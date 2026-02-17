【ネット販売限定】アシェット初、約1年で完成する編み物コレクション『ふだん使いのかわいいかぎ針編み』創刊！

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社は、毎号1枚のモチーフを編んで基本を学びながら、かわいいグラニーブランケットを完成させるシリーズ『ふだん使いのかわいいかぎ針編み』を2026年2月10日（火）より、公式サイトにてウェブ限定で発売いたします。

創刊号特別価格100円 (10%税込)

商品サイト&お申込みはこちら :https://hcj.jp/kagi/home.html

まだまだ続く編み物ブーム！ ステップ・バイ・ステップの基本動画付きで、かぎ針編みデビューにもぴったり。

編み物は近年、SNSや動画をきっかけに若い世代にも広がり、人気が続いています。中でもかぎ針編みは道具がシンプルで始めやすく、初心者にも注目されています。

本シリーズは、基本の編み方を写真と動画で丁寧に解説し、初めてでも無理なくステップアップできる構成。メイン作品のブランケットに加え、マフラーやポーチ、バッグなど、毎日使えるかわいい小物のつくり方も紹介します。

編む楽しさと使う喜びを同時に味わえる、暮らしに寄り添うかぎ針編みコレクションです。

かぎ針編みの基本動画

1号ごとに仕上がる喜び。かわいいグラニーモチーフで作るブランケット

モチーフはやさしい色合いとナチュラルな配色で統一され、暮らしになじむかわいらしいデザインが特長です。さまざまな模様や編み方のバリエーションを楽しみながら、統一感のあるブランケットに仕上がります。

ブライトピンクのグラニースクエアマルチカラーのグラニースクエアパプコーンの花びらモチーフ長々編みの花びらのモチーフ

本シリーズは全30号で構成され、毎号モチーフを1枚ずつ編みながら、約1年をかけてグラニーブランケットを完成させます。少しずつ続けることで無理なくステップアップでき、編み物が初めての方でも大きな作品を仕上げる達成感を味わえます。

すべてのモチーフを編んだらつなぎ合わせ、ふち編みをして完成です！

毎号、道具と材料付きで「すぐ始められる」！

必要な材料は付属するので、道具や材料をそろえる手間なくその日から始めることができます。

モチーフを編んで慣れてきたら、小物や雑貨づくりにもチャレンジ。

マガジンではモチーフ編みのほかに、おしゃれなファッション小物やかわいく実用的なインテリア雑貨など、かぎ針編みの作例を写真付きでたくさん紹介します！

カテゴリーごとに整理されたわかりやすい解説で、難易度や必要なテクニックを目安にしながら、幅広いアイテム作りに挑戦できます。

定期購読をお申込みの方にはもれなく、素敵なプレゼント！

定期購読をお申込みの方全員に、本シリーズの作品づくりに役立つ特別なかぎ針編みアイテムをお届けします。制作の時間をより快適に楽しむことができます。

【商品概要】

■商品名 『ふだん使いのかわいいかぎ針編み』

■価 格 創刊号特別価格100円 (10％税込）

第2号特別価格500円 (10％税込）

第3号以降通常価格999円 (10％税込）

■発売日 2026年月2月10日（水）

※最低発注数に満たない場合は、生産を取りやめる場合がございます。

※2026年3月中に、メールにて生産の有無をご連絡いたします

■販売場所 商品サイトのみの限定発売

■商品サイト https://hcj.jp/kagi(https://hcj.jp/kagi/p)/p(https://hcj.jp/kagi/p)

■お届け回数 全30回 ※4号分を月に1回まとめてお送りします

■ 商品に関するお問い合わせ

アシェット・コレクションズ・ジャパン(株) お客様サービスセンター: 0570-001-070