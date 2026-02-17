5年の感謝を込めて、特別な一日を。

株式会社ノースオブジェクト

株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、社長：南大助）が運営する、子育てママとファミリーに手に届く豊かな暮らしを提案する街「Keitto（ケイット）」では、3/20（金）、21（土）、22（日）に[morineki 5周年祭]を開催します。

morineki(https://matituku.com/morineki/)(※1)は、おかげさまでこの春5周年を迎えます。

みなさまと過ごした、おいしい時間、たのしい体験、ほっとくつろげる場所。

そのひとつひとつの出会いが、今のmorinekiにつながっています。

感謝の気持ちと、これからもあたたかな時間がひろがりますようにという想いを込めて、

5周年祭を開催します。

いつものmorinekiで、いつもよりちょっと特別な一日を。

みんなで楽しく、お祝いしましょう♪

(※1)「morineki プロジェクト」は、市営飯盛園第二住宅跡地を活用し、“ココロもカラダも幸せに暮らせる住宅地”を理念に進めるまちづくり事業です。全国初のPPP手法により公営住宅・民間住宅・生活利便施設を一体整備し、大東市の公民連携による次世代型エリア再生を推進しています。



■開催日：2026/3/20（金）、21（土）、22（日）

■開催場所：morinekiエリア内 Keitto全館（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）

■入場無料

■駐車場、駐輪場あり

（先着順となっております。台数に限りがございますのでご了承くださいませ。）

※来場されるお客様におかれましては、駐車場に限りがあることからできる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。

※満車の場合は恐れ入りますが近辺の駐車場をご利用ください。

5周年記念♪日替わりわくわく体験

絵本作家 谷口智則さんによるライブペイントしゃぼたあわおさんによるしゃぼんだまショーポニー乗馬体験

3日間、日替わりでわくわくする特別な体験をお届けします！

morineki広場が、笑顔と発見であふれる3日間。

子どもも大人も一緒に楽しめるコンテンツをご用意しました。

【開催日時】

・3/20（金）絵本作家 谷口智則さんによるライブペイント

・3/21（土）しゃぼたあわおさん によるしゃぼんだまショー

・3/22（日）ポニー乗馬体験（1回500円/当日整理券を配布します）

【開催場所】morineki広場 ※雨天中止

Keittoアコースティックライブ

かしもと ゆか

Keitto Asua店舗前では、ゆったり音楽を楽しむことができるアコースティックライブを開催♪

わくわくするような音楽とともに、ゆったりお買い物をお楽しみください。

【開催日時】3/20（金）、21（土）、22（日）

※タイムテーブル詳細は近日公開します。

【開催場所】Keitto Asua前 ※雨天中止

【出演アーティスト】かしもと ゆか

写真屋さんごっこ～思い出写真ガーランド～

いろんな種類のカメラをつかって、かわいいフォトブースで写真を撮ろう！

これまでmorinekiで撮った、思い出の写真もプリントもできちゃいます！

みんなの思い出写真で、会場を飾り付けましょう♪

（お写真はお帰りの際にお持ち帰りいただけます。）



【開催日時】3/20（金）、21（土）、22（日）10:00～17:00

【開催場所】Keitto Asua前

【参加費】無料

みんなのステージ

地域で活躍する子どもたちが、元気いっぱいのパフォーマンスを披露し、笑顔あふれるステージでmorineki広場を盛り上げます♪

会場がひとつになって楽しめる、あたたかくにぎやかなひとときをお届けします。

【開催日時】3/20（金）、21（土）、22（日）11:00～16:00

※タイムテーブル詳細は近日公開します。

【開催場所】morineki広場 ※雨天中止

【出演予定】・四條畷学園：マーチング部/ダンス部/吹奏楽部

・深野中学校：吹奏楽部

5周年限定ノベルティ＆限定商品

周年祭期間中、各店舗にてお買い上げやご利用いただいたお客さまへ、

Keittoオリジナルクッキーやファブリックボックス、オリジナルハンカチ、周年限定バッグ、

フリーズドライスープ2個セット、くるみボタンなど、店舗ごとに異なる特別なノベルティーを

ご用意しています（すべて先着順・なくなり次第終了）。

・Keitto Asua/NORTHERN TRUCK：5,500円（税込）以上お買い上げで、

Keittoオリジナルクッキー＆NORTHERN TRUCKファブリックボックスプレゼント♪

・LILASIC：オリジナルハンカチプレゼント

・Keitto Leipa：周年限定オリジナルバッグプレゼント

・Keitto Ruokala：1お会計ごとに、Keittoフリーズドライスープ2個SETプレゼント

・もりねき食堂：1お会計ごとに、Keittoフリーズドライスープ2個SETプレゼント

・Keitto Asua2階ワークショップひろば：1お会計ごとに、Keittoフリーズドライスープ2個SETプレゼント

・Keitto Oppi：くるみボタン＆オリジナルハンカチプレゼント

※すべて先着順・なくなり次第終了

【開催日時】3/20（金）、21（土）、22（日）各店営業時間内

【開催場所】Keitto各店

その他イベントコンテンツ一覧

▶つながるマルシェ

▶外遊びひろば

▶フィンランドサウナ体験

▶春をたのしむ～お花の寄せ植えワークショップ～

▶北欧生地でテーブルランプづくり♪

▶北欧生地でミニスツールづくり

▶5つの可愛いハートの形が特徴のスウェーデン風ワッフルづくり♪

▶当日参加OK！随時ワークショップ