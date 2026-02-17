『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』を「ABEMA PPV」にて3月20日から3日間にわたり生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にてRIP SLYMEの活動休止前ラストとなるアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の模様を、2026年3月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日）の3日間にわたり、それぞれ18時より生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを2月17日（火）12時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』は、RIP SLYMEの活動休止前ラストライブとなるアリーナ公演です。活動休止日かつメジャーデビュー25周年日の2026年3月22日（日）まで、3日間にわたり行われる本公演は、3日間とも異なる特別な内容を予定しています。会場となるTOYOTA ARENA TOKYOは、RIP SLYMEがメジャーデビュー以降、数多くの公演を行ってきたZepp Tokyo（※2021年12月に閉館）の跡地とあってグループとのゆかりも深い場所です。RIP SLYMEがメジャーデビュー25周年と活動休止へ向けてフィナーレを飾る3DAYSライブを「ABEMA PPV」にて生放送いたします。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、2月17日（火）12時からチケットの販売（※1）を開始し、5,500円（税込）で視聴することができます。（※2）RIP SLYMEによるメモリアルなライブをぜひ「ABEMA PPV」にてお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として500円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』生放送概要

▼出演者

RIP SLYME

▼生配信日時

【DAY1】2026年3月20日（金・祝）18時開演（放送開始17時30分～）

【DAY2】2026年3月21日（土）18時開演（放送開始17時30分～）

【DAY3】2026年3月22日（日）18時開演（放送開始17時30分～）

▼見逃し配信

2026年3月31日（火）23時59分まで

▼視聴料金

5,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として500円がかかります

▼販売期間

2026年2月17日（火）12時～2026年3月31日（火）21時

▼放送URL

【DAY1】https://abema.tv/live-event/8b8c6769-a3b1-46f5-a90f-fdb235acd4ea

【DAY2】https://abema.tv/live-event/bbff5174-9ad6-47e5-83b5-7a931d76bbe1

【DAY3】https://abema.tv/live-event/0adc58e7-68d8-464b-805a-7ce8b029ee1f

