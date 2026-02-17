「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を東京ソラマチで開催決定★

株式会社KThingS



東京ソラマチにて、「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を開催します。

先行商品も多数発売いたしますので、この機会をお見逃しなく！

● 開催日時について

・開催場所

東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード４階１２番地



・開催期間

2026年2月21日(土)～3月9日(月)





・営業時間10:00~21:0021日(土)・22日(日)・23日(月/祝)の3日間

チケット予約が必要となります。(20分毎に予約可能)

※上記予約状況次第では、予約対象日を追加する場合がございます。

予約対象日以外はフリー入場を予定しております。

・開催情報はこちら

→https://munyugurumi.jp/s/gX4awj

● 新商品一覧

● 購入制限について

１.むにゅぐるみマスコット/むにゅぐるみSサイズ：1会計 各3個

２.トレーディング商品(缶バッジ/クリアカード/ポストカード)：1会計 各10個

３.ジュエルポップシール：1会計、1種2個、計8個まで

全ての商品は数に限りがございますので、ご了承ください。

・お支払い方法

現金 / クレジット(タッチ可) / 銀聯 / バーコード・QR決済 / 電子マネー

● ノベルティについて

購入特典もお楽しみいただけます。

【ノベルティ】配布条件

税込み3,000円お買上毎にメッセージカードを1枚

税込み5,000円以上お買上で1会計につき紙ショッパーを1枚プレゼント！

※レジでの精算を分けることはできません。

※レシートの合算不可となります。

※ご購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。



期間中、商品をお買い上げ毎に、ビニールショッパーを1枚プレゼントいたします。



※ノベルティは無くなり次第終了とさせていただきます。

● 回遊施策

● ラスカル来店イベント決定！

・開催日時



2月22日（日）

１.11:00～

２.14:00～

３.16:00～

各回10～15分程度



・場所



イーストヤード４階１２番地 特設会場



※2ショット撮影はございません。

ラスカルに触れることや物を持たせることはお断りいたします。

※当日の状況により、内容の変更や中止になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。













<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F

事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売

【株式会社KThingSのオフィシャルX】

★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(https://x.com/KTS__official) （@KTS__official）

★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby(https://x.com/KTS__hobby) （@KTS__hobby）

★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators(https://x.com/KTS__creators) （@KTS__creators）