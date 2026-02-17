405個の「笑顔」を支援の力に。シーホース三河×高浜高校SBP班、アウェー茨城戦での販売収益を全額寄付

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河へご青援ありがとうございます。

タツヲ焼きプロジェクトを立ち上げた愛知県立高浜高等学校・SBP班の生徒さんからのご希望により、1月31日(土)茨城ロボッツ戦でアウェー会場にて出張販売した「タツヲ焼き」の販売収益をB.LEAGUEが立ち上げた社会的責任活動「B.LEAGUE Hope」に寄付いたしましたのでご報告いたします。

「タツヲ焼き」出張販売数

【販売個数】

405個

【寄付金額】

405個×100円=40,500円

出張販売の様子

タツヲ焼きプロジェクトとは？

高校生が主体となって、地域の課題を地域資源(ひと・モノ・産業など)を活用し、ビジネス手法を用いて解決を目指している高浜高校地域活動部SBP班(ソーシャル・ビジネス・プロジェクト)と、弊社所属タレント「タツヲ」が手を組み、地域の皆さまに笑顔を届けたいという想いで2019年にスタートした『タツヲ焼きプロジェクト』。

B.LEAGUE Hopeとは？

B.LEAGUEは公益法人としての使命・スポーツが持つ様々な可能性に目を向け、バスケットボールの競技団体という枠に収まらず、社会課題の解決に寄与できる団体を目指しています。

B.LEAGUEが立ち上げた社会的責任活動が、「B.LEAGUE Hope(ビーリーグホープ)」です。

国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs(エスディージーズ))」に向かって、「People(ピープル)」「Peace(ピース)」「Planet(プラネット)」の3つの領域で、ステークホルダーとともにさまざまな社会的責任活動を推進しています。

愛知県立高浜高等学校・SBP班よりコメント

皆さま、こんにちは！

愛知県立高浜高等学校地域活動部SBP班です。

今回、茨城ロボッツ様のホ-ムゲーム出張販売において、

たくさんの方に足を運んでいただき、ありがとうございました。

初めての環境での出店ということもあり、準備や調理、販売で戸惑う場面もありましたが、

お客さまからの温かいお言葉や応援のおかげで、最後まで前向きに取り組むことができました。

そして、直接、「美味しかったよ」、「頑張ってね」とお声がけいただいたことが、

私たちの大きな大きな励みになりました。

茨城ロボッツ様の関係者の皆さまには、準備の段階から当日まで、

ご丁寧にサポートいただいたことで、安心して出店をすることができました。

本当にありがとうございました。

今回の経験を通して学んだことを、今後の活動に活かし、成長できるよう頑張ります。

これからも応援いただけると嬉しいです。ありがとうございました！

タツヲコメント

タツヲ焼きヲ手に取ってくださったすべての皆さま、

そして、今回の出張販売実現に向けて温かく迎えてくださった

茨城ロボッツの皆さま、本当にありがとうございました！！！

実は、水戸でBリーグオールスターが開催された時、

タツヲ焼きの出張販売ヲ水面下でこっそり企んでいたことがありました。

しかし、その想いは実現できず...。

だからこそ今回、ついに念願叶っての茨城初出店となり、

タツヲは胸いっぱい、タツヲ焼きも心もふっくらでした。

寒さの厳しい中、販売テントで一緒に盛り上げてくれたロボスケにも、タツヲは大きなAIヲ感じました(ハート)

本当にどうもありがとう！

あの時間があったからこそ、より多くの笑顔が生まれたと思っています。

タツヲ焼きの目的はただひとつ。

「タツヲ焼きヲ通じて、皆さまに笑顔ヲお届けすること」。

高浜高校のみんなが一生懸命つくったその1個、そしてアナタが買ってくださったその1個が、

誰かの明日の笑顔につながると信じて--

これからも「タツヲ焼きプロジェクト」ヲ大切に進めていきます！

改めて、すべてのご縁に心からありがとう！！！