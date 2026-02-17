声優・和泉風花、4月アニメ『氷の城壁』アフレコでの苦悩を吐露！ハライチ・岩井おすすめの冬アニメは幼稚園児×ホラー×アクション＆心温まる年の差同居譚！『SHIBUYA ANIME BASE』#76

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年2月13日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#76を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

今回はゲストに声優・和泉風花を迎え、4月放送のアニメ『氷の城壁』や、新作アニメ情報をお届けしました。

まず初めに、2026年4月より放送を開始し、人と接するのが苦手な女子高生・氷川小雪と彼女を取り巻く4人の青春群像劇『氷の城壁』をご紹介。本作で安曇美姫役を演じる和泉は本作の見どころについて、「自分も学生時代のどこかで生まれた気持ちがきれいに言語化されていて、『私はあのときこうだからいやだったんだ』って自分も理解できるような、丁寧に感情が描かれている作品」と紹介しました。それを聞いたマンスリーゲスト・仲村宗悟は「この作品を4月から見る学生さんたちも、このモヤモヤってどんな気持ちなんだろうなって方達も、これを見たら共感できるかもしれないですね」とコメント。MCのハライチ・岩井勇気も「こういうアニメを見るたびにさ、（学生時代）ぼんやり過ごしていたなって思うんだよね」としみじみ語りました。

さらにアフレコ中に苦戦したシーンについて和泉は、「心情が丁寧に書かれているので演じていて疲れが…。心を削りながら芝居をしている感じがして、気持ちが抜けなくて引きずることもあった」と、役作りの苦労を明かしました。さらに仲村が「アフレコ中、声優同士で話し合ったことはありますか？」と尋ねると、和泉は「ありますね。みんな作品愛があって、撮り終わると『今のシーンめっちゃ好きでした』って言ってもらったり、『今のだとこういうふうに聞こえたんですけど…』って質問があったりとか。話し合いがめっちゃ行われていました」と回答。続いて岩井が現場の雰囲気について聞くと、「メインキャスト4人だけではなく、みんなで話していました。主演の千葉翔也さんも1人でいる人を放っておけない感じなので、現場は誰も1人になっていなかった」と、座長である千葉を中心とした温かいチームワークについて語りました。また、自身が演じる安曇美姫については、「パッと見ると“一軍女子”ですが、彼女にも葛藤があって…その悩みが、私自身はジメジメした性格なのでわからなくて。でも、クラスメイト役の声優さんに『美姫ちゃんの気持ちがわかる！』って方がいて。『どうしてこうなるんだと思う…？』って相談しました」と裏話を披露。自身については「私自身は（主人公の）小雪ちゃんに共感できて、過去の失敗からもう何もしないでおこうって思うタイプの子なんです」と分析。作品のみならず、アフレコの裏話も飛び出しました。

続いて、前回（#75）に続きハライチ・岩井がおすすめ作品を語る「岩井が観たおすすめ冬アニメ」のコーナーでは、『カヤちゃんはコワくない』と『違国日記』を紹介。

『カヤちゃんはコワくない』の主人公は、異形の化け物“怪異”が見え、人間を襲う危険な怪異と戦う幼稚園児・カヤ。しかし、怪異が見えない先生や他の園児からは、突然暴れ出す問題児扱いを受けてしまいます。本作の魅力について岩井は「ホラーアニメとしてもしっかりしていますし、カヤちゃんの（戦う時の）豹変っぷりね」と熱弁。意外な見どころについても語られました。本作は毎週日曜日夜11時より「ABEMA」にて放送中、放送5日後の毎週金曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

また、心温まる年の差同居譚『違国日記』も紹介。「主人公・朝の両親が交通事故で亡くなってしまって、お母さんの妹・槙生のところに行くんだけど、槙生は朝の母と性質が全く違うんですよ。朝のことを『子ども』として型にはめて育てようという扱いをしなくて。朝からしてみたら、親や先生のような『自分を守ってくれる大人』としか接したことがないから、それに違和感を覚えたり…」と本作について紹介。さらに岩井が一番グッときたシーンを熱く語ると、仲村は「説明がうますぎて泣けてきた」と感動した様子を見せ、同じく本作にハマっているという徳井青空も「見たらめっちゃ泣けます！」と大絶賛しました。岩井の胸に刺さったシーンは、『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#76にてご覧いただけます。また、『違国日記』は毎週金曜日夜26時より「ABEMA」にて放送中、放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

ほかにも、アニメ化しそうな注目のコンテンツを番組が勝手に先取りする「アニメ化スルカモ！？トピックス」では、甘酸っぱい京大青春ラブコメディ『ヨシダ檸檬ドロップス』を紹介。本作のアニメ化しそうなポイントについて、「躍動感あふれるプロレスシーン」を挙げ、スタジオでは仲村宗悟と和泉風花が生朗読を披露するなど、盛りだくさんの内容でお届けした『SHIBUYA ANIME BASE』#76は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#76

放送日：2026年 2月13日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/gD2Eg(https://abema.go.link/gD2Eg)

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

アシスタント：徳井青空

レギュラーゲスト：仲村宗悟

ゲスト：和泉風花

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：久保ユリカ「Poppin Bambi」

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

