「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を東京ソラマチで開催決定★

株式会社KThingS





東京ソラマチにて、「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を開催します。


先行商品も多数発売いたしますので、この機会をお見逃しなく！



●　開催日時について



・開催場所
東京スカイツリータウン・ソラマチ　イーストヤード４階１２番地

・開催期間
2026年2月21日(土)～3月9日(月)

・営業時間
10:00~21:00

21日(土)・22日(日)・23日(月/祝)の3日間


チケット予約が必要となります。(20分毎に予約可能)


※上記予約状況次第では、予約対象日を追加する場合がございます。
予約対象日以外はフリー入場を予定しております。



・開催情報はこちら
→https://munyugurumi.jp/s/gX4awj




●　新商品一覧










●　購入制限について



１.むにゅぐるみマスコット/むにゅぐるみSサイズ：1会計 各3個


２.トレーディング商品(缶バッジ/クリアカード/ポストカード)：1会計 各10個


３.ジュエルポップシール：1会計、1種2個、計8個まで


全ての商品は数に限りがございますので、ご了承ください。





・お支払い方法
現金 / クレジット(タッチ可) / 銀聯 / バーコード・QR決済 / 電子マネー



●　ノベルティについて



購入特典もお楽しみいただけます。



【ノベルティ】配布条件


税込み3,000円お買上毎にメッセージカードを1枚
税込み5,000円以上お買上で1会計につき紙ショッパーを1枚プレゼント！



※レジでの精算を分けることはできません。


※レシートの合算不可となります。
※ご購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。


※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。





期間中、商品をお買い上げ毎に、ビニールショッパーを1枚プレゼントいたします。





※ノベルティは無くなり次第終了とさせていただきます。


●　回遊施策






●　ラスカル来店イベント決定！



・開催日時

2月22日（日）
１.11:00～
２.14:00～
３.16:00～　
　各回10～15分程度

・場所

イーストヤード４階１２番地 特設会場

※2ショット撮影はございません。


ラスカルに触れることや物を持たせることはお断りいたします。


※当日の状況により、内容の変更や中止になる場合がございます。


あらかじめご了承ください。







<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F


事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売



【株式会社KThingSのオフィシャルX】


★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(https://x.com/KTS__official) （@KTS__official）
★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby(https://x.com/KTS__hobby) （@KTS__hobby）
★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators(https://x.com/KTS__creators) （@KTS__creators）