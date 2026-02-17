【アドバンスライフプランニング株式会社】法律顧問就任に関するお知らせ

アドバンスライフプランニング株式会社

この度、おひとりさま高齢者の包括的支援を行うアドバンスライフプランニング株式会社（本社:東京都世田谷区、代表取締役:森角 和則）は、この度、齊木 敏文 氏を法律顧問としてお迎えいたしましたことをお知らせいたします。

顧問就任の背景

齊木氏は、東京高裁部総括判事として裁判実務にあたられ、また、東京公証人会会長を務められるなど、長年にわたり民事裁判実務、公正証書作成実務の最前線に携わってこられた、豊かな知見を持つ法律の専門家です。

当社が展開する「高齢者等終身サポート事業」は、医療・介護・行政の制度では対応が難しい場面において、「今まさに支援を必要としている方を、まず助ける」という即応性が求められる分野です。

支援の現場には迅速な判断が不可欠ですが、その判断が法的・倫理的に正当なものであるかを常に検証し、客観的に裏付ける体制の構築が重要だと考えています。

今後の取り組み

齊木氏には、現場の迅速な判断を尊重しつつ、当社の支援が社会的・法的に正しく、かつ説明責任を果たせるものであるよう、専門的知見から支えていただきます。

具体的には、以下の取り組みを通じて支援体制をより強固なものとしてまいります。

・社内におけるコンプライアンスおよび倫理研修の実施

・高度な判断を要する重要案件への助言・指導

・医療機関や行政機関等との重要な協議への関与

当社はこれからも、正しい支援を、最後まで守り抜くためのガバナンス体制を強化し、誰もが最期まで安心して暮らせる終身サポートの実現に邁進してまいります。

プロフィール

法律顧問 齊木 敏文

略歴

1983年 4月 札幌地方裁判所判事補

2009年 4月 東京地方裁判所部総括判事

2012年12月 横浜地方裁判所部総括判事

2014年 9月 岡山地方裁判所所長

2016年10月 東京高等裁判所部総括判事

2019年 4月 麹町公証役場公証人

2022年 5月 日本公証人連合会総括理事

2024年 4月 東京公証人会 会長

2025年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、弁護士法人東町法律事務所入所

【会社概要】

私どもアドバンスライフプランニング株式会社（代表取締役 森角和則）は、「誰もが最期まで自分らしく安心して過ごせる社会の実現」を目指し、10年にわたり高齢者の居住支援および終末期支援に取り組んでおります。

会社名：アドバンスライフプランニング株式会社

代表者：代表取締役 森角 和則

所在地：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-39 三軒茶屋堀商ビル3階

事業内容：身元保証支援、死後事務委任、遺言公正証書作成支援、不動産売却支援、居住支援

URL：https://www.alp-support.co.jp