「シングルモルト長濱 ソーテルヌカスク バッチ2211 レモン・ハート陶器ボトル」数量限定でボトリング。2026年3月17日(火)より新発売いたします。

長浜浪漫ビール株式会社(滋賀県長浜市)が運営する、日本最小規模のウイスキー蒸溜所「長濱蒸溜所」は、あえて加水をせず樽出しそのままの味わいをお愉しみいただけるカスクストレングスのウイスキーシリーズより、「シングルモルト長濱 ソーテルヌカスク レモン・ハート陶器ボトル」を数量限定でボトリング。2026年3月17日(火)より、全国の酒販店さま及び、長浜浪漫ビールWebサイトで新発売いたします。

長濱蒸溜所は1996年に創業した長濱浪漫ビールの20周年記念事業として、同施設内で2016年に稼働いたしました。アランビック型のポットスチルと極細のラインアームから流れ出る、非常にリッチでフルーティ、穀物由来の豊かな甘みを持つ原酒が特徴です。

今回の第2弾では、世界最高峰の極甘口白ワインとして知られる「ソーテルヌ」の樽(SAUTERNES CASK)を熟成に使用いたしました。

長濱蒸溜所のコンセプトである「一醸一樽」の精神のもと選定されたこの原酒は、2018年に蒸溜したノンピート原酒をアイラクォーターカスクで熟成させたものです。アイラ樽由来の力強い個性を纏うことで、ノンピートでありながら独特のスモーキーな風味を宿す「ライトリーピーテッド」な原酒へと変化を遂げました。その後、ソーテルヌ樽へとリフィルし熟成を重ねることで、繊細なスモーキーさと華やかな甘みが融合した至高の一樽に仕上がっています。

『BAR レモン・ハート』マスター陶器ボトルの特別なデザインと共に、心ゆくまでお愉しみください。

長濱蒸溜所のコンセプトとなる「一醸一樽」、それは1回の蒸溜により流れ出る原酒が約200L、すなわち一樽分となることに由来します。一樽一樽に熱意を込めて、創意工夫したその個性的溢れる味わいを、心ゆくまでお愉しみください。

2016年に長濱浪漫ビール施設内にて稼働した、琵琶湖と伊吹山、長浜の風土が育む、国内最小規模となるクラフトディスティラリーです。アランビック型の小さなポットスチルと極細のラインアームからは、特徴となるリッチな味わいの原酒が日々産み出されています。

【商品情報】

商品名：シングルモルト長濱 ソーテルヌカスク バッチ2211 レモン・ハート陶器ボトル

容量：500ml

原材料：モルト

アルコール：57.0％

ボトリング本数：288本

希望小売価格：35,000円＋税

2016年12月の蒸溜開始から10年目。長濱蒸溜所シングルカスクシリーズより、「シングルモルト長濱 ソーテルヌカスク レモン・ハート陶器ボトル」の発売となります。 このウイスキーは2018年3月にノンピートモルトを蒸溜。1st Fillではアイラクォーターカスクへ樽詰。その後2022年6月にソーテルヌ樽へリフィルを行った熟成原酒です。アイラ樽由来のスモーキーなアクセントと、ソーテルヌ樽の濃密な甘みが相まってリッチなテイスト。レモン・ハートマスターの陶器ボトルと共に、心ゆくまでお愉しみ頂けます。

■ テイスティングノート

香り: トップノートからはソーテルヌ樽由来の蜂蜜、ドライアプリコット、完熟した桃を想わせる濃密でフルーティなアロマ。後追いでライトリーピーテッド原酒の穏やかな焚き火の煙や、潮風のようなアクセントが広がります。

味わい: 口当たりは滑らかで非常にクリーミー。蜜をたっぷり含んだ果実の甘みと、オーク由来のバニラエッセンス。アフターでは香ばしいトーストや、微かなスモーキーさが心地よく残り、重層的な余韻をお愉しみいただけます。

【BARレモン・ハート】

会社名：株式会社ファミリー企画

代表者：古谷 陸

所在地：東京都練馬区石神井台5丁目4番15号

『BARレモン・ハート』は漫画家・古谷三敏の長期連載作品にして、代表作です。

1985年、「別冊漫画アクション」において連載がスタートし2021年12月に古谷三敏が逝去。コミック37巻で本編終了となりました。場末のバーを営むマスター、泣き笑いの人間模様、世界の酒薀蓄漫画の元祖にして究極のコミックは、単行本全37巻を数え、累計990万部を超えました。毎回一つのお酒を取り上げ、その種類は豊富でウイスキーやカクテルなど、洋酒から焼酎や日本酒など様々でその全てのお酒に対して、マスター得意の薀蓄が語られる。お酒が大好きなマスターの他に、その素性が全て謎に包まれた男、メガネさんや、お酒が弱いけどお酒が好きだけど味オンチと言われちゃうフリーライターの松っちゃん、その他にも個性的なキャラクターが登場する。笑いがあり、切なさがあり様々な出会いがBARレモン・ハートでは繰り広げられている。

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300

Fax ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【商品に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社都光(長濱蒸溜所販売代理店)

担当者：竹中 康一

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

Tel ：03-3833-3541

Fax ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp