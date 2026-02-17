X-girlより、MILLS LOGO HEART HOLDING BUNNY FIGURE発売

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するストリートブランド、X-girl(エックスガール)は、2/20（金）11：00より、X-girl STOREにて、MILLS LOGO HEART HOLDING BUNNY FIGUREを発売いたします。





ブランド初期からX-girlのアイコンとして愛されてきたキャラクター、『バニーちゃん』がカラフルなマスコットフィギュアになって登場！カラーは、ホワイト・オレンジ・ピンク・ブルーの4色展開。全色並べてコレクションすれば、インテリアのポイントになること間違いなしです！

さらにフィギュアの発売を記念して、X-girlが誕生した1994年にちなんだ、身長1994mm(約2m)のBIGバニーちゃんがX-girl STOREに登場！

自由に撮影をお楽しみいただけます。

撮影した写真は「#xgirl_bunny」を付けてぜひ投稿してください♪

【アイテム詳細】

ITEM：MILLS LOGO HEART HOLDING BUNNY FIGURE

PRICE：\3,850 (tax in)

COLOR：WHITE/PINK/ORANGE/BLUE

SIZE：ONE SIZE/全長8.5cm

【発売日時】

2/20（金）11：00~

【取り扱い店舗】

X-girl STORE

※X-girl STORE以外の店舗、オンラインストアcalif、ZOZO TOWNでのお取り扱いはございません。

【注意事項】

・個数制限

本商品は、日ごとに数量限定での販売となります。

1日100点限定（全4色・各色25点）でのご用意です。

※当日分が完売次第、販売終了となります。

・ご購入制限

おひとり様、1色1個まで（計4色）

・取り扱い店舗情報

X-girl STORE

営業時間：11:00-20:00

ADDRESS：150-0001

東京都渋谷区神宮前4-25-28 1F

TEL：03-5772-2020

【ABOUT X-girl】

1994年、ソニック・ユースのキム・ゴードンと友人のデイジー・ヴォン・ファースによって設立された「X-girl（エックスガール）」は、ファッション業界のみならず、音楽やアートシーンを巻き込みながら、“GIRLʼS MOVEMENT”の先駆者として注目を集めたレディースストリートブランドです。現在も音楽、アート、スポーツ、カルチャーなど、ストリートシーンから多様な要素を取り入れ、“REAL GIRLʼS CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きの来ないアイテムを時代に合わせたリアルな女子のストリートスタイルとして提案し続けています。

Instagram：https://www.instagram.com/xgirljp/

【会社概要】

社名：株式会社ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年9月時点）

資本金：4,500万円 事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業。