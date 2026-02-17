ダイバーズウォッチ史上初の耐水深度1000mに対する鮮烈なオマージュ　オレッヒ＆ワイスの新作ダイバーズウォッチ『C1000 Y』が登場　2026年3月下旬、石岡商会より販売開始！

石岡商会株式会社オレッヒ＆ワイスの新作ダイバーズウォッチ『C1000 Y』

オレッヒ＆ワイスは1964年に超一流のライバルたちに先駆けて史上初の1000m耐水記録を達成した「プレシジョン・カリビアン1000」をリリースしました。

「プレシジョン・カリビアン1000」の広告。テストダイバー（左）と創設者の一人ジョセフ・オレッヒ（右）

『C1000Y』はその「プレシジョン・カリビアン1000」への、次世代からの鮮烈なオマージュです。

文字盤を彩るイエローはシグナルとしての「警告・注意」ではなく「存在」そのものを訴えかけるHi-Vis Yellow（高視認色）。

C1000Y ナイロンRAFストラップ仕様 1000m防水 サイズ39.5mm 自動巻 価格39万6000円

その存在感は潜水震度が深まりイエローの文字盤が淡いグレーに変化しても、身につけた者に変わらない信頼感と安心を与えてくれます。

C1000Y ラバーストラップ仕様 1000m防水 サイズ39.5mm 自動巻 価格39万6000円

オレッヒ＆ワイスのウォッチには全て過酷な現場で検証されてきた背景があり、単なるイメージ訴求のための装飾は一切ありません。

C1000Y SSメッシュブレスレット仕様 1000m防水 サイズ39.5mm 自動巻 価格42万9000円

印象深い尖ったラグの形状にも702モノブロックケースの堅牢さを維持しつつ、スティールの重量調整や微妙な手首周辺へのフィット感への配慮があり、その結果として極めてアイコニックな風貌を完成させています。

C1000Yのケース設計は堅牢さとフィット感を重視しています。

『C1000Y』には「どんな困難にも挑戦する/Equal to any challenge」というオレッヒ＆ワイスのスピリットが鮮やかに反映されています。

『C1000Y』はタフなナイロンRAFストラップ、モールス信号アルファベットとメートル・ヤード・フィートの換算表が刻印された刻印ラバーストラップ、中厚のSSメッシュブレスレットのいずれかをお選びいただけます。

オレッヒ＆ワイス（以下OW）の『C1000Y』は1964年に世界初の1000m防水を達成し公式記録を塗り替えた「カリビアン1000」へのオマージュとして、その象徴的なモデルである「C1000」シリーズのラインナップに加わりました。『C1000Y』は『C1000A』『C1000MkII』にはない大胆なカラーとしてイエローを採用。イエローダイヤル自体は1960年代から登場し、多くの先駆者達から厚い信頼を得てきた機能由来のカラーですが、伝説の「カリビアン1000」への現代的な再解釈として登場することで「C1000」ならではのストイックな斬新さが際立ちます。スペックは、その出現以降ダイバーズウォッチの新たな規範となったと言われる尖った形のラグを特徴とする702ブロックケース独自のモディファイを加えたカスタム仕様のSoprod Newton Precision P902 自動巻ムーブメントを搭載。またベルトにはSSメッシュブレスレット、ナイロンRAFストラップ、ラバーストラップなど様々なシーンに対応可能な品揃えになっております。

追加オプションでCOSC認証取得済み Soprod Newton Precision P902 ムーブメントをお選びいただくことも可能です。

【お問い合わせ先】

Ollech&Wajs Japan（オレッヒ＆ワイス ジャパン）石岡商会株式会社

https://www.ollechandwajsjapan.com

【OW C1000Y N ナイロンRAFストラップ仕様】の詳細は下記リンクにて

https://ollechandwajsjapan.com/index.php/watches/OW-C-1000-Y-p798933326

【OW C1000Y R ラバーストラップ仕様】の詳細は下記リンクにて

https://ollechandwajsjapan.com/index.php/watches/OW-C-1000-Y-R-p798933333

【OW C1000Y S SSメッシュブレスレット仕様】の詳細は下記リンクにて

https://ollechandwajsjapan.com/index.php/watches/OW-C-1000-Y-S-p798933335