着ぐるみ製作のKIGURUMI.BIZ、タイ最大級の日本文化イベント『JAPAN EXPO THAILAND』に2年連続参加

KIGURUMI.BIZ株式会社（本社：宮崎県児湯郡新富町、代表取締役：加納ひろみ）は、2026年2月6日（金）～8日（日）にタイ・バンコクで開催された「JAPAN EXPO THAILAND 2026（以下、ジャパンエキスポ）」に出展しました。昨年に続き2年連続の参加となります。

今回、弊社オリジナルキャラクター「BIZBEAR（ビズベア）」が初めてタイの地を踏みました。キャラクター文化が広がる現地タイで大歓迎！本イベントの様子は、タイ現地のテレビメディアでも紹介されるなど、現地での注目度の高さがうかがえます。

KIGURUMI.BIZは、日本のキャラクター文化とものづくり技術を海外に発信するとともに、地方企業発キャラクタービジネスの国際展開をさらに推進してまいります。

■ジャパンエキスポ内「Character & Mascot Games」にビズベア参加。キャラクター文化の可能性を伝える

さまざまなキャラクターが集まった「Character & Mascot Games（BALLOON ART社 主催）」

ジャパンエキスポ内で開催された「Character & Mascot Games（BALLOON ART社 主催）」に、ビズベアは他のキャラクターたちとさまざまなアクティビティやフォトセッションに参加しました。日本の着ぐるみ文化が持つエンターテインメント性や、高いコミュニケーション価値を体感していただきました。イベントを通して、日本発キャラクターの表現力や品質に対し、現地来場者や関係者から高い関心が寄せられました。

■タイ企業との連携を背景に、海外展開を実践フェーズへ

言葉を持たない着ぐるみに国境はない愛らしい姿と物語をもったキャラクターたち言葉はなくともその姿が饒舌に語る文化交流にも発揮され得るキャラクターの存在力

昨年2月KIGURUMI.BIZは、タイにおけるバルーン＆デコレーションのトップ企業である BALLOON ART（BALLOON ART Co., Ltd.） と連携協定を締結しました。キャラクターを活用したイベント演出やプロモーション分野だけでなく、お互いの強みを活かした技術交流による協業を進めています。

▼昨年の同イベントでは業界の革新と品質向上を目指す連携協定（MOU）を締結

プレスリリース：KIGURUMI.BIZ、タイのBALLOON ART社と連携協定を締結！JAPAN EXPO THAILANDの会場で大勢のキャラクターがお祝い！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000060615.html)

BALLOON ARTは、日本とタイのマスコットが交流する国際イベント「Character & Mascot Games」をジャパンエキスポ内で主催。キャラクターを活用したマーケティングを通じて、両国の文化的魅力と経済価値を高めるプラットフォームづくりに取り組んでいます。



KIGURUMI.BIZは、こうした連携関係を背景に今回のエキスポ出展を実施いたしました。今後は、キャラクター文化と造形技術の価値を実際のイベント現場で体感していただく、実践フェーズの取り組みを加速していきます。

■KIGURUMI.BIZとは

KIGURUMI.BIZ株式会社は「キャラクターを通じて世界をつなぐ」という理念のもと、一つひとつ手作業で着ぐるみを製作するクリエイティブ集団です。一枚の絵から、等身大の動くキャラクター「着ぐるみ」を生み出し、物語の世界観を再現することで、企業や地方自治体、美術館、病院など幅広いお客様のマーケティングおよびプロモーションの課題に対し、革新的で価値のあるソリューションを提供し続けています。また、着ぐるみに限らず、キャラクターイラスト制作や、ディスプレイ等の製作も多く手がけています。KIGURUMI.BIZではキャラクターの持つ物語を何よりも大切にしています。

〈KIGURUMI.BIZ会社概要〉

会社名: KIGURUMI.BIZ株式会社

代表者: 代表取締役 加納ひろみ

URL : https://kigurumi.biz

URL（英語） : https://kigurumi.biz/en



本社・工場所在地:

宮崎県児湯郡新富町富田東1丁目47 新富アグリバレー

支店：

東京事務所 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング 9F WeWork内

熊本支店 熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7F

台湾連絡事務所 10851 台北市萬華區三水街70號2F

アメリカ支店 3350 Scott Blvd. Suite 5502 Santa Clara, CA 95054 USA

℅ B-Bridge International, Inc.



事業内容:

オリジナル着ぐるみ製作（国内4000体以上 輸出実績15カ国以上）、キャラクター等の造形物製作、キャラクターデザインおよびプロモーション企画サポート



受賞歴：

2013年 宮崎県「女性のチャレンジ賞」受賞

2016年 九州未来アワード「女性地域貢献賞」受賞

2018年 経済産業大臣表彰「新・ダイバーシティ経営企業100選」

2023年 宮崎北ロータリークラブ「職業奉仕賞」受賞

2025年 宮崎県「男女共同参画功労賞」受賞



認証・認定：

働きやすい職場「ひなたの極み」

WEConnect International 認定企業（日本第1号）



協定：

芸術まちづくりに関する包括連携協定（宮崎県こゆ財団）

日台でのキャラクタービジネスに関する交流協定（台湾 林事務所）

クリエイティブ業界の国際化に関する交流協定（タイ中小企業振興庁他6団体）



著書：

『幸せな着ぐるみ工場』 （2019年／日本経済新聞出版社／加納ひろみ）



〈本件に関するお問い合わせ〉

KIGURUMI.BIZ株式会社

info@kigurumi.biz

TEL：+81-983-32-9983

営業時間：9:00～17:00（土日祝休）