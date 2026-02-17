ベビー用品レンタル「Babyrenta（ベビレンタ）」が、「BabyTech(R) Awards 2025-26」にて最優秀商品に贈られる「大賞」を受賞！

株式会社ベビレンタ

ベビー用品サービス「Babyrenta（ベビレンタ）」（https://babyrenta.com）を運営する株式会社ベビレンタ（本社：東京都港区、代表取締役：木下 検聖）は、妊娠・出産・育児・保育分野の優れたICT商品やサービスを表彰する「BabyTech(R) Awards 2025-26」において、最優秀商品に贈られる「大賞」を受賞したことをお知らせいたします。

■ 「BabyTech(R) Awards 2025-26」受賞の背景

「BabyTech(R) Awards」は、国内唯一のベビーテック（BabyTech）特化型アワードです。

今回「Babyrenta（ベビレンタ）」が受賞した「保護者支援サービス 一般部門」は、保護者の育児の負担を軽減し、豊かな育児体験をサポートする優れたサービスに贈られる賞です。

「Babyrenta」は、豊富な品揃えとリーズナブルな価格設定、徹底した清掃による安心・安全な品質、そして最短3日からのレンタルや気に入った商品の購入オプションなど、現代の多様な育児ニーズに柔軟に応えるサービスモデルが高く評価されました。

<審査委員評価コメント>

・物の値段も上がり、処分費用も掛かる時代に合わなかったら処分すればいいやの気持ちで購入できる家庭は多くありません。高額なベビー用品をレンタルでき、気に入ったら買取もできる良いサービスだと思います。

・育児期間を過ぎた際の製品廃棄の問題など、SDGsの観点からみても市場価値は高いと感じました。

・社会全体でベビー用品をシェアするというチャレンジでもあり、無駄な資源浪費を起こさないソリューションだと思いました。

■株式会社ベビレンタ 代表取締役 木下検聖 コメント

この度は、栄えある賞を賜り、大変光栄に存じます。今回の受賞は、日頃より「Babyrenta」をご利用いただいているお客様、そしてサービス向上にご協力いただいている関係者の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。私たちは「あなたの子育てのパートナー」として、ご家族に寄り添い、信頼と安全を何よりも大切にした高品質なサービスをお約束します。子育てを取り巻く環境やニーズが多様化するなか、私たちはその変化の一歩先を行く「育児課題の解決」に挑み続け、すべての家族が笑顔で育児を楽しめる社会を共に創ってまいります。

■ベビー用品レンタル「Babyrenta（ベビレンタ）」について

「Babyrenta」は、「あなたの子育てのパートナー」をコンセプトに、ベビーカーやベビーベッド、チャイルドシートなど、国内最大級の商品数（約2,000点）と圧倒的商品ラインナップ数を誇る、ベビー用品レンタルサービスです。

Babyrentaは「育児課題の解決」を企業理念に掲げ、「Babyrentaはあなたの子育てのパートナーでありたい」というスローガンをもとに、家族の日々を支えています。

＜Babyrentaの特徴＞

・商品数約2,000点の豊富なラインナップ

・最新モデルの新品もレンタル可能

・汚したり壊しても安心の補償

・3日間交換・返品可能

・徹底した除菌清掃

・気軽に試して後から延長・購入可能

＜レンタルの流れ＞

1.サイトで注文

2.商品が届く

3.商品を使う

4.返却、延長、購入を選ぶ

初めてBabyrentaを使う方へ：https://babyrenta.com/?tid=16&mode=f1269(https://babyrenta.com/?tid=16&mode=f1269)

【会社概要】

名称 ：株式会社ベビレンタ

所在地 ：東京都港区北⻘山2-12-28 ⻘山ビル5階

代表者 ：代表取締役 木下検聖

事業内容 ：ベビー用品のレンタル・販売・買取

公式サイト ：https://babyrenta.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/babyrenta_japan?

公式Twitter ：https://twitter.com/Babyrenta_

【お問い合わせ・取材のオファー窓口】

メール：info@babyrenta.com

電話番号：090-4171-4790 (広報担当 直通携帯)

担当：松尾