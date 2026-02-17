シンクイノベーション(株)よりTVアニメ『進撃の巨人』の新商品が先行発売決定！

写真拡大 (全5枚)

シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『進撃の巨人』の新商品をアニメイト池袋店で先行発売決定！




TVアニメ『進撃の巨人』より新商品が


アニメイト池袋本店で先行発売決定！




個性豊かな『進撃の巨人』 のキャラクターたちが


大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場★




【ハムちゃん】がテーマのコスチュームに注目！🐹





さらに期間中、アニメイト池袋本店では『進撃の巨人』の商品をご購入1,100円（税込）毎に


ポストカード（全８種）をいずれか1枚プレゼント！




【種類】全8種


【サイズ】約100mm×148mm


※特典はお選び頂けません。期間中であっても特典はなくなり次第終了となります。






～～商品ラインナップご紹介～～








(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会





※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売