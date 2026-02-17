株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する 株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、相模原市とともに、相模原市内企業×全国のパートナー企業が共創で事業化、社会実装を目指すビジネス創出プログラム『Sagamihara Innovation Gate BUSINESS BUILD 2025』の成果発表イベント

『Sagamihara Innovation Gate DEMO DAY 2026（以下、本イベント）』

を、2026年3月16日（月）ほねごり杜のホールはしもと（相模原市）にて開催します。

本日より、本イベントの参加者募集を開始しました。

https://eiicon.net/about/sagamihara-innovation-gate2025-demoday/

eiiconは、相模原市による「オープンイノベーションプログラム運営業務委託（以下、本事業）」を3年連続で受託。本事業の核となる本プログラムを含め、企画・設計・運用からPR戦略まで運営全般を強力にサポートしております。

【 相模原市 × eiicon 】3期目となる共創成果発表会の参加者募集 『Sagamihara Innovation Gate DEMO DAY 2026』 2026年3月16日（月）ほねごり杜のホールはしもと（相模原市）

■『Sagamihara Innovation Gate DEMO DAY 2026』

相模原から示す 共創の成果と未来

神奈川県北部に位置し、リニア中央新幹線の新駅建設や製造業の集積、JAXA宇宙科学研究所の立地などで知られる相模原市。

この地で新たな事業創出を目指すオープンイノベーションプログラム「Sagamihara Innovation Gate（SIG）」において、“ものづくり”を起点とした実践的な共創プロジェクトが3年間の事業期間を通して、次々と誕生してきました。

本DEMODAYは、『Sagamihara Innovation Gate BUSINESS BUILD 2025』を経て動き出した共創プロジェクトの成果発表の場です。掲げたビジョンを、机上の空論で終わらせず、実証・事業化へと踏み出したリアルな軌跡をご覧いただけます。

単なる製品開発に留まらず、自らのビジョンを具現化し、新たな市場を自らの手で切り拓く。

“実践から未来を拓くまち相模原”の「これまで」、「いま」、「これから」を、ぜひ体感してください。

＊本DEMODAYは、相模原アクセラレーションプログラム（SAP）と技術＆ディープテック系ベンチャー・スタートアップ特化型成長支援プログラム（GLiSテックプログラム）との合同開催です。



□開催概要

『Sagamihara Innovation Gate DEMO DAY 2026』

日時：2025年3月16日（月）13:15～19:40（受付開始13:00）

会場：ほねごり杜のホールはしもと

（神奈川県相模原市緑区橋本3ｰ28-1 ミウィ橋本８F多目的ホール）

京王相模原線、JR横浜線・相模線「橋本駅」北口からすぐ

参加費：無料

定員：150名（先着順、要事前申込）

※定員に達し次第、参加受付を終了させていただきますので、ご了承ください。

参加対象：

・相模原市の地場企業、地域ビジネスとの連携に関心のあるスタートアップ・金融機関・団体

・既存事業に課題を感じ、新たな取り組みにチャレンジしたいと考えている企業

・イノベーション創出・新規事業開発を検討している企業 など

参加方法：

以下ページよりお申し込みください。

https://forms.gle/2K19dLEBhjQTEvNs8

※参加申込締切 3月13日（金）23:59

□『Sagamihara Innovation Gate DEMO DAY 2026』プログラム

17:00～ 『Sagamihara Innovation Gate』概要説明

17:05～ CO-CREATION PITCH（今年度プログラム採択4チームによる成果共創ピッチ）

1.『“ロボットフレンドリーな社会”を実現する次世代清掃ロボットの共同開発』

アマノ株式会社（機械製造業）×スピーシーズ株式会社（ロボット・メカトロニクス事業）

2.『移動と感動が一体となった、新しいモビリティ体験を切り拓く』

カヤバ株式会社（輸送用機器製造業）× 株式会社ホーン（観光企画・メディア事業）

3.『“子どもも大人も、高齢者も”すべての人にやさしい食卓の実現へ』

大和製罐株式会社（金属製品製造業）× 株式会社はせがわ（仏壇・供養関連事業）

4.『環境価値と技術革新で拓く次世代建材の挑戦』

東急建設株式会社（総合建設業）× 株式会社テックシンカー（GXコンサルティング事業）

17:50～ TALK SESSION

（これまでに本プログラムに参加した相模原市内企業によるトークセッション）

「事業化に向けた共創のリアル ～挑戦を続ける市内企業の声～」

高松 伸一氏（カヤバ株式会社） ※高＝はしごだか

川浪 隆幸氏（東プレ株式会社）

大原 菜桜子氏（大和製罐株式会社）

モデレーター 岩根 隼人（株式会社eiicon）

18:20～ KEYNOTE SPEECH（基調講演）（メンターによるスペシャルプレゼンテーション）

「構想を動かすオープンイノベーション― 相模原から始まる事業創出の実践 ―」

常盤木 龍治氏（パラレルキャリアエバンジェリスト

岡野バルブ製造株式会社 取締役 軍師 DX推進本部長 /

株式会社EBILAB 取締役ファウンダーCTO CSO / eiicon 地方創生アンバサダー）

18:35～ 講評・クロージング・フォトセッション

※以降、ネットワーキング（交流会） ～19:40

※プログラムは当日までに変更となる場合がございます。

※参加申込締切 3月13日（金）23:59

■『Sagamihara Innovation Gate DEMO DAY 2026』

詳細・参加申込▷ https://eiicon.net/about/sagamihara-innovation-gate2025-demoday/





■相模原市×eiicon「Sagamihara Innovation Gate（SIG）」について

神奈川県の北部に位置し、リニア中央新幹線の新駅建設や、JAXA 宇宙科学研究所などでも広く知られる政令指定都市、相模原市。

「Sagamihara Innovation Gate」は、相模原市内企業を対象に、新規事業開発や課題解決への意欲があり、新たなビジネス展開にむけた実証事業の取組に挑戦する市内企業（ホスト企業）が参画し、その取組に必要な技術・ノウハウなどを持ったパートナー企業を全国から募集し、マッチング。ホスト企業とパートナー企業によるオープンイノベーションプログラムを実施することにより、市内への新たなプレイヤーの呼び込み、市内企業の新たな繋がりの創出、相模原市におけるイノベーション創出環境の形成を行うことを目的として実施するものです。

令和5年度より始まり、今年度三期目となる本プログラムではこれまでに累計12件の共創プロジェクトが誕生。現在、事業化を目指し、実証実験等を重ねています。

□運営体制

参画企業：

アマノ株式会社 / カヤバ株式会社 / 大和製罐株式会社 / 東急建設株式会社

サポーター：

小田急電鉄株式会社 / 株式会社小田急ＳＣディベロップメント / 相模湖リゾート株式会社 / FUN＋TECH LABO / 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙探査イノベーションハブ / 独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター

メンター：

常盤木 龍治（パラレルキャリアエバンジェリスト / 株式会社EBILAB 取締役ファウンダーCTO CSO / 岡野バルブ製造株式会社 取締役 軍師 DX推進本部長 / eiicon 地方創生アンバサダー）

岡 洋（Spiral Innovation Partners株式会社 General Partner）

村田 宗一郎（株式会社eiicon 常務執行役員 CHRO）

曽田 将弘（株式会社eiicon 地域イノベーション推進部 1グループ マネージャー）

主催：

相模原市 / 運営：株式会社eiicon

□本業務に関するお問い合わせ

Sagamihara Innovation Gate運営事務局（運営：株式会社eiicon ） TEL：03-6670-3273

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる

海外企業向け共創プラットフォーム「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。