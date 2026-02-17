ゲゲゲの鬼太郎の浮世絵シリーズ新作登場！映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』第6期からの2作品が2月20日より発売開始！二人の父の穏やかな時間と、艶やかに揺蕩う「猫々太夫」

株式会社版三

世界に誇る浮世絵の技術を継承するため、伝統を守りつつ新しい挑戦を続ける株式会社版三（代表取締役：坂井英治）は、国民的アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の浮世絵シリーズ最新作として、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』およびアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』第6期とコラボレーションした2作品を制作いたしました。

これまで10作品を展開し、発売のたびに大きな反響を呼んでいる「ゲゲゲ浮世絵」。新作2作品は、2026年2月20日（金）正午より、公式オンラインショップ「版三 浮世絵工房」にて販売を開始いたします。

■ ゲゲゲ浮世絵「当盛花之顔菖蒲」

--江戸の巨匠たちが起こした“奇跡の合作”に重ねた二人の父の絆

映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とのコラボ最新作となる本作は、鬼太郎の父と水木の友情を描いた一図です。

・浮世絵史に残る名作へのオマージュ

モチーフとしたのは、三代歌川豊国と初代歌川広重による合作「当盛六花撰」。人物描写の天才と風景画の巨匠、二人の運命的な出会いから生まれたこの作品を、鬼太郎の父と水木が辿った数奇な運命になぞらえて描き出しました。

・菖蒲の花に託した、静かなる誓い

「当盛花之顔菖蒲」の菖蒲（しょうぶ）を背景に、和装の二人が過ごす穏やかなひととき。菖蒲の花言葉は「心意気」「優しい心」です。二人の友情と覚悟を、静かに咲く菖蒲の花に託した作品です。

■ ゲゲゲ浮世絵「猫々太夫悟猫道之図」

--幕末の鬼才・月岡芳年の幻想的な世界に降り立つ「ねこ娘」

アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』第6期より、ねこ娘がこれまでにない艶やかな姿で「ゲゲゲ浮世絵」に登場します。

・「地獄太夫」から「猫々太夫」へ

月岡芳年の傑作『新形三十六怪撰』の一図「地獄太夫悟道之図」を大胆に再構築。ねこ娘が華麗な衣装を纏った「猫々太夫」となり、夜な夜な開かれる猫妖怪たちの宴を彩ります。

・遊び心あふれる、妖しくも微笑ましい情景

三味線の音色に合わせ踊る目玉おやじ、そして死者たちの“推し猫談義”に耳を傾ける鬼太郎。古来より日本人に愛され、畏れられてきた「猫」と「妖怪」の魅力を、伝統的な妖怪画の様式美とともに描き出した、物語性豊かな一枚です。

■ 伝統の「純手漉和紙」と最新技術の融合

本作は、人間国宝の流れを汲む「岩野平三郎製紙所」および「山口製紙所」による純手漉和紙を使用。 伝統的な和紙が持つ特有の風合いと、緻密な色彩表現を可能にするジークレー版画技法を組み合わせることで、浮世絵の様式美を現代のライフスタイルに馴染む形で再現しました。

【商品概要】

商品名：ゲゲゲ浮世絵 当盛花之顔菖蒲

販売価格：30,000円（税別）

販売期間：2月20日（金）［12:00］

～ 3月15日（日）［23:59］

販売数：上記期間による受注生産

※全ての商品にシリアルナンバーが付属します。

※初版200部（それ以降は200部ごとに第2版、第3版と版が変更されます）

販売元：株式会社 版三

サイズ：（絵）縦29.0cm×横20.4cm

（額）縦41.0cm×横32.2cm

素材（額装部分）：木材、樹脂、アクリル

和紙（絵）：純手漉和紙（越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所）

技法：ジークレー版画

(C)映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000360

商品名：ゲゲゲ浮世絵 猫々太夫悟猫道之図

販売価格：30,000円（税別）

販売日：2月20日（金）

※全ての商品にシリアルナンバーが付属します。

※初版200部

販売元：株式会社 版三

サイズ：（絵）縦29.0cm×横20.4cm

（額）縦41.0cm×横32.2cm

素材（額装部分）：木材、樹脂、アクリル

和紙（絵）：純手漉和紙（越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所）

技法：ジークレー版画

(C)水木プロ・東映アニメーション

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000359

【作家紹介】

版三絵師・江幡喜之

株式会社 版三で浮世絵のデザインを担当。近年は鉄腕アトムのNFTアートコラボ、企業用浮世絵アイコンなど、浮世絵のテイストを活かしたアートの制作など幅広く活動。

浮世絵工房内の商品でも未来少年コナン浮世絵、ゴジラネオン浮世絵、藤子・F・不二雄 生誕90周年記念、ゲゲゲ浮世絵などの作品を手掛ける。

オンラインショップ：浮世絵工房

https://www.ukiyoework.com/