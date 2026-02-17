三菱UFJニコス、プロモーションキャラクター「トリィ」の公式LINEスタンプ最新作 初のアニメーションスタンプ（全16種類）を期間限定で無料配信！

三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコスはこのたび、三菱UFJカードのプロモーションキャラクター「トリィ」の公式LINEスタンプ最新作（全16種類）を2月17日から3月16日まで無料で配信します。

当社では「トリィ」の公式LINEスタンプを期間限定で無料配信しており、2024年5月に配信したデビュー記念の第一弾では140万ダウンロード、2025年1月に配信した第二弾では220万ダウンロードを記録しています。今回の第三弾は、「トリィ」シリーズで初となるアニメーション仕様の公式LINEスタンプとなります。

＜公式LINEスタンプの概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/108_1_c90bacdcc624fedb1fa6869718f2aba2.jpg?v=202602181251 ]

スタンプイメージ

※LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料LINEスタンプをダウンロードすることができません。LINEアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります。

＜参考資料＞

■現在、「毎日使える！トリィスタンプ」も有料（※）で配信中

（※）LINEストアは120円/DL、LINEアプリ内のスタンプショップは50コイン（150円）/DL

https://store.line.me/stickershop/product/31329571/ja

■トリィ

・鳥をモチーフに、淡いピンク色のふわふわの羽毛に包まれた体とハート型に立ち上がった頭の毛、つぶらな瞳が特長。「キャッシュレスを通して、皆に幸せになってほしい」と願ってやまない真面目で一生懸命な性格の半面、時々うっかりしてしまう“お茶目な一面”も。

・当社が社員とその家族から募集した全648点のデザインから、社内投票や最終プレゼンテーションなどの選考を経て決めたものです。（2024年5月14日発表）

＜プロフィール＞

【名前】 トリィ

【性格】 真面目で一生懸命だが、やや抜けている一面あり

【チャームポイント】 ふわふわの毛

【趣味】 全国を旅すること。食べることと、何よりお友達を作ることが楽しみ。次は誰と会えるかな・・・♪

【夢】 キャッシュレスを通して、皆に幸せになってほしいと

願っている

【癖】 動いているものを見るとどうしても付いていってしまう

習性あり・・・

＜トリィ公式プロフィールサイト＞

https://www.cr.mufg.jp/mucard/character/tori/index.html

以上