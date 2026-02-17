〔イル ビゾンテ〕IL BISONTE 新宿店 リニューアルオープンのお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2026年3月5日(木)に、“イル ビゾンテ 新宿店“をリニューアルオープンいたします。

(C)IL BISONTE

JR新宿駅に直結したルミネエスト内に、新たな表情を纏ったストアが移設し生まれ変わります。

シックなブラックのファサードにLEDネオンサインを配置した洗練された外観と、店内には素材本来の風合いを活かした木材を使用し、ウォレットやスモールレザーグッズが整然と並ぶ什器を採用しました。

味わい深い木材と、都会的なネオンサインが織りなすハーモニーにより、ナチュラルな質感と現代的な要素が混ざり合う洗練された空間が広がります。

店内では、バッグやスモールレザーグッズなどのフルカテゴリーを展開し、クラフトマンシップ溢れるイル ビゾンテの世界観をご体感いただけます。

また、オープンを記念して、16,500円(税込)以上お買い上げいただきましたお客様にオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

（数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。）

イル ビゾンテの「今」を表現した最新ストアへ是非お立ち寄りください。

〔リニューアルオープン詳細〕

店名：IL BISONTE新宿店

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿B2F

電話番号： 03-5919-0025

営業時間： 11:00～21:00（土日祝 10:30 ~ 21:00）

※定休日は施設に準ずる

取扱商品： バッグ、スモールレザーグッズ、アクセサリー

ショップリスト： https://www.ilbisonte.jp/shops/kanto?c=shinjyuku

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/