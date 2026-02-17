“リアルZOZOTOWN”が名古屋に初登場！今着たい、この春着たい、が見えてくる「ZOZOTOWN NAGOYA」を2月26日から期間限定で開催

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、名古屋で初となるポップアップストア「ZOZOTOWN NAGOYA」を、 2月26日（木）～3月8日（日）の期間限定で開催します。

特設ページ：https://zozo.jp/event/zozotown-nagoya/

ZOZOTOWN NAGOYAでは、服を愛するZOZOスタッフが、ZOZOのファッションデータをもとに、ブランドの垣根を超えたトレンドアイテムを展開し、ZOZOTOWNならではの新たなファッションの楽しさをお届けします。

店内には、ZOZOスタッフが今注目のアイテムをセレクトして提案するエリア「ZOZO SELECT ZONE」を設けており、厳選したアイテムを通じて、来場者が「今着たい、この春着たい」と思えるファッションとの出会いを提供します。さらに、ZOZOTOWNで人気の全17ブランドも入れ替わりで登場し、ZOZOTOWNならではのブランド横断の多様なラインナップを展開します。また、会場は「TOWN（街）」をイメージした空間設計で、来場者がZOZOTOWNの世界観を体感できる“リアルZOZOTOWN”を演出します。

当社は、お客様とリアルな場でつながり、ファッションの楽しさを体感できる機会を提供することで、「ファッションを『買う』なら ZOZO」から「ファッションの『こと』なら ZOZO」への進化を目指してまいります。

＜開催概要＞

・名称：ZOZOTOWN NAGOYA

・開催期間：2026年2月26日（木）～3月8日（日）

・開催時間：12:00～19:00

※初日2月26日（木）のみ16:00～19:00

※最終入場は18:30

・開催場所：ＫＩＴＴＥ名古屋 1階アトリウム（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号）

※JR名古屋駅から徒歩1分

・入場料：無料

※一部コンテンツの参加や特典の受け取りには、ZOZOTOWNの会員登録（無料）およびアプリダウンロードが必要です。事前の登録・ダウンロードをおすすめします。

＜「ZOZOTOWN NAGOYA」について＞

・新たなファッションとの出会いを提供。コンセプトは「今着たい、この春着たい、が見えてくる」

ZOZOTOWN NAGOYAは、ZOZOTOWNをリアルな空間で再現した、新しいファッションとの出会いの場です。「ZOZO SELECT ZONE」では、ZOZOのファッションデータをもとに、「ストリングTシャツ」「アンバランススカート」といったトレンド予想から、「クロップドトップス」「ワイドデニムパンツ」といった春の定番まで、全71種類のキーワードを選出しました。そこに、ファッションを愛するZOZOスタッフの視点を掛け合わせ、厳選したアイテムを展開します。さらに、「ローズフレグランス」「ツヤルージュ」といった注目のコスメも展示し、会場では試着やタッチアップをお楽しみいただけます。また、ZOZOTOWNに出店する人気ブランドが集結する「BRAND ZONE」では、この春おすすめのアイテムをご紹介。キーワードや出店ブランドは期間中に入れ替わり、訪れるたびに新しいファッションと出会える点も特徴です。会場ではアイテムを実際に手に取り、二次元コードを読み取ってZOZOTOWNでご購入いただけます。

・ZOZOTOWNが現実世界にやってきた！「TOWN（街）」をイメージした空間デザイン

外観はZOZOTOWNのブランドカラーである黒を基調とし、店内は街の公園を思わせる温かく親しみやすい空間が広がり、ブランドとお客様が自然に交流できる場となっています。ZOZOのデザイナーが創業当初のZOZOTOWNから着想を得て設計した空間は、回遊することでファッションのトレンドを自然に体感できる、リアルなZOZOTOWNの世界観を表現しています。

※画像はイメージです。

＜出店ブランド＞

ZOZOTOWNで人気の全17ブランドが、開催期間中に入れ替わりで登場します。

・2月26日（木）～2月28日（土）：MUSINSA（MUSINSA STANDARD、MUSINSA STANDARD WOMAN、ILLIGO、CRANK、AAKAM、DIMITRI BLACK）、CANAL JEAN、CITEN、CIAOPANIC

・3月1日（日）～3月4日（水）：MUSINSA（MUSINSA STANDARD、MUSINSA STANDARD WOMAN、ILLIGO、CRANK、AAKAM、DIMITRI BLACK）、USAGI ONLINE（SNIDEL、gelato pique、SORIN、Henon.）、URBAN RESEARCH

・3月5日（木）～3月8日（日）：MUSINSA（MUSINSA STANDARD、MUSINSA STANDARD WOMAN、ILLIGO、CRANK、AAKAM、DIMITRI BLACK）、URBAN RESEARCH、LACOSTE、bulle de savon、l'atelier du savon

※出店ブランド一覧（アルファベット順）

＜来場者プレゼント＞

来場者の皆さまには、送料無料クーポン（※）と、ZOZOTOWN NAGOYAのオリジナルステッカーをプレゼントします。さらに、ZOZOTOWNでアイテムやショップをお気に入り登録した方には、最大1万円分のZOZOポイントが当たるくじや、ショップクーポンなどの特典もご用意しています。

（※）330円分のZOZOポイント

※ZOZOTOWN NAGOYAオリジナルステッカー 来場者全員に配布（左）／ くじ参加賞（右）。各2種・ランダムで配布します。