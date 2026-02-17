Nayax、リテールテックJAPAN 2026 にて、次世代キャッシュレス端末「VPOS Media 4」を公開、新時代のコマース体験を紹介

Nayax株式会社

NAYAX株式会社（東京都千代田区、ゼネラルマネージャー 依田 寛史、以下「Nayax」）はAndroidベースの次世代キャッシュレス決済端末 「VPOS Media 4」 を、3月3日～6日に東京ビッグサイトで開催される リテールテックJAPAN 2026 にて公開いたします。本展示は、国内で拡大が続く 無人リテール・自動販売機・アミューズメント・EV充電 などの分野に向け、Nayaxのオールインワン型コマースプラットフォームをさらに強化する取り組みの一環で、会場ではライブデモでその機能をご紹介します。

VPOS Media 4について ー 「無人化時代のコマースハブ」

VPOS Media 4は、従来の決済端末を超えた 「インテリジェントなコマースハブ」 として設計されています。決済機能に加えて、以下を1台に統合しています。

- ロイヤリティ・プロモーション管理- リモート監視・運用管理- リアルタイム売上・稼働データの取得- 視認性の高い大型タッチスクリーンによるUI/UXの向上- オープンAPIによる柔軟なシステム連携

国内主要クレジットカード・電子マネー・QR 決済に対応し、 顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現 できます。

VPOS Media 4 の主な特長

Nova Market について ー 「最もシンプルなセルフレジ・食券機」

- 決済種別自動認証機能：クレジットカード・電子マネー・QRコードは自動で識別- 多様な通信方式：4G / WiFi / Ethernet に対応- 高輝度４インチカラータッチスクリーン搭載- 高い耐久性：様々な環境基準に準拠- オープンAPI による既存システム連携 各種APIやSQSなど多彩なインターフェース- 幅広い業界規格に対応（JVMA / MDB / Windows / Android / Pulse / OCPP など）

本会場では、スムーズなセルフチェックアウトを実現する統合ソリューションである「Nova Market」もご紹介します。Nayaxのエコシステムの一部として、決済はもちろん、セルフオーダー、食券発券、在庫管理、リモート監視など 完全無人ストアを支える機能を備え、Nayaxの統合管理画面とスムーズに連携します。

NAYAX株式会社ゼネラルマネージャー 依田 寛史のコメント

「VPOS Media 4は、すでに アミューズメント施設、オフィス、自動販売機、フード・リテール など多様な分野で導入が進んでいます。VPOS Media 4の日本での展開は、無人環境における企業とお客様のつながり方を再定義する重要な一歩だと考えています。決済だけではなく、ロイヤリティ向上、稼働率改善、リアルタイムデータの活用まで、事業者に新しい価値をご提供できることを大変嬉しく思います。」

リテールテックJAPAN 2026 出展について

来場者の皆さまは、VPOS Media 4およびNova Market のライブデモをご体験いただけるほか、

Nayax Japan チームとの情報交換やパートナーシップのご相談も可能です。

イベント名： リテールテックJAPAN 2026

開催日： 2026年3月3日～6日

会 場： 東京ビッグサイト

ブース： 東ホール #RT6403

来場登録・商談予約： https://www.nayax.com/ja/campaign/retailtech-lp/

Nayax Ltd.について

Nayax Ltd. (代表 Yair Nechmad) は、 NASDAQ市場とテルアビブ証券取引所の双方で株式を公開し、120か国以上に製品を展開する、自動販売機や無人機用キャッシュレス決済端末におけるグローバルリーダーです。 Nayaxは、店舗・無人販売・小売事業者の皆さまの事業拡大と収益性向上を支援する、グローバルの店舗運営・決済・ロイヤルティプラットフォームを提供します。

各国の要件に対応したキャッシュレス決済、運営効率化を実現する管理ツール、リピート購入を促進するロイヤルティ機能まで、ワンストップで提供し、「いつでも、どこでも」円滑な販売を実現します。

無人リテール領域での確かな実績を基盤に、現在は複数チャネルのビジネス成長を後押しする総合ソリューションへと進化。 世界12拠点・1,200名以上の体制で、80社超のアクワイアラーと連携し、多様な決済手段を実現するグローバル認定のペイメント・ファシリテーターとして活動しています。

私たちのミッションは、皆さまの売上機会と業務効率をシンプルかつ確実に高めるご支援をすることです。

詳しくは www.nayax.com(https://www.nayax.com/) をご覧ください。

※NAYAX株式会社は、Nayax Ltd. の100％子会社です。

お問い合わせ先:

NAYAX株式会社

所在地：東京都千代田神田三崎町２-２-６

Webサイト：https://www.nayax.com/ja/

担当：西村 理恵 / 後藤 準作

jpinfo@nayax.com