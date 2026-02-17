【映画『木挽町のあだ討ち』× 米乃家】期間限定「あだ討ちだんご」発売＆Instagramキャンペーン開催
株式会社米乃家（代表取締役：村瀬昇平、本社：愛知県名古屋市）は、2026年2月27日（金）公開の映画『木挽町のあだ討ち』とのコラボレーション企画として、映画をイメージした「あだ討ちだんご」を期間限定で販売中です。
また、映画公開を記念したInstagramキャンペーンも実施し、抽選で合計50名様に映画オリジナルグッズや米乃家オリジナルグッズをプレゼントいたします。
コラボ商品「あだ討ちだんご」Instagramキャンペーン
【商品概要】
・商品名：あだ討ちだんご
・販売期間：販売中
※数量限定のためなくなり次第終了いたします。
・販売店舗：岩倉本店、岩倉弐ノ丸店、千秋店、江南UNY店、
アピタ各務原店、アピタ長久手店、イオンモール東浦店、
アピタ岩倉店、イオン半田店、アズパーク店、常滑店、
アピタ鳴海店、ピアゴ妙興寺店、テラスウォーク一宮店、
アピタ阿久比店、大利根店、伊勢崎店、川崎小田栄店、
港北ニュータウン店、府中四谷店、米乃家カフェ保土ヶ谷星川店
米乃家カフェ本羽田萩中店、寝屋川昭栄店、羽曳野伊賀店
六地蔵店、西宮今津店、東淀川菅原店、ＪＲ宇治北店、
泉北2号小代店、東大阪菱江店、新大阪センイシティー店
おおとりウィングス店、八幡一ノ坪店
※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。
・販売価格：280円
◆映画をイメージした鮮やかな赤が特徴の「あだ討ちだんご」
ほんのり甘い蜜入り団子に、ホワイトチョコクリームとラズベリーソースをかけ仕上げた、酸味がアクセントになる一品です。ホワイトチョコは「雪」を、ラズベリーソースは「花」を表現しました。
◆Instagramキャンペーン概要
映画公開を記念し、米乃家公式Instagramにてキャンペーンを開催します。
【賞品内容】
・オリジナルタンブラー … 5名様
・米乃家500円商品券 … 20名様
・米乃家オリジナルキーホルダー … 25名様
【応募方法】
１.米乃家公式Instagram（@yonenoya）をフォロー
２.木挽町のあだ討ちとの限定コラボ団子の名前をコメント
【応募期間】
2026年2月20日（金）～3月7日（土）
【当選発表】
2026年3月中に当選者へDMにてご連絡いたします
※賞品は国内のみ発送
米乃家公式Instagram(https://www.instagram.com/yonenoya/)
◆映画『木挽町のあだ討ち』について
■原作：永井紗耶子「木挽町のあだ討ち」(新潮文庫刊)
■監督・脚本：源 孝志
■音楽：阿部海太郎
■主題歌：「人生は夢だらけ」椎名林檎（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）
■出演：柄本 佑
長尾謙杜 瀬戸康史 滝藤賢一
山口馬木也 愛希れいか イモトアヤコ 冨家ノリマサ 野村周平
高橋和也 正名僕蔵 本田博太郎 石橋蓮司
沢口靖子 北村一輝
渡辺 謙
■公開表記：２０２６年２月２７日（金）全国公開
■配給：東映
■コピーライト：(C)2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会
【イントロ】
『木挽町のあだ討ち』（永井紗耶子著）は、雪の夜に江戸・木挽町の芝居小屋「森田座」周辺で起きた仇討ちの真相を、目撃者たちの証言から紐解く傑作時代ミステリーです。2023年に直木賞と山本周五郎賞をW受賞し、歌舞伎や映画化もされた本作は、美談の裏に隠された粋な人情と驚きの真実を描きます。
【ストーリー】
時は江戸時代。ある雪の降る夜、木挽町の芝居小屋「森田座」のすぐ近くで、美しい若衆・菊之助が父の仇討ちを見事に成し遂げた。その事件は多くの人々に目撃され、美談として語られることになる。1年半後、菊之助の縁者だという侍・総一郎が、仇討ちの顛末を知りたいと森田座を訪れる。菊之助に関わった人々から事件の経緯を聞くなかで徐々に事実が明らかになり、やがて仇討ちの裏に隠された「秘密」が浮かび上がる。
◆株式会社米乃家について
■米乃家の歴史
米乃家の創業は昭和23年、名鉄岩倉駅東口に始まります。“およねさん”こと村瀬お米が踏切の番や自転車の預かりをする傍ら、お腹を空かせた子供たちや会社帰りの人たちに団子やお好み焼きを提供すると、その“温かい美味しさ”が評判となり米乃家の誕生へとつながりました。
■会社概要
団子・たい焼き・たこ焼きなどのテイクアウト専門店「米乃家」を中心に、国内外で187店舗を展開しています。
■2025年の取り組みについて
「オムライス兄さん」とのコラボによるたい焼きの販売や、RIP SLYMEのSUさんを招いた夏祭りの開催、「映画キミとアイドルプリキュア」「港のひかり」とのコラボレーションなど、お客様に笑顔をお届けするための多彩な取り組みを積極的に行っています。
オムライス兄さん
夏祭り
SUさん
【代表者】 代表取締役 村瀬 昇平
【本社所在在地】 愛知県名古屋市千種区内山2-16-20
【TEL】 052-733-7880
【E-mail】 info@yonenoya.jp
【URL】 http://www.yonenoya.jp
【本リリースに関するお問い合わせ先・各種コラボ提案のお問合せ先】
営業企画部 TEL：070-3133-1734
