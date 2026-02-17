【ラグビー】クボタスピアーズ船橋・東京ベイ×VENEXコラボイベント3/15(日)15：00～17：00、VENEX日本橋直営店にてデーヴィッド・ヴァンジーランド選手が１日店長に就任

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、ベネクスサポートチームである「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」（以下、クボタスピアーズ）所属のラグビー選手、デーヴィッド・ヴァンジーランド選手を迎えた「クボタスピアーズ×VENEXコラボ 1日店長イベント」を開催することを決定しました。

また、本イベントの開催に合わせて、3月15日（日）より3月22日（日）までの期間、「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ応援キャンペーン」を実施します。

■クボタスピアーズ注目選手がVENEXの1日店長に。アスリートを支える「リカバリー」

2025年9月に20周年を迎えた当社は、「世界中で、休養の常識を変える。」ため、これまでもこれからも国内外で活躍するアスリートをはじめビジネスパーソンや日々をがんばる皆さまを「リカバリー」で応援し続けています。

当社では2024年より、「クボタスピアーズ」のオフィシャルリカバリーウェアパートナーとして、リカバリーウェアおよび休養学のノウハウ提供を通じて、選手のリカバリー環境のサポートを行っています。2025-2026シーズンは、8試合中7勝1敗と、安定したスタートを切っている「クボタスピアーズ」。今シーズンも引き続きともに「リカバリー」について真剣に取り組み、チームの活躍に貢献してまいります。

このたび、「クボタスピアーズ」を盛り上げるべく、当社直営店であるRecovery Lab日本橋店にて、コラボイベントの開催が決定しました。選手のパフォーマンス向上のためのリカバリーウェア活用方法や休養に対する考え方をアスリートとともに発信し、皆さまの健やかな毎日を支えるために企画したイベントです。

今回迎えるのは、196cmの長身を活かし、空中戦のスペシャリストとも言われる「ロック」というポジションで活躍する、デーヴィッド・ヴァンジーランド選手を1日店長に迎えます。ヴァンジーランド選手は、豊富な運動量で積極的にボールにからんでいく姿勢や、黒子の役割もこなす献身的なプレーが魅力の選手。「クボタスピアーズ」加入の翌シーズンにブレイクを果たし、シーズン終了後にはJAPAN XVの2試合に先発出場し、その後のヨーロッパ遠征にも帯同するなど今シーズンも注目の選手です。

本イベントでは、ヴァンジーランド選手との交流や写真撮影など、当日限定の特別な体験をご用意しています。

【イベント概要と申込方法】

本イベントは、お申込みフォームからお申込みを完了されている方のみがご参加いただけます。

また、お申込み人数が定員を超える場合は抽選となりますので、予めご了承ください。

◆イベント名：クボタスピアーズ×VENEXコラボ 1日店長イベント

◆開催日：2026年3月15日（日）15:00～17:00

◆開催場所：VENEX Recovery Lab 日本橋

日本橋高島屋S.C. 新館4F

〒103-8265 東京都中央区日本橋２丁目４－１

https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/specialtystores/shop/760000/

◆イベント内容：

1．デーヴィッド・ヴァンジーランド店長による接客（交流）と写真撮影

2．ご持参の色紙やグッズへのサイン会

3．VENEX商品をご購入いただいた方には、豪華賞品が当たるくじ引きを実施

【1日店長イベント限定】クボタスピアーズおすすめセットの販売：

１.スピアーズおすすめセットA 16,940円（税込）

内容：リチャージ＋ロングスリーブ、バイタライズゲル

２.スピアーズおすすめセットB 8,690円（税込）

内容：レッグコンフォート、バイタライズゲル

チームに提供している商品、選手が日常的に使用しているアイテムをセレクトしたおすすめセットです。

◆ヴァンジーランド選手当日の業務内容：品出しやレジ打ち、商品のお渡し、お客様への接客（交流） など

◆申込フォーム：https://form.run/@venex-j-Tqus7oxIBmWTCGH58OBz(https://form.run/@venex-j-Tqus7oxIBmWTCGH58OBz)

※お申込み人数が定員を超える場合は抽選とさせていただきます。

※保護者1人につき小学生以下のお子様1人まで同伴可能。

※その他、上記申込みフォーム内の注意事項をご確認の上、お申込みください。

◆申込み受付期間：2026年2月17日（火）12：00～3月1日（日）23：59

◆申込確定通知：2026年3月3日（火）13：00以降

※申込確定者にのみメールをお送りいたします。

※当日来場の際、ご参加確定メールのご提示が必要となりますので、なくさないよう保管をお願いいたします。

※「ご参加確定メール」の譲渡、転売は固くお断りいたします。お客様間での盗難・トラブル・チケット詐欺等、一切責任を負いません。

※抽選結果に関する個別のお問い合わせは一切受け付けておりません。

◆VENEXイベント事務局：commprodept@venex-j.co.jp

■デーヴィッド・ヴァンジーランド（David Van Zealand）選手

ポジション：LO（ロック）

生年月日：2000年2月11日（26歳）

身長/体重：196cm／116kg

＜主な経歴＞

セントローレンス高校（オーストラリア）

拓殖大学

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ（2023年）。

公式戦出場数15試合。2025年10月に日本代表トレーニングスコッドに選出され、

JAPAN XVとして2試合に出場。

〈デーヴィッド・ヴァンジーランド選手からのコメント〉

「VENEX商品のリチャージ＋を毎日使っていて、日々のコンディション調整に役立てています。今回の１日店長を通して、VENEX商品の素晴らしさをご来店された皆様に紹介できればと思います。また、一日店長という機会は光栄と思うとともにとても緊張しています。

オーストラリアでバーテンダーをしていた経験を活かし、良い接客ができるように頑張りますので、ぜひVENEX Recovery Lab 日本橋店にご来店ください。」

【「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」応援キャンペーンも開催決定】

ヴァンジーランド選手の1日店長イベント開催当日3月15日より、今シーズンの「クボタスピアーズ」活躍を応援し、盛り上げるべく応援キャンペーンも同時開催します。店内のスペシャル展示や豪華賞品が当たるSNSキャンペーンを予定しています。

◆開催期間：2026年3月15日（日）17:00～3月22日（日）

◆開催場所：VENEX Recovery Lab 日本橋

◆内容：

１.「クボタスピアーズ」特別展示

ヴァンジーランド選手が実際に着用している４XOサイズのVENEXリカバリーウェアや、公式戦ジャージー・マスコットなどの「クボタスピアーズ」公式グッズ、選手コメントなどを店内に展示。

クボタスピアーズおすすめセットは、本キャンペーン期間中ご購入いただけます。

２.SNSプレゼントキャンペーン

期間中にご来店いただき、店内の写真とハッシュタグ「#スピアーズはベネクス2026」を付けて投稿していただいた方の中から、抽選でサイン入りジャージや観戦チケットをプレゼント

詳細は後日、VENEX公式Instagramおよび公式X（@venex_jp） アカウントにてご案内予定です。

◆VENEXイベント事務局：commprodept@venex-j.co.jp

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計230万着（2025年12月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/