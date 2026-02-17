【2026年お花見】目黒川の桜を「水上の特等席」で。グッドデザイン賞受賞船でのBARクルーズや貸切プランが登場｜予約受付開始

株式会社東京ウォータウェイズ目黒川お花見クルーズの様子

株式会社東京ウォータウェイズは、

2026年シーズンの「目黒川お花見クルーズ」の予約受付を本日より開始いたしました。

毎年即完売となる本クルーズ。例年と同様、船上から目黒川のお花見が楽しめるカジュアルなプランと共に、今年は、2025年度グッドデザイン賞ベスト100を受賞した新造船「WATERWAYS III」を使用したラグジュアリーな「BARスタイル」や、プライベートな時間を過ごせる「貸切プラン」を拡充。都心の桜の名所・目黒川を、人混みを避けて水面から見上げる「特等席」へご案内します。

▼公式サイト・ご予約はこちら

https://www.tokyowaterways.com/meguro-ohanami-cruise(https://www.tokyowaterways.com/meguro-ohanami-cruise?prtimes)

なぜ「目黒川お花見クルーズ」が選ばれるのか

目黒川は約4kmにわたり800本のソメイヨシノが咲き誇る、東京屈指の桜の名所です。しかし、例年シーズン中は遊歩道が非常に混雑し、「ゆっくり桜を見られない」という声も少なくありません。

当社のクルーズは、「混雑とは無縁のプライベート空間」です。 オープンエアの船上から、手が届きそうな距離に迫る桜のトンネルや、散り際に水面がピンク色に染まる「花筏（はないかだ）」を、座ったままゆったりとご鑑賞いただけます。

2026年シーズン 選べる3つのクルーズスタイル

今年は、ご利用シーンに合わせて3つのプランをご用意しました。

1. 開放感抜群！「スタンダードお花見クルーズ」

スタンダードプランのクルーズイメージ

360度視界が開けたオープンエアのボートで、ダイナミックに桜を楽しむ王道プランです。

おすすめの方: 圧倒的な開放感。飲食のお持ち込みも自由です。

対象: ご友人グループや、ピクニック気分で楽しみたい方に。

ご予約・詳細: https://www.tokyowaterways.com/meguro-ohanami-(https://www.tokyowaterways.com/meguro-ohanami-cruise?prtimes)cruise

2. 大人のための優雅な「BARスタイルクルーズ」

バースタイルのWATERWAYSIII

都市型クルーズの新たな可能性を切り拓き、2025年度グッドデザイン賞ベスト100を受賞した最新鋭船「WATERWAYS III」を使用。"水上のバー"をコンセプトにしたシックな空間で、洗練されたお花見をお届けします。

おすすめの方: 静かな空間でお花見を楽しみたいカップルやご夫婦に。

ご予約・詳細: https://www.tokyowaterways.com/meguroriver-barstyle-cherryblossomcruise(https://www.tokyowaterways.com/meguroriver-barstyle-cherryblossomcruise?prtimes)

3. 究極のプライベート空間「1隻貸切チャーター」

寿司職人を呼んで、花見を見ながらお寿司を楽しめるクルーズも可能です。

「他のお客様を気にせず楽しみたい」「特別なサプライズをしたい」というご要望にお応えし、ボートを1隻丸ごと貸し切るプランです。

おすすめの方: 企業の接待、海外ゲストのおもてなし、親族での集まりなどに。

対応: ご人数に合わせて船をお選びいただけます。

ご予約・詳細: https://www.tokyowaterways.com/premium-meguroriver-cherryblossomcruise(https://www.tokyowaterways.com/premium-meguroriver-cherryblossomcruise?prtimes)

開催概要

運航期間: 2026年3月20日（金）～4月12日（日）予定 ※開花状況により変動する場合がございます。

発着場所: 天王洲ピア（天王洲アイル駅 徒歩5分） ※渋谷、新宿、羽田空港からのアクセスも良好です。

所要時間: 約70分

料金:

スタンダード便：4,500円～（税込）

BARスタイル便：13,200円～（税込）

貸切：お問い合わせください

新プラン登場！

新プラン登場!! ミシュランガイド掲載店「鮨川」

SUSHI BAR CRUISE

ミシュランガイド掲載店 「鮨川」による江戸前寿司クルーズ

東京の夜景と共に味わう、極上の江戸前寿司。

特別な夜を船上でお過ごしください。

https://www.tokyowaterways.com/sushi-bar-cruise(https://www.tokyowaterways.com/sushi-bar-cruise?prtimes)

【会社概要】

会社名：株式会社東京ウォータウェイズ

所在地：東京都墨田区横網1-2-13 ﾋｭｰﾘｯｸ両国ﾘﾊ゛ｰｾﾝﾀｰ1階

代表者：原田 和義

URL：https://www.tokyowaterways.com/(https://www.tokyowaterways.com/?prtimes)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社東京ウォータウェイズ 広報担当

Email：info@tokyowaterways.com