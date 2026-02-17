【27卒・関西】京大阪大・関関同立など上位校生約40名が集結。食事付き対面イベント「JOB HUNT」開催レポート

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）が運営する、27卒学生を対象とした対面型採用イベント「JOB HUNT 関西」を開催いたしました。 関西圏の上位校生39名に対し、企業ピッチからディナーまで、計5つのコンテンツを実施。

参加学生の平均5割が企業との継続接点（次回選考等）を獲得するなど、関西学生特有のコミュニケーション能力の高さが際立つイベントとなりました。

関西上位校生の「熱量」と「成果」

今回のイベントは、関西エリアの難関大学（京都大学、大阪大学、神戸大学、関関同立等）に所属する27卒学生を対象に実施されました。 「学生1分プレゼン」などの能動的なコンテンツを取り入れた結果、企業様からは「学生の雰囲気が明るく、選考を進めやすい」と高い評価をいただきました。

当日のプログラム

１. 企業ピッチ

参加企業各社が、事業の成長性やビジョンを熱くプレゼン。

学生の視座を引き上げ、その後のワークへの動機付けを行いました。

２. 学生1分プレゼン

学生一人ひとりがマイクを握り、1分間で自己PRを実施。

物怖じしない姿勢や、短時間で要点を伝えるプレゼン能力の高さが随所に見られました。

３. グループワーク

ビジネス課題に対し、チームで議論・発表。

上位校生らしい論理的思考力と、チームを牽引するリーダーシップを企業担当者が直接評価しました。

４. 面談兼座談会

少人数グループに分かれ、より深い対話を実施。企

業様からは「時間が十分に確保されており、表面的な会話だけでなく、学生の本質に触れることができた」との声をいただきました。

５. 食事会

イベントの締めくくりは、食事を囲んでのフランクな交流会。

選考の場では見えにくい「素の表情」や「人柄」を確認できるため、ここでの対話が決定打となり、志望動機の醸成や次回選考へと繋がりました。

参加企業様の声

当日の様子当日の様子

アンケートでは、直接アプローチができる点についてポジティブな評価が集まりました。

直接スカウトの効果： 「『いいな』と思った学生にその場でアプローチでき、スピード感を持って次回選考へ誘導できた」

学生の雰囲気： 「明るくコミュニケーション能力が高い学生が多く、非常に進めやすかった」

運営のテンポ： 「進行にスピード感があり、ダレることなく集中してマッチングできた」

次回は上位校ターゲットを維持しつつ、さらに多くの出会いを創出できるよう母集団形成を強化してまいります。

次回開催について

関西エリアでの27卒・28卒採用において、マッチングをお探しの企業様は、ぜひご相談ください。

関西エリア開催・資料請求はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=260217

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業