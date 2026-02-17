山中柔太朗が纏う、GLOBAL WORKの春。自由な感性で奏でる新作LOOKが2月20日（金）解禁！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のGLOBAL WORK（グローバルワーク）は、ファッショニスタとしても注目を集める、俳優・山中柔太朗（やまなかじゅうたろう）さんを起用。ファッションへの深いこだわりと独自のセンスを持つ山中さんが、GLOBAL WORKの春の新作を自由自在に、そして鮮やかに着こなします。オンの日の洗練された表情から、オフの日のリラックスした素顔まで、彼の多面的な魅力を引き出した全6LOOK。特設サイトでは、撮影現場の空気感を収めたメイキングムービーを同時公開。さらに、公開を記念して直筆サイン入りチェキや撮り下ろしトレーディングカードが手に入る豪華キャンペーンも実施いたします。

本企画は、GLOBAL WORKが持つクリーンで親しみやすいイメージに、山中さんの持つ圧倒的ファッショナブルな感性を掛け合わせることで、ブランドの新たな一面を提案するもの。普段からファッションへの造詣が深く、衣装デザインまで手掛ける山中さんだからこそ表現できる、カジュアルからキレイ目まで、オン・オフを問わない多彩な着こなしが見どころです。

なかでも注目は、山中さん自身がコーディネートを考案した1LOOK。男性でも洒落たニュアンスを出せるウィメンズアイテムをミックスし、山中さんらしい自由なスタイルを提案しています。メンズ・ウィメンズの枠を飛び越えて新鮮に着こなす姿は、まさに必見です。全てのLOOKは、公式WEBストアand ST（アンドエスティ）内の特設サイトにて2026年2月20日（金）に公開いたします。

今回のLOOK公開を記念して、ファン必見の豪華キャンペーンを同時開催。山中さん直筆サイン入りのチェキが当たるSNSプレゼントキャンペーンに加え、今回しか手に入らない撮り下ろしトレーディングカードの先着プレゼントも実施いたします。

■概要

LOOK公開日時：

2026年2月20日（金）10:00

特設サイト：

https://www.dot-st.com/globalwork/cp/yamanakajyutaro26ss

■店舗キャンペーン

1. 山中柔太朗さん直筆サイン入りチェキプレゼントキャンペーン

公式Xをフォロー＆対象投稿を引用リポストした方の中から、抽選で3名様に山中柔太朗さん直筆サイン入りチェキをプレゼント！

【応募期間】

2026年2月20日（金）12:00 ～ 2月28日（土）23:59

【応募方法】

１. GLOBAL WORK公式Xアカウント（@globalwork_twit(https://x.com/globalwork_twit)）をフォロー

２. 特設ページを見た感想と共にキャンペーン投稿を引用リツイート

【賞品発送】

賞品は3月中旬ごろ、当選者に対して発送いたします。

賞品の発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※当選結果のお問い合わせには、お答えいたしかねますのでご了承ください。

※賞品の発送は国内の住所に限らせていただきます。

※当選者への商品提供は、1名様につき1枚となります。

※賞品の種類はお選びいただけません。

※キャンペーン内容や応募期間は、予告なく変更・中止になる可能性があります。

2. 山中柔太朗 × GLOBAL WORK撮り下ろし限定トレカ配布

キャンペーン実施店舗限定で今回のコラボレーションのために制作された、数量限定・希少な撮り下ろしトレーディングカード3種が登場！条件を満たしたお客さまに、1,000枚のみ限定で配布いたします。

※リアル店舗と公式WEBストアand STで配布条件が異なります。

【リアル店舗】

対象アイテム1点を含む店内商品を、税込10,000円のお買い上げにつき、1枚、先着でプレゼント！

実施店舗：GLOBAL WORK GINZA / リンクスウメダ店 / イオンモール浜松市野店 /

mozoワンダーシティ店 / イオンレイクタウンmori店 / テラスモール湘南店 / 神戸ハーバーランドウミエ店

※セール品は対象外となります。

※購入金額に関わらず、おひとりさま最大3枚までの配布になります。

※複数会計のレシートは合算できません。

※トレーディングカードのデザインはお選びいただけません。

※数に限りがありますので、なくなり次第、配布終了とさせていただきます。

※キャンペーン内容や配布期間は、予告なく変更・中止になる可能性があります。

※最新情報はGLOBAL WORK公式Xアカウント（@globalwork_twit(https://x.com/globalwork_twit)）をご確認ください。

【公式WEBストアand ST】

対象商品の中から、税込10,000円のお買い上げにつき1枚、先着でプレゼント！

※対象アイテムは特設ページよりご確認ください。

※1回のご注文につき、1枚の配布になります。

※トレーディングカードのデザインはお選びいただけません。

※数に限りがありますので、なくなり次第、配布終了とさせていただきます。

※キャンペーン内容や配布期間は、予告なく変更・中止になる可能性があります。

※最新情報はGLOBAL WORK公式Xアカウント（@globalwork_twit(https://x.com/globalwork_twit)）をご確認ください。

■撮影秘話

撮影中、山中さんの高いプロ意識と洋服への愛着が随所に溢れていました。特にチェキの撮影時には、山中さん自らのアドリブで、手を使ってGLOBAL WORKの頭文字「G」と「W」の文字を作るお茶目なポーズを披露！現場は温かな笑いに包まれ、山中さんの気さくでクリエイティブな一面が見られた瞬間でした。

■山中柔太朗（やまなか じゅうたろう）さんプロフィール

2001年12月23日生まれ。栃木県出身。主演ドラマ含め話題作に複数出演。現在、W主演映画『純愛上等！』が公開中、W主演ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』、WOWOW×Lemino『北方謙三 水滸伝』が放送中。今後も待機作が多数控える。5人組ボーカルダンスグループM!LKのメンバーとしても活動中。

＜公式Instagram＞：https://www.instagram.com/jyutaro_milk/

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内226店舗、海外25店舗（2025年2月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/ ＜公式X＞ https://x.com/globalwork_twit

＜公式Instagram＞

オフィシャル：https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ：https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ：https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official