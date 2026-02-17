【コンフォートゾーン】「スキンレギメンLX」からコラーゲン配合*¹の美容液が登場

株式会社コンフォートジャパン

コンフォートゾーンの科学的知見を集結させた「スキンレギメンLX」から、コラーゲン配合*¹の美容液が登場。

【発売日】

3月20日(金)

【取扱い店舗】

公式オンラインショップ

ダヴィネス直営店

スキンレギメン ロンジェラゲン セラム LX

30mL 16,500円(税込)

コンフォートゾーン独自の美容成分「ロンジェヴィティ・コンプレックス(TM)*²」に加え、新たに開発した「コラーゲンプロ・コンプレックス*¹」を配合した美容液。

年齢とともに感じやすくなるハリ不足や乾燥に着目し、なめらかさ、やわらかさ、ハリ感をバランスよくサポート。

内側*³から満たされるような弾力のある肌印象へと導きます。

ミルキーで軽やかなテクスチャーが心地よく広がり、顔全体を包み込むように、まんべんなくなじみます。

【使用方法】化粧水等で肌を整えた後、適量を顔、首全体に塗布し、しっかりとなじませます。

KEY INGREDIENTS 美容成分

【NEW】コラーゲンプロ・コンプレックス*¹

肌の自然なコラーゲンIとIIIを模倣し、引き締まった印象の肌へと導くことに着目した、コンフォートゾーン独自開発の4種の混合成分。

再生型オーガニックセンターで栽培され、I型コラーゲンをサポートするロスマリン酸が豊富とされる＜レモンバームエキス*⁴＞、I型コラーゲンの構造を部分的に再現する＜バイオテクノロジー加水分解コラーゲン*⁵＞、コラーゲンの構造機能に類似する炭水化物とタンパク質の混合物＜アカシアコラーゲン*⁶＞、I型およびIII型コラーゲンの合成に注目した＜SH-ポリペプチド-123*⁷＞の4種が、肌に弾むようなハリ感・しなやかさを与えます。

ロンジェヴィティ・コンプレックス(TM)*²

「スキンレギメンLX」の全商品に配合される、コンフォートゾーン独自の美容成分。

ライフスタイルエイジングに対抗するため開発され、美容成分豊富な植物の成分を高濃度で取り入れています。

乾燥や大気汚染などの外的要因によるトラブルから肌を保護し、不規則なライフスタイルにより崩れがちな肌の状態を整えます。

常に、様々なストレスを受けている現代人が毎日をタフに乗り越えていくために、パワフルで想像を超えた植物のパワーが疲れた印象の肌に恵みの一滴をもたらします。

*¹：コラーゲンプロ・コンプレックス(メリッサ葉エキス(スキンコンディショニング成分)、加水分解コラーゲン(エモリエント成分)、アラビアゴム(フィルムコーティング剤)、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１２３(皮膚保護剤)) *²：ロンジェヴィティ・コンプレックス(TM)(ギンバイカエキス(スキンコンディショニング剤)、ナンバンクサフジ種子エキス(スキンコンディショニング剤)、ホウレンソウ葉エキス(スキンコンディショニング剤)、カルノシン(スキンコンディショニング剤)) *³：角質層まで *⁴：メリッサ葉エキス(スキンコンディショニング成分) *⁵：加水分解コラーゲン(エモリエント成分) *⁶：アラビアゴム(フィルムコーティング剤) *⁷：合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１２３(皮膚保護剤)

コンフォートゾーンについて

北イタリアの小都市パルマ。

1983年に、商品コンセプトから研究開発、製造、ラベリングに至るまで一貫した製品づくりを行うダヴィネスグループを設立し、1996年にそのスキンケア部門としてコンフォートゾーンが誕生しました。

現在では世界50カ国以上に販売網をもつブランドとして成長を遂げ、ホテルスパをはじめ、グローバルに展開しています。

幅広い商品ラインナップとユニークなトリートメントは多くの国で賞賛を浴び、数々のビューティーアワードを受賞しています。

