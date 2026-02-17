【ABC-MART】仕事のモチベーションアップは足元から！ 機能で選ぶ最新ビジネスシューズ
春の卒業シーズンから新年度や新入社まで、もうまもなく。フレッシャーズの方に限らず、すでにお勤めの方まで「春は気持ち新たに、身の回りの物を新調したくなる季節」。特にシューズは、毎日の通勤や移動などお仕事のモチベーションを上げるうえで重要なギアの一つとして重要視している方が多いのが特徴です。
そんな声に応えるようにクラシカルな外観からはイメージできない、「あって良かった、選んで良かった」と思わせるユーザーをサポートする機能を備えたシューズが増えており、最新ビジネスシューズは進化し続けています。
■【普遍的】から【機能的】へ
日本で靴産業が始まったとされるのが1870年代、洋装が一般に普及しビジネスシューズとしての革靴が普及し始めたのが1950年代ですが、それから2000年代までの約50年ほどはゴム底製品の普及はあったものの、それ以外は「様式」としてクラシカルな物が引き継がれ、靴中は蒸れやすくクッション性が少ない革靴が一般的でした。2000年代から徐々に軽さやクッション性に着目したモデルが増え始め、コロナ禍以降の働き方の多様化とスニーカー通勤の浸透により、今ではスニーカーと遜色ない機能を持つまでに進化しました。
■豊富な機能から自分に合った一足を見つける
では、具体的にどのような機能があるのか。急な雨や汚れに強い「耐水、防水機能」を搭載したモデルやスニーカーと比べても遜色ないほど軽さを追求した「軽量」モデル。甲皮に使用する革素材が柔らかくなめされ、靴底もしなりや屈曲の良い素材やパターンを使用した「ソフト」モデルなどもあります。
また一部、販売は期間が限られているが通年通して使用するユーザーが非常に多いのが、靴底に通気口を空け靴中のライニングに接触冷感素材を使用した「蒸れない」モデルも人気機能の一つ。
■機能だけにとどまらないマルチプレイヤーにも注目
機能搭載はもちろん、シーンを選ばず使えるON/OFF兼用モデルも最近では増えています。スーツスタイルはもちろんOFFのカジュアルスタイルでもハマるシューズや、スニーカーのような靴底を革靴にかけ合わせてカジュアルなデニムスタイルからスーツのスタイルまでカバーできるシューズまであり、働き方や通勤スタイルの多様化に合わせた幅広い選択肢から選ぶ事が出来るようになっています。
・ABCマートでは機能とデザインどちらもおススメなビジネスシューズを紹介します！
■急な悪天候にも即対応できる新作「防水ビジネスシューズ」6選
TEXCY
テクシーリュクス MENS BISINESS BROWN
18,700円（税込）24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6680620002047/
ROCKPORT
クラシック ドレス ウォータープルーフ キャップ トゥ BLACK
16,500円（税込）24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6778530001019/
HAWKINS
防水・防滑 ストレートチップ BLACK
15,400円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6967150001017/
ROCKPORT
テイラー ウォータープルーフ スリッポン BLACK
15,400円（税込）24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6359800001020/
HAWKINS
防水・防滑 ストレートチップ BISCOTTO
14,300円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6664200002017/
HAWKINS
防水・防滑 ヴァンプ BISCOTTO
14,300円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6664210002017/
■まるで履いていない！？新作「軽量ビジネスシューズ」3選
HAWKINS
軽量 ユーチップ BLACK
10,890円（税込）24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6989070001017/
HAWKINS
軽量 ストレートチップ BLACK
10,890円（税込）24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6989080001017/
MOONSTAR
バランスワークス ストレートチップ 4E DARK BROWN
9,900円（税込）24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6879200002048/
■どこまでも歩きたくなるクッション＆ソフト「ビジネスシューズ」3選
COLE HAAN
オリジナルグランド シティースペクター ウィングチップオック
BLACK/BLACK
37,400円（税込）24.5cm~28.5cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g7033870001048/
TEXCY
テクシーリュクス MENS BISINESS BLACK
18,700円（税込）24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6680630001047/
HAWKINS
ストレートチップ BLACK
9,790円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6232290001018/
■ON/OFF兼用可能な優秀「ビジネスシューズ」3選
HARUTA
プレーントゥ レースアップシューズ DARKBROWN
15,950円（税込）24.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6794820001012/
LIBERTY HOUSE
ユーチップ BROWN
18,480円（税込）24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6677020002048/
COLE HAAN
グランドプラス ウルトラ ウィングオックスフォード
BLACK/BLACK
15,400円（税込）24.5cm~28.5cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g7033630001048/
■迷ったら履き回し。お気に入りを長く愛用する。
防水、軽量、クッション、通気性、と全てを兼ね備えたシューズはなかなか見つからないもの。そんな時におススメなのが、別々の機能に特化したシューズを交互に履き回したり、履き分ける事。一つのシューズを連続で履き続けると革も弱りやすく、長く持たない場合が多いです。
ぜひ店頭やオンラインストアでお探しだった機能性や、お気に入りのデザインを複数見つけて、これから長く付き合えるシューズと出会えていただけると嬉しいです。
ABCマート公式オンラインストア：https://www.abc-mart.net/shop/
■企業概要
靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：野口実
所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）