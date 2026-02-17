乃木坂46川崎桜、1st写真集の表紙を4種解禁。タイトルは『エチュード』に

株式会社新潮社

アイドルグループ・乃木坂46の川崎桜さん（22）が2026年4月14日（火）に発売する１st写真集のタイトルが『エチュード』に決定いたしました。

併せて、カバー4種（通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版）が公開されました。

■ 各種カバー＆コメント

◎ 通常版カバー

撮影／須江隆治

憧れだったパリで、最終日の朝に撮影された写真。桜色のドレスに身を包み、朝日を浴びて振り返る大人っぽい一枚。

川崎桜さんコメント

通常版で着用しているドレスは少し大人っぽいデザインだったので、私も背伸びをして大人っぽい表情を意識しました。タイトルの「エチュード」はフランス語で「練習」という意味があるそうです。完成された私ではなく、今も理想に向かって歩き続けている、そんな今の私のありのままが詰まった写真集です。

◎ 楽天ブックス限定版カバー

撮影／須江隆治

ニースの海の上で撮影された一枚。アンニュイな表情でこちらを見つめてくるカット。

川崎桜さんコメント

ボートの上で撮った大好きな写真です。この写真を撮ったときに、「絶対表紙に使って欲しい」と思ったので、お気に入りの一枚になっています。これはニースの港町に行った時に、ボートがたくさん並んでいて特別に乗せてくださったものです。海がキラキラ輝いていて、お洋服もセーラー風のコーディネートだったので、お洋服と雰囲気が合っているところも見どころだと思います。珍しく前髪を分けています。まさに南フランスという雰囲気の私に注目していただけると嬉しいです。

◎ セブンネットショッピング限定版カバー

撮影／須江隆治

ニースの早朝に撮影された写真。弾んだ気持ちが伝わってくる、笑顔のカット。

川崎桜さんコメント

ニースの市場で撮った写真です。朝から元気いっぱいで、ニースの美味しい空気を吸いながら撮影してきました。写真集の撮影が本当に楽しくて、思わず出ちゃった無邪気な表情なんです。あの時、あの場所だからこそ引き出せた素の私がたくさん詰まっています。ぜひ一緒に旅をしているような気持ちで見ていただけると嬉しいです。

◎ Sony Music Shop限定版カバー

撮影／須江隆治

念願だった、パリのスケートリンクで滑ることのできた時のカット。夕日を浴びて、神々しい表情をしている写真。

川崎桜さんコメント

写真集のロケで一番の希望だったパリのスケートリンクでの一枚です。私の青春を捧げてきた大好きなスケートを、作品として残せることが本当に幸せでした。この衣装も自分でデザインに参加したり、羽をつけたいなどの希望を出させていただいた、こだわりが詰まった宝物なんです。スケートは今の私を作ってくれた大切な原点なので、その想いを皆さんに感じていただけたら嬉しいです。

写真集の撮影は、フランスのニースとパリの２都市で行われました。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った一冊となっています。

- カバーの異なる【楽天ブックス限定版】【セブンネット限定版】【Sony Music Shop限定版】 を発売いたします- 写真集公式Twitter（@sakuraphotobook）では、その他特典・イベントも随時公開予定- 写真集特設サイト（https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/）では、今まで公開した写真がアーカイブされています。今後、イベント情報や特典情報なども掲載される予定です写真集公式X :https://x.com/sakuraphotobook写真集特設サイト :https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

■ プロフィール

川崎桜（かわさきさくら）

2003年4月17日

神奈川県に生まれる。

2022年

5期生として乃木坂46に加入

2022年12月7日

乃木坂46 31stシングル『ここにはないもの』に収録された5期生楽曲「17分間」でセンターを務める。

2023年3月

「世界フィギュアスケート選手権2023」（フジテレビ系）スペシャルサポーターに就任。

2023年3月29日

乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の表題曲選抜入り。以降、連続して選抜メンバーとして活動。

2023年10月1日

NHKラジオ第1『らじらー！サンデー』第1・第3・第5日曜のレギュラーMCに就任。

■ 書籍データ

【タイトル】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』

【著者】川崎桜／撮影：須江隆治

【発売日】2026年4月14 日（火）

【造本】A4判 オールカラー176ページ

【定価】2,855円（税込）

【特典】ポストカード6種類中1種封入

【ISBN】978-4-10-356851-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

【公式X】@sakuraphotobook