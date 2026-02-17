【VIS が提案する春の装い “レトロモダン・トラッド ”】　　　　　POLO BCS | VIS 別注 スペシャルコレクション 第５弾 全５型が登場！

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営するレディースブランド「VIS（ビス）」は、日本発の英国トラッドブランド「POLO BRITISH COUNTRY SPIRIT（以下POLO BCS）」との別注アイテム第５弾、全５型を、全国の「VIS」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドールジュンオンライン）」にて、2026年2月27日（金）より発売します。

本アイテムの発売に先駆け、2026年2月17日（火）より特設サイト「POLO BCS | VIS SPECIAL COLLECTION Vol.5」を公開し、「J’aDoRe JUN ONLINE」にて先行予約を開始します。

第５弾となる今回は、伝統的なトラッドスタイルをベースに、懐かしさを感じさせるレトロな可愛さと、都会的でクリーンなムードを掛け合わせたスペシャルコレクションを展開。洗練された都会的な空間を舞台に、端正さの中に柔らかな表情を感じさせるスタイリングを通して、クラシカルでありながらも今の気分にフィットする、新しいトラッドスタイルを提案します。

シンプルながらディテールに遊び心を効かせたトップスや、レイヤードを楽しめるニット、スタイリングを引き締めるクリーンなアイテムまで、幅広いラインアップが揃いました。

第5弾は、トラッドの品格を残しながら、これからの季節のワードローブに自然と溶け込む仕上がりとなっています。

◼️ITEM LINE UP (全５型)

【POLO BCS】

ベルト付きウエストタックシャツ

価格：\6,930(税込)

カラー：White・Beige・Pink・Dungaree・White type(WEB/一部店舗限定)・Pink type(一部店舗限定)

サイズ：Free

品番：BVH76050(https://www.junonline.jp/vis/product/tops/shirt-blouse/BVH76050)

【POLO BCS】

VIS別注ミニケーブルノーカラーカーディガン

価格：\6,930(税込)

カラー：Black・White・Yellow・Navy・Pink(一部店舗限定)

サイズ：Free

品番：BVK76050(https://www.junonline.jp/vis/product/tops/cardigan/BVK76050)

【POLO BCS】

ケーブルドレープトップス

価格：\6,930(税込)

カラー：Black・Off White・Yellow・Navy(WEB/一部店舗限定)

サイズ：Free

品番：BVM76060(https://www.junonline.jp/vis/product/tops/knit-sweater/BVM76060)

【POLO BCS】

オフショルスウェットトップス

価格：\5,940(税込)

カラー：Light Gray・Kinari・Navy・Pink(WEB/一部店舗限定)

サイズ：Free

品番：BVM76050(https://www.junonline.jp/vis/product/tops/sweat/BVM76050)

【POLO BCS】

タックフレアスカート

価格：\8,910(税込)

カラー：Beige・Navy

サイズ：S・M

品番：BVC76050(https://www.junonline.jp/vis/product/skirt/skirt/BVC76050)

■POLO BCS | VIS SPECIAL COLLECTION LOOK

<特設サイトURL>

POLO BCS | VIS SPECIAL COLLECTION Vol.５

https://www.junonline.jp/special/vis_polobcs_26ss_vol5/

POLO BRITISH COUNTRY SPIRIT （POLO BCS）

「POLO British Country Spirit（POLO BCS）」は、ポロ競技の精神と英国トラッドをベースにした日本生まれのブランドとして1968年にスタートしました。「人々の生活をもっと楽しく、ハッピーで充実したものに」をテーマに、 英国と日本で共通する“良いモノを長く大事にする精神”を大切にしながら、英国人が日頃からオンの都市生活とオフのカントリーライフを謳歌するようなライフスタイルを通して、新しいポロ・ファッションの提案をしています。

▪️公式サイト

https://www.polo.co.jp/

VIS（ビス）

“cheer up LADY”をコンセプトに、爽やかな色気とカッコ良さを融合させたスタイルを提案するレディースブランド。 日常を自分らしく楽しむ女性たちの毎日に寄り添い、どんなシーンでも自信と輝きを引き出します。

▪️公式サイト

https://www.visjp.com/

▪️オンラインストア

https://www.junonline.jp/vis/

▪️公式インスタグラム

https://www.instagram.com/vis_jp/