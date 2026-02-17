シンクイノベーション(株)よりTVアニメ『進撃の巨人』の新商品が先行発売決定！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『進撃の巨人』の新商品をアニメイト池袋店で先行発売決定！
TVアニメ『進撃の巨人』より新商品が
アニメイト池袋本店で先行発売決定！
個性豊かな『進撃の巨人』 のキャラクターたちが
大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場★
【ハムちゃん】がテーマのコスチュームに注目！🐹
さらに期間中、アニメイト池袋本店では『進撃の巨人』の商品をご購入1,100円（税込）毎に
ポストカード（全８種）をいずれか1枚プレゼント！
【種類】全8種
【サイズ】約100mm×148mm
※特典はお選び頂けません。期間中であっても特典はなくなり次第終了となります。
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売