「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を東京ソラマチで開催決定★
東京ソラマチにて、「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を開催します。
先行商品も多数発売いたしますので、この機会をお見逃しなく！
● 開催日時について
・開催場所
東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード４階１２番地
・開催期間
2026年2月21日(土)～3月9日(月)
10:00~21:00
21日(土)・22日(日)・23日(月/祝)の3日間
チケット予約が必要となります。(20分毎に予約可能)
※上記予約状況次第では、予約対象日を追加する場合がございます。
予約対象日以外はフリー入場を予定しております。
・開催情報はこちら
→https://munyugurumi.jp/s/gX4awj
● 新商品一覧
● 購入制限について
１.むにゅぐるみマスコット/むにゅぐるみSサイズ：1会計 各3個
２.トレーディング商品(缶バッジ/クリアカード/ポストカード)：1会計 各10個
３.ジュエルポップシール：1会計、1種2個、計8個まで
全ての商品は数に限りがございますので、ご了承ください。
・お支払い方法
現金 / クレジット(タッチ可) / 銀聯 / バーコード・QR決済 / 電子マネー
● ノベルティについて
購入特典もお楽しみいただけます。
【ノベルティ】配布条件
税込み3,000円お買上毎にメッセージカードを1枚
税込み5,000円以上お買上で1会計につき紙ショッパーを1枚プレゼント！
※レジでの精算を分けることはできません。
※レシートの合算不可となります。
※ご購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。
※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。
期間中、商品をお買い上げ毎に、ビニールショッパーを1枚プレゼントいたします。
※ノベルティは無くなり次第終了とさせていただきます。
● 回遊施策
● ラスカル来店イベント決定！
・開催日時
2月22日（日）
１.11:00～
２.14:00～
３.16:00～
各回10～15分程度
・場所
イーストヤード４階１２番地 特設会場
※2ショット撮影はございません。
ラスカルに触れることや物を持たせることはお断りいたします。
※当日の状況により、内容の変更や中止になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
<本件に関するお問い合わせ先>
会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F
事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売
【株式会社KThingSのオフィシャルX】
★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(https://x.com/KTS__official) （@KTS__official）
★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby(https://x.com/KTS__hobby) （@KTS__hobby）
★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators(https://x.com/KTS__creators) （@KTS__creators）