーティで新たな演出方法として注目されている「イベントLIVEエンドロール」プランの提供を開始しました。

本サービスは、結婚式のクライマックスを彩るエンドロール上映で長年培ってきた映像制作技術を、企業イベント向けに最適化した新しい映像演出サービスです。

現在、新プランリリース記念として、先着10社限定・サンプル利用OKの企業様を対象に半額キャンペーンを実施しています。

【1】背景：アフターコロナで変わる企業イベントの役割

イベントLIVEエンドロール 公式サイト :https://relier-inc.co.jp/endroll/https://relier-inc.co.jp/endroll/

コロナ禍以降、企業イベントや展示会、式典などMICE（Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition）の開催が全国的に回復しています。一方で、企業イベントは単なる「集まる場」から、

・組織の価値観の共有

・従業員エンゲージメントの向上

・人材定着および採用強化

といった目的を担う重要な機会へと変化しています。

こうした背景を受け、ルリエ株式会社は企業イベントの新たな演出手法としてエンドロールを提案し、すでに多くの導入企業から高い評価をいただいています。このたび新ブランド「企業エンドロール専門店」を立ち上げ、「イベントLIVEエンドロール」プランの提供を開始しました。

また、親会社であるジュノー株式会社は、創業42年・年間約14,000件のウエディング撮影実績を持ち、これまで結婚式で培ってきた映像制作・エンドロール技術を、企業向けに最適化した点も大きな特長です。

【2】メリット：企業イベントでエンドロールが採用される3つの理由

1．感動の共有による一体感の醸成

イベント当日の体験を映像で振り返ることで感動が自然と共有され、組織の一体感が高まります。

2．企業メッセージを深く浸透させる

経営陣の想いや企業ビジョンを映像で届けることで、口頭のみで伝える場合と比べて社員の記憶に残りやすくなります。

3．広報・採用にも活用できる高い費用対効果

約5分間のエンドロール映像はSNSや採用広報にも活用でき、企業の広報素材として二次利用が可能です。

【3】特徴：企業エンドロール専門店ならではの強み

エンドロール 実績映像はこちら :https://www.youtube.com/@relierinc.2910https://www.youtube.com/@relierinc.2910

自社スタッフによる一貫対応で、中間コストを抑え、高いコストパフォーマンスを実現。多くの実績に裏付けられた高品質な映像を、全国対応（仙台から沖縄まで）で迅速かつ柔軟に提供します。

実際に利用されたお客様の声（一例）

【4】先着10社限定・サンプル利用OKで半額キャンペーン実施中

「イベントLIVEエンドロール」料金プラン

企業向け「イベントLIVEエンドロール」（約5分間／データ納品／使用楽曲1曲）の料金プランは3種類をご用意しています。

現在、リリース記念として先着10社限定・サンプル利用OKの企業様を対象に、全プラン半額キャンペーンを実施しております。この機会に企業イベントでのエンドロール上映をご検討ください。

※「サンプル利用OK」とは、撮影した写真や動画の一部をルリエ株式会社のホームページや資料に実績例として掲載させていただくことへのご同意を指します。使用の際は事前にご相談し、映像や写真の一部のみの掲載も可能です（社員の顔が映っていない後ろ姿のシーンなど）。

【5】活用例：エンドロールが効果的な企業イベント

入社式・内定式・リクルートイベント・会社説明会・社員総会・表彰式・周年記念式典・社内コンテスト・スポーツイベント・音楽イベントなど

【6】お問い合わせ

▼企業エンドロール専門店「イベントLIVEエンドロール」公式サイト

お問い合わせフォームよりご相談ください。詳細なお見積もりをご提示いたします。

【7】運営会社

お問い合わせ・お見積もりのご依頼 :https://relier-inc.co.jp/endroll/#contacthttps://relier-inc.co.jp/endroll/#contactルリエ株式会社のロゴマーク

ルリエ株式会社（企業エンドロール専門店）

＜会社概要＞

社名：ルリエ株式会社

代表者：代表取締役 飯岡 大昇

所在地：神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3-11-10

電話：045-900-2842

設立：2021年6月1日

事業内容：写真・映像制作、動画配信、Web制作、広告・プロモーションプランニング、マーケティング支援

URL：https://relier-inc.co.jp/

※ルリエ株式会社はジュノー株式会社(https://www.junowedding.jp/)の100％子会社です

▼企業エンドロール専門店

https://relier-inc.co.jp/endroll/