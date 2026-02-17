執行役員就任人事のお知らせ

バレットグループ株式会社

バレットグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小方 厚/以下バレットグループ）は、デジタルマーケティングカンパニー（以下 DMC）における組織体制の再編に伴い、経営体制の強化および事業成長の加速を目的として、新たに執行役員2名を選任いたしましたのでお知らせいたします。

◆ 執行役員就任について

就任日： 2026年 1月 1日

新任執行役員：

平田 尚暉（アカウントプランニング事業本部 管掌）

足立 賢（メディアプランニング事業本部 管掌）

◆ 新体制構築の背景

競争が激化するインターネット広告市場において、従来の新規ユーザー獲得に偏重した支援だけでは、広告代理店としての提供価値が相対的に低下していくと捉えています。今後は、新規獲得に加え、LTV分析を起点とした継続的な改善、認知施策、実店舗でのユーザー体験、テクノロジーを活用した統合的な提案、そしてそれらを確実に実行し切る推進力が、成長の鍵になると考えています。

こうした市場環境の変化に迅速に対応するため、この度DMCは組織体制を抜本的に変更いたしました。具体的には、「顧客利益の最大化」をミッションとするアカウントプランニング事業本部と、「メディアの利益最大化」をミッションとするメディアプランニング事業本部を新たに設立し、クライアントとメディア双方の価値を最大化する包括的な支援体制を構築してまいります。

◆ 執行役員選任の意図

今回、執行役員に就任した平田および足立の選任にあたっては、両名がこれまでの事業推進において発揮してきた卓越した「分析力」と「実行力」を高く評価いたしました。現場で培った実績に裏打ちされた視点をもって経営の意思決定に深く関与し、成長戦略の策定と実行をリードすることで、DMCの事業成長をより確実かつスピーディに加速できると判断し、今回の選任に至りました。

◆ 執行役員に就任した2名よりコメント

平田氏

バレットグループに入社して以来、本年4月で丸10年を迎えます。エンジニアとしてキャリアをスタートし、システム営業、広告営業、そして新規事業の立ち上げまで、文字通り現場の最前線で経験を重ねてまいりました。この10年間、数多くの挑戦の機会を与えてくださり、共に歩んでくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

2025年度の厳しい市況変動は、私たちにとって決して停滞の時期ではありませんでした。むしろ、変化する顧客ニーズの本質を見つめ直し、次の成長に向けて足場を固める『再成長への準備期間』であったと捉えています。デジタル広告業界の競争環境が一段と高度化する中、クライアントが私たちに求めているのは、個別の施策提供に留まらない、事業成果に直結する支援です。ビジネスモデルの構造を深く理解し、中長期的な観点からパートナーとして共に利益を最大化できる、専門性の高いチームへ進化していく必要があります。

私はこれまで培ってきた、エンジニアリングとビジネス双方の知見を活かし、AIの発展に伴うデジタルとビジネスの『ハイブリッド性』を自ら体現していきます。そして、個の属人的なスキルのみに依存するのではなく、テクノロジーを全社員が使いこなし、誰もが迷わず高い価値を提供できる次世代の『組織OS』を構築します。この強固な共通基盤を創り上げることこそが、組織の規模が拡大し続ける中においても、スピードを緩めることなく価値を提供し続けるための不可欠な原動力になると確信しています。

変化を期待して待つのではなく、自らが変化の起点となり、重心を一段前に置いて歩みを進める。今日まで共に汗を流してきたメンバー、そしてこれから加わる新たな仲間たちと共に、バレットグループの強みを最大限に引き出し、お客様にとっての『最良の選択』であり続けられるよう、自ら変化を体現していく覚悟です。新たな決意で邁進してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

足立氏

バレットグループに入社して8年となりました。営業職として入社して以来、常に「成果を出すこと」にこだわり、数字に向き合い続けてまいりました。バレットグループの変化、そして成果報酬型広告市場の変化を日々肌で感じながら、変化を恐れることなく楽しみ、走り抜けた8年間だったと感じています。

現在、成果報酬型広告市場は目まぐるしく変化しており、広告主をはじめとするステークホルダーの期待に応え続けるためには、広告代理店としての提供価値をこれまで以上に高めていく必要があると実感しています。

そのために私は、「やれる方法を考える」「可能性を追求する」姿勢を組織の力に変え、個人の頑張りに依存するのではなく、組織として一人ひとりが価値を発揮できる体制をつくっていきたいと考えています。

これまでの8年間の経験を礎に、執行役員という立場になっても現場から離れず、まずは自らもプレイヤーとして成果を出し続けることで、組織の実行力を高めてまいります。そして、日々支えてくれている仲間と共に、バレットグループとしての強みをさらに磨き上げていきたいと思います。

変革期にある市場環境の中で、当社としても新たな挑戦が続きますが、変化を前向きに捉えながら邁進してまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

◆ バレットグループの主な事業

システムデベロップメントカンパニー（SDC）

システムデベロップメントカンパニーでは、多種多様なニーズにあわせシステムの企画・立案からプログラムの開発、必要なハードウェア・ソフトウェアの選定・導入までを一気通貫して提供しています。同様に完成したシステムの保守・管理を含めて総合的なアフターフォロー体制を構築しております。

またIT人材確保やエンジニア採用の難易度が上がり続ける昨今の市況において、人材に対する供給課題を解決する人材ソリューションを提供しています。ICT領域において長年の実績にて培われたネットワークを活用した、機動性のある提案力を強みとしています。

デジタルマーケティングカンパニー（DMC）

デジタルマーケティングカンパニーでは、デジタルマーケティング事業を主軸に10年以上の稼働実績のあるアフィリエイトサービス「SLVRbullet」と、スマートフォンアプリ特化型のCPEリワードプラットフォームである「CREAM」を提供しています。

データドリブンマーケティングにおいては根幹となる「広告効果計測システム」開発では国内有数の実績があり、大手広告代理店、通信キャリア、大手データプラットフォーマー等にも供給しております。マーケティングとテクノロジーを活かした、課題解決ソリューションを提供いたします。

◆ 会社概要

MISSION「人とテクノロジーで世界をつなぐ」

VISION「新たな価値を創造する」

VALUE「人を育てられる人を育てる」

社名：バレットグループ株式会社

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル36F

代表：代表取締役 小方 厚

設立：2013年1月

コーポレートサイト：https://bltinc.co.jp/

リクルートサイト：https://bltinc.co.jp/recruit/

< 受賞歴 >

ベストベンチャー100

WOMAN’s VALUE AWARD 2018／2019／2020／2021

2020年度日本版「働きがいのある会社」ベストカンパニー

チアキャリアアワード / 2020年度・2021年度・2022年度・2023年度

【お問い合わせ先】

広報 担当者 pr＠bltinc.co.jp